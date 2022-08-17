ДНР сообщила о «колоссальных потерях» ВСУ на угледарском направлении

Эксперт предположил причину детонации боеприпасов в Крыму

«Стоит полагать, что в Крыму произошла очередная целенаправленная диверсия, имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в Джанкойском районе Крыма.

«Я считаю, что произошедшее было диверсией. Ранее в Крыму уже была атака на штаб Черноморского флота и на аэродром в Новофедоровке. В обоих случаях сработала диверсионная разведывательная группа. И тут неожиданно происходит нечто подобное с возгоранием и детонацией боеприпасов. Сейчас говорят о том, что сперва загорелась трансформаторная подстанция. Может быть, с нее все и началось, но потом огонь почему-то аккуратненько перекинулся на склад, а не куда-нибудь еще», – заметил собеседник.

«Думаю, тут можно говорить о целенаправленных операциях. И понятно, что в Крыму действует группа профессионалов. К сожалению, пока у нас нет информации о том, что их поймали и ведут с ними следственные мероприятия», – отметил он.

«С нашей стороны в Крыму также ведется очень серьезная контрразведывательная деятельность. Это сложное, многоплановое мероприятие. Те, кто планируют диверсии, пытаются опередить действия наших контрразведчиков на несколько шагов, поэтому от их профессионализма зависит, как быстро будут пойманы диверсанты. Кроме того, возможно там действует не одна диверсионная группа, а несколько. Наверняка у них есть «сочувствующие», которые помогают в этой деятельности. Я уверен, что наши контрразведчики всех поймают и привлекут к ответственности», – подчеркнул эксперт.

«Что касается собственно диверсий, то у них есть три цели. Во-первых, команде Зеленского необходим медийный резонанс. В двух предыдущих случаях украинские патриоты кричали, что ВСУ якобы нанесли удары американскими HIMARS. В ответ наши ура-патриоты призывали ударить по центрам принятия решений в Вашингтоне и так далее. Однако диверсионные мероприятия в прифронтовой зоне являются обычным делом», – полагает Леонков.

«Во-вторых, такие действия призваны отвлечь внимание общественности от поражений ВСУ на фронте. Позитивных новостей у украинской армии нет, анонсированного Зеленским контрнаступления на Херсон тоже нет. В-третьих, появилась информация о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному поставили задачу до 24 августа совершить какой-то тактический прорыв. Возможно эта диверсия – часть подобных планов», – отмечает собеседник.

«Украина пытается показать, что все деньги, которые ей выделяли страны Запада, были потрачены не зря. Вместе с тем американцы уже сказали о том, что новых поставок HIMARS ожидать не стоит. Это же касается фантазий на тему передачи Украине самолетов F-16. То есть Украине начинают лимитировать военную помощь, основываясь на достигнутых результатах на поле боя», – заключил Леонков.

Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма. «16 августа около 6.15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Неделей ранее у поселка Новофедоровка на Крымском полуострове произошли несколько взрывов. Минобороны объяснило взрывы детонацией авиационных боеприпасов на аэродроме. В военном ведомстве подчеркнули, что никакого «огневого воздействия» по площадке хранения боеприпасов не было.

В День Военно-морского флота, 31 июля, штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

При этом специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.

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