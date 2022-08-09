Президенты России и Израиля обсудили ситуацию с агентством «Сохнут»

Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию с еврейским агентством «Сохнут», сообщили в пресс-службе Кремля.

Диалог состоялся по инициативе израильской стороны, сообщается на сайте Кремля.

«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», – отмечается в сообщении.

Также политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом наследия российско-израильских отношений.

«В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», – говорится в тексте.

Между тем пресс-служба израильского президента сообщила, что Герцог поговорил с Путиным в том числе на тему еврейской диаспоры в России, разговор был «откровенным и честным», передает РИА «Новости».

Там добавили, что разговор инициировал сам Герцог по просьбе премьер-министра Яира Лапида и по согласованию с министерством иностранных дел.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».

В Кремле заявляли, что располагают некоторой информацией по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», сейчас идет судебный процесс.

«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.