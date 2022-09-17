Минобороны России показало боевую работу танковых экипажей

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором показана боевая работа танковых экипажей в ходе спецоперации на Украине.

Отмечается, что удалось уничтожить 11 танков, четыре пикапа, один БТР противника и более 60 националистов, включая иностранцев, которые приехали помогать киевскому режиму, следует из Telegram-канала военного ведомства.

«Всему мирному населению России, которое нас поддерживает, которое отправляет гуманитарную помощь – большое Вам спасибо. Вклад в победу – это еще и ваши молитвы, ваша поддержка, ваши письма, письма детей. Для нас это очень дорого», – поблагодарил россиян Ильяз Юнусов.

Сейчас танковый экипаж из республики Башкортостан продолжает помогать населению Донбасса.

Ранее Минобороны опубликовало видео боя российского БТР-82А и американского БТР M113 украинских войск во время специальной военной операции.