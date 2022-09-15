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СМИ: Власти Германии намерены приобрести долю в газовой компании VNG
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Правительство Германии может выкупить доли в германском импортере газа – газораспределительной компании Verbundnetz Gas на фоне экономического кризиса, сообщают СМИ.
По данным источника агентства Bloomberg, пакет мер по спасению VNG может включать вливание капитала, которое даст правительству миноритарный пакет акций компании.
Модель спасения аналогична модели для энергетического концерна Uniper. Разница лишь в том, что материнская компания VNG энергоконцерн EnBW должна будет внести свой вклад в потенциальный пакет, передает ТАСС.
На минувшей неделе компания уже подала заявку на получение государственной помощи, но решение пока еще не принято, уточнили в Минэкономики страны.
Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе выросли до 2250 долларов за тысячу кубометров.
Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
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«Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.
«Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.
Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».
«С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
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В Германии заподозрили США в планах разорить Европу войной с Россией
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США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, Вашингтон пытается помешать сотрудничеству между Россией и Германией и разорить ФРГ, выразил мнение профессор экономики Кристиан Крайс на страницах немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей, передает РИА «Новости».
Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.
Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.
Ранее New York Times писала, что американская разведка помогает планировать наступление вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на харьковском направлении.
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В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
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Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Пушков предложил Санду попросить газ у «родной Румынии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о высоких ценах на российский газ, предложив политику попросить сжижженые «молекулы свободы» у США или «у родной Румынии».
«Не может Санду платить – пусть (российский) газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», – заявил сенатор в своем Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал высказывание Санду, заявившей, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с Газпромом по поводу высоких цен за голубое топливо.
Напомним, в начале сентября собравшиеся у парламента и президентского дворца в Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии».
Путин в беседе с Шольцем назвал циничными обвинения России в газовых проблемах Европы
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Учитывая перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2», попытки переложить на Россию вину за проблемы в энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично», – говорится на сайте Кремля.
Также Путин указал Шольцу, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
«Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, Владимир Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например, в работе газопровода «Северный поток – 1» вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание», – говорится в сообщении.
Ранее Путин заявил, что если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать.
Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. Обещание прозвучало в опубликованном видео, на котором глава республики колол дрова.
«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», – сказал белорусский лидер, когда колол дрова в среду. Видео колки дров опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас – елки или другие какие дрова, «главное – чтобы было тепло».
«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий – прим. ВЗГЛЯД) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», – отметил президент Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Польша готовится к жизни без электричества.
Между тем в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Перед этим испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
Немцы резко раскритиковали фон дер Ляйен за желание «наказать» Россию
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Читатели немецкого издания Der Spiegel обрушились с критикой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее высказываний о «мерах наказания России». Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Чиновница выступила перед депутатами Европарламента с призывами сохранять антироссийские санкции, добавив, что нынешние рестрикции – «самые строгие, какие видел когда-либо в своей истории весь мир». «Европа победит», – заверила фон дер Ляйен.
«Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них, есть еще пара бенефициаров», – пишет в комментариях пользователь Alberich, передает РИА «Новости».
«Подобные высказывания напоминают социалистические духоподъемные лозунги из прошлых времен. И имеют те же цели! 98% населения лишились благосостояния, чтобы это глобалистское политбюро настояло на своем и продолжало, как злобный идиот, плести свои ядовитые геополитические интриги», – высказал мнение ElkePohn.
«Пока победой Европы не пахнет. Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живет в параллельном мире. Там, может быть, все выглядит по-другому», – подчеркнул Fritz-hw2SWMB7R.
«Эта ваша Урсула страдает полной потерей связи с реальностью. А с ней и весь ее шлепнутый ЕС!!! ЕС надо было позаботиться раньше о дипломатическом решении. А теперь они врут, представляя Россию единственной виновницей», – резюмировала Sandra – WLZT.
Кроме того, фон дер Ляйен заявила накануне, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
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Власти Италии назвали возможный потолок цен на газ в ЕС
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Потолок цен на газ в ЕС в 60–65% стоимости на хабе TTF мог бы стать «значительным облегчением», заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.
Чинголани сказал, что сейчас платят «на основе котировок, установленных на хабе TTF в Нидерландах». По его словам, это «волатильный и, по сути, спекулятивный рынок», платить приходится «по ценам, которые не имеют ничего общего с количеством», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
«У каждого свой энергобаланс, единственное решение – установить европейский потолок цен на газ. Если бы удалось достичь 60–65% цены TTF или привязать стоимость к цене сжиженного природного газа, то это уже стало бы значительным облегчением», – сказал он. Министр сообщил, что будет принят «указ с пакетом из 20 тераватт-часов электроэнергии, которые будут предоставляться по контролируемой цене в соответствии со списком энергоемких компаний, согласованным с Европой».
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Чинголани считает, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
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Сейм Польши принял резолюцию с требованием военных репараций от Германии
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Нижняя палата парламента Польши (Сейм) подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с требованием от Германии репараций за ущерб во Второй мировой войне.
За принятие резолюции проголосовало 418 депутатов, против высказались четверо, а 15 воздержались, сообщает РИА «Новости».
В документе, составленном фракцией правящей партии Польши «Право и справедливость», говорится, что «Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причиненные немецким государством». «Никогда не получала также возмещения за огромный ущерб, причиненный польским гражданам», – говорится в тексте резолюции.
Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Также в Польше заявили о территориальных претензиях к Чехии. «С сожалением должен заявить, что до сегодняшнего дня Чешская Республика не урегулировала с Польской Республикой этот неправомочный территориальный избыток», – говорится в письме депутата правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Краевского, которое тот якобы направил в МИД и МВД Польши. Депутат Краевский напомнил, что тогдашняя Чехословакия получила 1205,90 гектара земли, а Польша – всего 837,46 гектара.
Экономике Германии предрекли «трагедию в пяти актах» и рецессию
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Из-за энергетического кризиса экономику Германии ожидают «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться», сообщает немецкое издание Der Spiegel.
«Первые предприятия прекращают работу, потребление падает: немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, способный надолго ослабить страну. Это – трагедия в пяти актах. Тот, кто хочет понять, что грозит немецкой экономике, может поговорить с менеджерами из автомобильной отрасли или исследователями конъюнктуры, проштудировать данные об инфляции или курсы акций», – приводит текст статьи РИА «Новости».
Появляется все больше панических сообщений о разных предприятиях, поступающих из всех регионов страны, при этом главы концернов и лидеры профсоюзов «уже не скрывают своего страха».
«Вопрос уже не в том, разразится ли кризис. Вопрос в том, насколько страшным он будет и как долго продлится. Это трагедия в пяти актах, и она начинается с шока от цены на энергию», – пишет издание.
Этот шок, как отмечает издание, испытали в первую очередь предприятия, сильнее других зависящие от электроэнергии и газа: производители бумаги, удобрений, стали. Эти предприятия «транслируют» рост цен другим секторам экономики: от промышленных концернов до предприятий среднего бизнеса, что является «вторым актом трагедии».
Как правило, фирмам не остается другого выхода, кроме как переложить возросшие цены на потребителей, которые сейчас вынуждены «придерживать» деньги, чтобы оплатить ставшие вдруг огромными счета на электричество и газ.
«И тут поднимается занавес и начинается четвертый акт трагедии, имеющий все признаки экономической катастрофы: потребительский настрой еще никогда не был таким плохим за всю историю Федеративной республики», – подчеркивает издание.
В результате, как указывается в статье, сокращается потребление, первые предприятия прекращают работу, что означает, что рано или поздно начнет расти и безработица. «И вот теперь приглашаем на пятый акт экономической драмы! Для этого ужасного сценария есть определение, пробуждающее давно дремавшие страхи: рецессия. И похоже на то, что в самое ближайшее время страна в нее погрузится полностью», – резюмирует издание.
Накануне в США сравнили Западную Европу с «такими странами, как Боливия», предсказав ЕС долгосрочный энергетический кризис и скатывание в средневековье без российского газа. В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией.
В Германии сообщили о напряженной ситуации с энергоснабжением
Ситуация с газоснабжением в Германии остается стабильной, но напряженной. Уровень заполненности газохранилищ в стране составляет 88,33%, следует из отчета Федерального сетевого агентства.
«Поставки газа в ФРГ в настоящее время стабильны. Энергобезопасность Германии в данный момент гарантирована», – указывается в документе. Тем не менее регулятор предупредил, что «ситуация напряженная, нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения», передает ТАСС.
Сейчас осуществляются ремонтные работы на объектах газовой инфраструктуры в Бельгии и Норвегии. «По данным Федерального сетевого агентства, эти работы нерелевантны с точки зрения энергообеспечения ФРГ. Потенциальное временное снижение потоков импорта и экспорта, связанное с техническим обслуживанием, частично компенсируется другими источниками», – отметили в агентстве.
Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ожидают «трагедия в пяти актах» и рецессия, в которую она может «полностью погрузиться».
В субботу депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что правительству Германии лучше отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа.
Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа
Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
«Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством», – приводит слова журналиста РИА «Новости».
Так, в Германии предприятия прекращают работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. Британия также столкнулась с проблемами в энергетике, при этом новоизбранный премьер Лиз Трасс пообещала отменить запрет на добычу газа путем гидроразрыва пласта, продолжает автор.
По прогнозам Barclays Capital, из-за роста цен на энергоносители, жестких мер ЕЦБ и падения спроса ЕС грозит глубокая продолжительная рецессия. Она продлится до второго квартала 2023 года, а ВВП сократится на 1,7%. Сильнее всего кризис ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.
За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 млрд кубометров газа в год: примерно 100 млрд получали частные потребители, 167 млрд – промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.
По словам Рапозы, ЕС якобы смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что ЕС нужно снизить расход газа на 15% (или около 60 млрд кубов) на случай «разрыва» с Москвой. Однако даже в этом случае в Европе продолжат покупать российское топливо.
Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления – в противном случае удара по экономике не избежать.
В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией. В прошлую среду президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали президента России Владимира Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти в случае введение потолка цен на энергоресурсы.
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Европу предупредили о невозможности для США увеличить поставки газа и нефти
Американские производители сланцевого газа и нефти зимой не смогут резко увеличить поставки в Европу, «помощи не будет», сообщили британские СМИ.
Как заявил руководитель инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, «США не могут добывать больше». По его словам, «помощи не будет» ни от производителей газа, ни от производителей нефти. С ним согласен директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Financial Times пишет, что сейчас экспорт СПГ и нефти из США в Европу почти достиг максимума. Хотя из-за сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти, на фоне кризиса из-за коронавируса объемы добычи заметно снизились.
Исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл заявил, что бизнесмены, которые инвестируют в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи. По его словам, они предпочитают схему «меньше производства, больше прибыли». Делл сказал, что «возможности капитала чрезмерно ограничены».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе» и будут стремиться всеми силами обеспечить их нужды перед зимой.
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Цены на газ в Европе выросли до 2250 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие – октябрьские – фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки в почти 2075 долларов за тысячу кубометров. После некоторого снижения в первый час торгов котировки перешли к ускоренному росту, в 15.14 мск достигли 2250 долларов (+8,5%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня – 2074,2 доллара за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости».
Ранее испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
Жителей Германии решили убедить во вреде тепла в доме
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия «Зеленые»), который предлагал жителям Германии вместо душа обтираться тряпкой, дал согражданам новые советы по экономии энергии.
Кречман запустил кампанию Cleverland с призывом «Сохраним энергию вместе», в рамках которой немцев хотят научить «разумно и эффективно» экономить энергию и «вносить свой вклад». «Если мы, 11 млн жителей Баден-Вюртемберга, объединим усилия, мы не только справимся с кризисом, но и вместе сделаем большой шаг к независимости и защите климата», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Всего предлагается 34 совета. В частности, на видео Кречман садится перед радиатором отопления и показывает зрителям, как он вращает термостат до минимума, так как «снижение отопления на один градус экономит 6% энергии», на два градуса – 12%, на четыре – «четверть затрат на отопление». Как заявил Кречман, «перед тем, как отправиться спать, нужно убавить температуру термостата».
Также утверждается, что «слишком высокая температура» в помещении вредит здоровью, повышает риск простудных заболеваний и «требует лишних затрат энергии и денег». Для жилых и рабочих комнат хватит 20 градусов, для кухни – 18, для спальни – 17, для туалета – 16, утверждается в публикации. Указывается, что каждый градус снижения температуры экономит примерно 1,8 евро на квадратный метр жилой площади в год.
Также немцам советуют подбирать правильную крышку для каждой из кастрюль (якобы экономит 76 евро в год), печь булочки не в духовке, а в тостере (экономит 40 центов за завтрак), использовать остаточное тепло электроплиты и духовки и выключать их за пять-десять минут до окончания времени приготовления блюда.
Напомним, Кречман посоветовал жителям Германии в целях экономии энергии реже принимать душ или перейти к обтиранию влажной тряпкой. Читатели немецкого издания Die Welt с возмущением отреагировали на его призывы. При этом, согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
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