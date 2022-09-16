В Херсоне после обстрела призвали нанести удары по трем адресам в Киеве

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов после обстрела Херсона опубликовал координаты офиса Владимира Зеленского, СБУ и ГУР в Киеве и призвал нанести удары по ним в качестве «неотвратимого наказания».

«Боевики ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области! И пока уточняется информация о пострадавших и разрушениях, просто оставлю здесь три адреса с координатами: г. Киев, ул. Банковая, 11 (координаты: 50.444464, 30.528975); г. Киев, ул. Владимирская, 33 (координаты: 50.450768, 30.515680); г. Киев, ул. Электриков, 33 (координаты: 50.474129, 30.528275)», – написал Рогов в Telegram-канале.

Он отметил, что выкладывает координаты центров принятия решений не впервые.

«Я прекрасно понимаю психологию этих людей. Как только они поймут, что наказание неотвратимо, количество обстрелов, терроризма, взрывов сразу уменьшится. Тогда каждый из них будет думать, что наказание неотвратимо», – цитирует РИА «Новости» Рогова.

Между тем, власти Херсонской области назвали спланированным Киевом терактом удар по зданию администрации, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины.

«Подчеркиваем, здание не использовалось в военных целях, внутри находился только гражданский персонал», – говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. Также уточняется, что повреждения получили близлежащие дома.

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что ВСУ мог вести огонь с территории Николаевской области.

«Огонь мог вестись из Криворожского направления, но, скорее всего, вели удар непосредственно с территории Николаевской области, это самый ближний вариант, около 40 километров до линии разграничения, сейчас все уточняем», – заявил он.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по левому крылу, оно практически разрушено, пока известно об одном погибшем и нескольких раненых.

Напомним, ВСУ нанесли удар не менее пяти ракетами HIMARS по зданию администрации Херсонской области.