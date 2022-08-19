В ВСУ бывшие сержанты начали командовать ротами из-за нехватки офицеров

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совсем недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, а в прошлом зампред Совмина Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай.

На минувшей неделе официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что безвозвратные потери ВСУ за время проведения специальной военной операции могут превышать 193 тыс. человек. Ранее о таких потерях в рядах украинских военных сообщали некоторые СМИ со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Если вы спросите, сколько кадровых военных в рядах в среднем в подразделениях ВСУ, которые с нами воюют, то их немного, процентов десять. Бывшие до начала специальной военной операции сержанты сейчас командуют ротами», – рассказал ТАСС Бородай.

Зампред думского комитета отметил, что ВСУ давно уже несут серьезные потери. «При этом у них большой мобилизационный потенциал, потому что у них прошли четыре волны мобилизации», – отметил Бородай. Это, по его словам, позволяет ВСУ на отдельных участках линии боевого соприкосновения пытаться наступать на позиции союзных сил.

Напомним, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на угледарском направлении.