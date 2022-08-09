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Президенты России и Израиля обсудили ситуацию с агентством «Сохнут»
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Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию с еврейским агентством «Сохнут», сообщили в пресс-службе Кремля.
Диалог состоялся по инициативе израильской стороны, сообщается на сайте Кремля.
«Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», – отмечается в сообщении.
Также политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом наследия российско-израильских отношений.
«В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», – говорится в тексте.
Между тем пресс-служба израильского президента сообщила, что Герцог поговорил с Путиным в том числе на тему еврейской диаспоры в России, разговор был «откровенным и честным», передает РИА «Новости».
Там добавили, что разговор инициировал сам Герцог по просьбе премьер-министра Яира Лапида и по согласованию с министерством иностранных дел.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».
В Кремле заявляли, что располагают некоторой информацией по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», сейчас идет судебный процесс.
«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.
Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов
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Указ российского лидера Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов.
Согласно подписанному 5 августа указу, до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло- и электроэнергию, запрещены. Под «санкции» попали итальянская Enel и финская Fortum, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Уточняется, что сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства.
Напомним, Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Так, под запрет попали в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».
До этого российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
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СМИ: Запад обеспокоен углублением российско-турецкого партнерства
Страны Запада обеспокоены заявлениями президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана об углублении торгового и экономического сотрудничества, сообщает Finantial Times.
«Мы стараемся, чтобы Турция прислушалась к нашим обеспокоенностям», – сказал один из собеседников FT, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что Вашингтон обещал ввести вторичные санкции против помогающих Москве стран. Однако все источники, кроме одного, усомнились в возможности реализовать подобные меры в отношении Анкары, говорится в статье.
Введение рестрикций против Турции возможно только в случае «слишком близкого» сближения ее с Россией, заключает FT.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
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Глава Белгородской области подарил Путину особый шоколад «Алешка»
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Президенту России Владимиру Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.
Шоколадку Путину вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает телеканал «Звезда».
Глава государства обратил внимание на несколько упаковок шоколада, лежащих по левую руку от его собеседника. «Это, кстати, у вас что за шоколадки?» – спросил президент губернатора, передает ТАСС.
«Это вам подарок от Белгородской области», – ответил тот.
«Спасибо большое. Есть «Аленка», а у вас – «Алешка», – сказал Путин.
«У нас мальчик живет. Вот когда начиналась специальная военная операция, он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео]. И выложили в интернет», – напомнил президенту историю мальчика глава региона.
Ранее ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.
Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.
До этого Алеше подарили погоны генерала. Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.
СМИ: Израиль согласился на перемирие в Газе
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Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, источник в Египте утверждает, что Израиль согласился на предложенное перемирие в Газе, Каир добивается ответа Палестины, передает РИА «Новости».
«Перемирие в Газе начнется в 20.00 по местному времени (совпадает с мск)», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 32 человека.
В воскресенье ОАЭ, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия попросили о проведении в понедельник закрытого заседания Совета Безопасности ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва серьезно обеспокоена новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта, призывает проявлять сдержанность, вернуться к режиму прекращения огня.
В пятницу глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
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Из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли не менее 15 человек
Не менее 15 человек погибли, еще 125 пострадали в результате израильских ударов по сектору Газа, сообщает минздрав анклава.
«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 15 человек погибли, в том числе ребенок и две женщины, и 125 человек получили ранения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
Напомним, ранее армия Израиля начала операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов»).
Глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В Израиле назвали сроки военной операции в секторе Газа
Израиль готовится к тому, что операция в секторе Газа продлится неделю, заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Операция «Рассвет» в секторе Газа против группировки «Исламский джихад» («запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») продлится неделю, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
Также сообщалось, что при авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек.
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СМИ: Сектор Газа выпустил более 380 ракет по Израилю
Радикалы из террористической группировки «Исламский джихад» («запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») с вечера пятницы выпустили по Израилю не менее 380 ракет, 90 из них упали на территории палестинского анклава, сообщило израильское радио «Кан».
Как отмечает радиостанция, в ходе обстрела в субботу вечером 12 ракет было выпущено в сторону Тель-Авива и центра страны, две из них упали в море. В субботу пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе агломерации Тель-Авива, передает ТАСС.
Система ПВО «Железный купол» перехватывает до 95% ракет, летящих на израильские города. Армия в ответ на обстрелы наносит удары по объектам группировки «Исламский джихад» в секторе.
Военные Израиля готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
Также сообщалось, что при авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек.
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После вступления в силу перемирия сирены снова сработали на юге Израиля
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня, сообщила пресс-служба военных.
«В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).
Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.
Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.
ОАЭ, Франция и КНР попросили о закрытом заседании СБ ООН из-за ситуации вокруг Газы
ОАЭ, Франция, Китай, Ирландия и Норвегия попросили о проведении в понедельник закрытого заседании Совета безопасности ООН из-за ситуации вокруг сектора Газа, сообщил МИД ОАЭ.
Военные Израиля готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
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Россия призвала стороны палестино-израильского конфликта прекратить огонь
Москва серьезно обеспокоена новым витком вооруженного насилия в зоне палестино-израильского конфликта, призывает проявлять сдержанность, вернуться к режиму прекращения огня, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. По поступающей информации, в результате израильских атак было убито 10 палестинцев, более 80 получили ранения», – приводится комментарий Захаровой на сайте МИД России.
По ее словам, Москва глубоко озабочена таким развитием событий, которое чревато возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе.
«Призываем все вовлеченные стороны проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации вооруженных действий и незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня. Положить конец цикличному насилию можно только в рамках переговорного процесса, итогом которого должна стать реализация законных национальных прав палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года », – заявила Захарова.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
Также сообщалось, что при авиаударе Израиля по сектору Газа погибли семь человек.
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Небензя возложил на Израиль ответственность за эскалацию в Газе
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Эскалацию вокруг сектора Газа спровоцировали действия израильской авиации 5 августа, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в Совбезе.
На заседании по ситуации вокруг сектора Газа Небензя сказал, что Россия обеспокоена «стремительной деградацией обстановки в зоне конфликта, вылившейся в вооруженную конфронтацию и многочисленные человеческие жертвы». По его словам, «очередную эскалацию спровоцировали удары ВВС Израиля по сектору Газа 5 августа, в ответ на которые палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории», передает ТАСС.
Москва «с облегчением и удовлетворением восприняла установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта». Отмечается, что Россия «с самого начала включилась в энергичную работу в интересах прекращения боевых действий, проводила интенсивные контакты с ключевыми региональными партнерами». Небензя отметил «посреднические усилия руководства Египта и Катара, которые позволили в конечном счете прийти к соглашению о прекращении огня». Кроме того, он подчеркнул вклад специального координатора генсека ООН по Ближнему Востоку Тора Веннесланда.
Москва призывает участников конфликта «проявлять максимальную сдержанность, соблюдать нормы международного гуманитарного права и не допускать новой эскалации вооруженных действий».
Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет. Государственное информационное агентство Палестины WAFA сообщило, что число погибших палестинцев в результате операции армии Израиля в секторе Газа возросло до 45 человек, среди них – 16 детей и четыре женщины.
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Песков рассказал об отношении Путина к народным символам СВО
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Президент Владимир Путин эмоционально воспринимает символы спецоперации, такие как белгородский мальчик Алеша или бабушка со знаменем Победы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Естественно, никто не может оставаться без эмоции на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально президент реагирует на появление таких образов, передает ТАСС.
В понедельник президенту Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.
Ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.
Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.
До этого Алеше подарили погоны генерала. Мальчик рассказывал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом.
В апреле в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.
В России бабушке со знаменем посвятили граффити, ее облик также нанесли на корабль «Союз», отправлявшийся в космос.
Лидер «Исламского джихада» заявил о прекращении огня с Израилем в 23.30
Лидер движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация «Джамаат моджахедов») Халед Аль-Батш заявил, что прекращение огня с Израилем вступает в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с мск).
«Договоренности о прекращении огня вступают в силу сегодня в 23.30 по местному времени», – заявил алт-Батш телеканалу аль-Акса, сообщает РИА «Новости».
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц после оценки ситуации с главами силовых структур поручил силовикам готовиться к продолжению боевых действий.
Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Израиль согласился на предложенное египетскими посредниками перемирие в Газе.
Напомним, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид на встрече с главами южных муниципалитетов страны заявил, что операция «Рассвет», которую в пятницу начала в секторе Газа Армия обороны Израиля против террористической группировки «Исламский джихад», достигла своих целей, смысла продолжать ее нет.
Путин: Железнодорожная отрасль России будет развиваться несмотря на трудности
Железнодорожная отрасль России имеет огромный потенциал для качественного роста, она будет развиваться несмотря на трудности, в том числе будет наращиваться пропускная способность магистралей, сказал российский лидер Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.
«Убежден, у нашей железнодорожной отрасли огромный потенциал для качественного роста. И несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперед. Будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места», – передает РИА «Новости» его слова.
Глава государства добавил, что сейчас стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети.
«Все специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники вносят свой вклад в эту большую работу. Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу», – подчеркнул он.
Также Путин отметил, что представители самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, – это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Подвигом, по словам Путина, является возведение Транссиба и БАМ, других магистралей в сложнейших условиях.
«От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой - 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России - отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей», – заключил президент.
Напомним, день железнодорожника – профессиональный праздник, в который отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли. В Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии и Болгарии по традиции празднуется ежегодно в первое воскресенье августа.
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Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24
Число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 24, ранения получили 203 человека, сообщили в министерстве здравоохранения анклава.
«В результате израильских авиаударов по сектору Газа 24 человека, включая шесть детей и две женщины, погибли, 203 получили ранения», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Военные Израиля готовы к операции против группировки в Газе, которая «может продлиться не менее недели», а переговоры о прекращении огня на данном этапе не ведутся.
Ранее глава минобороны Бени Ганц подписал в пятницу приказ о призыве до 25 тыс. резервистов для «оперативных целей». Начальник генштаба армии Авив Кохави приказал военным перейти на режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.
В пятницу Армия обороны Израиля сообщила, что начала операцию «Рассвет», нанеся удары по целям террористической группировки в Газе. В ходе первой серии ударов, по оценкам израильской армии, были убиты порядка полутора десятков радикалов.
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