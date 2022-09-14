Зеленский опубликовал фото поездки в Изюм

Массированными огневыми ударами за сутки уничтожено до 620 украинских военных

На Николаевско-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожены восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ударами российской авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В результате высокоточных ударов ВКС России по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполья Запорожской области уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.

В Харьковской области в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск нанесены массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 10 единиц военной техники», – отметил Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по боевым позициям и пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной бригады, 9-го полка нацгвардии, 56-й и 61-й мотопехотных бригад ВСУ, 103-й бригады территориальной обороны, нацформирования «Кракен» в районах населенных пунктов Зоряное, Николаевка, Кривая Лука и Рай-Александровка ДНР, Камышеваха Запорожской области и Терновка Николаевской области.

Уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Северска и Райгородка в ДНР, городов Харькова и Изюма Харьковской области.

В районе населенного пункта Красный Лиман ДНР уничтожена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», – отчитались в Минобороны.

«В районах Лепетихи и Лозового Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США (AN/TPQ-64) и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Истребительной авиацией ВКС России в районе Кинбурнской косы Херсонской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины с диверсионно-разведывательной группой на борту», – сообщил Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Максима Горького, Украинка Херсонской области и Светлое Запорожской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе Александровки Херсонской области.

Кроме того, за сутки перехвачены 33 снаряда реактивных систем залпового огня, в том числе семь снарядов РСЗО «Ольха» в районах Киселевки, Бургунки Херсонской области и города Донецка, а также 26 снарядов HIMARS в районах населенных пунктов Музыковка, Новая Каховка, Весёлое, Раковка, Томарино, Каховской ГЭС, Антоновского моста в Херсонской области и Старомлиновка ДНР» – перечислили в Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1948 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4921 танк и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3386 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5552 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что потери ВСУ за сутки превысили 800 человек.