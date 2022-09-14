Посол указал на превращение Украины в полигон НАТО

Украина стала для НАТО полигоном, где утилизируют устаревшие вооружения и испытывают новые в противостоянии российскому оружию, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов отметил, что большинство американских СМИ восхваляют действия украинских войск на юго-востоке Украины, а некоторые объявляют «события последнего времени в Харьковской области» переломными, «якобы позволяющими достичь главной цели – «победить русских на поле боя», передает РИА «Новости».

У посла «вызывает глубокую озабоченность открытая бравада администрации, включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления» Украины. В связи с этим, как подчеркнул Антонов, «нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США не являются стороной конфликта».

По словам Антонова, «сделано все для того, чтобы превратить республику в полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники в противостоянии российскому оружию».

«Видеосюжеты западных каналов наглядно демонстрируют: против нас воюют солдаты и офицеры, свободно говорящие на английском языке, многие с ярко выраженным британским и американским акцентом», – указал он, напомнив и про «отщепенцев из Восточной Европы, для которых главной задачей, ввиду наличия непреодолимых комплексов, всегда было и остается причинение максимального – а по возможности и невосполнимого – вреда русским».

При этом «миллиарды долларов простых налогоплательщиков испаряются», сказал Антонов. Он считает «высшим лицемерием» обвинения в адрес России в «кризисных явлениях в экономике как Старого Света, так и за океаном». Антонов заявил, что «хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов», направленных против России, можно было «отдать беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии». Кроме того, сказал он, «решить энергетические проблемы Европы совсем не сложно», для этого «нужно просто нажать кнопку и запустить «Северный поток – 2».

Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя сообщения о концентрации украинских войск в Запорожской области, сообщил о радиоперехватах на польском и английском языках. В соцсетях появились данные об иностранных наемниках в рядах ВСУ на харьковском направлении. Американские СМИ заявили, что США помогли ВСУ подготовить наступление на Харьковщине.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД