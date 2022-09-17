Сестра Уилана рассказала о влиянии признания России спонсором терроризма на переговоры по обмену

Сестра осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана Элизабет выразила опасение, что признание российской стороны «спонсором терроризма» может сорвать переговоры об обмене заключенными.

Элизабет Уилан в беседе с Politico выразила разочарование, что предложившие закон о признании России «страной-спонсором терроризма» не поговорили с ней, чтобы обсудить последствия для ее брата и другой осужденной в России американки – баскетболистки Бриттни Грайнер, передает РИА «Новости».

«Я на самом деле за законопроект, но не в эту минуту», – сказала она.

Напомним, ранее американские сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) представили законопроект, который предполагает внесение России в список «стран-спонсоров терроризма» без согласия госдепа. Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной-спонсором терроризма».

В госдепе же заявили, что внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма может осложнить возможные переговоры для президента Украины Владимира Зеленского, поэтому Вашингтон нашел «альтернативы лучше».

Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.

В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.