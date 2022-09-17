В НАТО признали начало планирования расширения у границ России «несколько лет назад»

Планирование нынешнего расширения присутствия сил альянса у границ России началось несколько лет назад, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в ходе встречи начальников генштабов альянса в Эстонии.

«Мы обсудили самую обширную перестройку наших военных структур с 1949 года. Планирование этого началось несколько лет назад, сейчас мы претворяем эти планы в жизнь», – цитирует ТАСС Бауэра.

Речь идет о развертывании в приграничных с Россией странах боевых групп бригадного уровня, которые будут подготовлены для трансформации в более крупные соединения в случае необходимости.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в ходе встречи начальников генштабов НАТО в Эстонии заявил, что военный конфликт на Украине выходит за рамки этой страны, под угрозу поставлен весь мировой порядок.

До этого сообщалось, что офицеры НАТО прибыли в Краматорск и Харьковскую область.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД