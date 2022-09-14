Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС на экипировке

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке.

На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова», передает РИА «Новости».

Ранее в своем Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.

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