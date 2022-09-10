Путин поддержал открытие павильонов экс-республик СССР на ВДНХ

Москва старается поддержать различные павильоны, кластеры на ВДНХ, связанные с бывшими республиками СССР, это создает возможность сотрудничества с соседними странами, сообщил президент Владимир Путин.

«Продолжается активное возрождение знаменитого ВДНХ, помним, совсем недавно, казалось бы, что творилось - и посмотрите, что сейчас. Любо-дорого посмотреть», – передает РИА «Новости» слова Путина, сказанные на мероприятии по случаю празднования Дня города.

По словам президента, на ВДНХ сделан замечательный кластер, связанный с бывшими республиками Советского Союза.

«Хорошо, что Москва здесь ничем не жадничает, передает соответствующие правильны, старается их поддержать, реставрировать – это создает нам замечательные возможности для продолжения сотрудничества с теми народами, с теми республиками, с которыми мы на протяжении столетий жили вместе. У нас общая история, инфраструктура», – пояснил Путин.

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту о развитии ВДНХ и о выполнении поручения главы государства.

«Здесь же возрождаем национальные павильоны. «Казахстан» мы с вами открывали вместе... работает также азербайджанский павильон, «Узбекистан» открывается в этом году. Помните, вы давали поручение, чтобы мы передали Узбекистану этот очень красивый павильон исторический. Мы освободили его, помогли реставрировать и передали», – сказал Собянин.

Он также отметил, что павильон Киргизии откроется в следующем году, как и «Абхазия». Также глава города доложил о развитии других проектов: парка развлечений, проектируется «Экспо», начинает строиться Дом автотранспорта и уникальный павильон «Атом».

Ранее Владимир Путин сообщил, что строительство Национального космического центра в Москве планируется завершить в 2023 году.