В России выпустили отечественное приложение для IP-телефонии на смартфонах

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустил приложение «Колибри-SIP» для смартфонов и планшетов с российской мобильной операционной системой (ОС) «Аврора 4.0», сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Колибри-SIP» – полностью отечественный программный продукт. С его помощью можно осуществлять звонки и переписку между любыми абонентами корпоративных IP-АТС (автоматические телефонные станции – прим. ВЗГЛЯД). Он может работать совместно с VPN-клиентом «Колибри» или другими VPN-решениями для защиты канала связи. Это гарантирует информационную безопасность корпоративных коммуникаций», – передает ТАСС сообщение Ростеха.

Приложение разработано Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом (ПНИЭИ, входит в концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника»).

«Наш продукт позволяет осуществлять аудиозвонки и обмениваться текстовыми сообщениями между любыми абонентами IP-АТС по протоколу SIP. В том числе с теми, кто использует альтернативные программные приложения, работающие под управлением других операционных систем», – рассказал генеральный директор АО «ПНИЭИ» Вячеслав Фунтиков.

Разработка не требует разворачивания дополнительных серверов для своей работы и может применяться в ведомственных сетях связи, подчеркнули в Ростехе.

«Новое решение, созданное на платформе «Аврора», хорошо дополняет существующую экосистему решений для разворачивания доверенной, независимой от зарубежных технологий и санкций, мобильности как у наших существующих, так и новых заказчиков из всех отраслей», – отметил коммерческий директор компании-разработчика ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев.

«Аврора» – первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе Sailfish OS – операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. «Аврора» может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.

Ранее в июне кабмин в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» предложил внедрить для использования отечественную мобильную операционную систему «Аврора» в органы государственной власти России.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявляла, что российская «Аврора» может стать альтернативой Android.