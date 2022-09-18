Стало известно о мобилизации мирных жителей в ВСУ под угрозой семьям

Мирные жители освобожденных территорий рассказывают, что киевские власти насильно мобилизуют граждан, угрожая их семьям, сообщил боец одного из подразделений ВС России с позывным «Пианист».

Он рассказал РИА «Новости» о том, что основной мотивацией находиться в зоне боевых действий для него является защита мирного населения Украины и Донбасса, которое подвергается систематическому террору со стороны киевского режима.

«Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь – твою семью кончат», – заявил сражающийся на Угледарском направлении собеседник агентства, уточнив, что опирается на рассказы мирных жителей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, а в прошлом зампред Совмина Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совсем недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами.

До этого спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал всех украинцев готовиться к отправке в армию. Он уточнил, что «призваны будут почти все», включая большинство мужчин, у которых есть «базовое здоровье», и большую часть женщин.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных встать на воинский учет по месту жительства, указав, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования, являющихся украинским аналогом военкоматов.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинцев насильно гонят «воевать с Россией».