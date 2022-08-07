В освобожденном поселке Троицкое показали рок-оперу о «Молодой гвардии»

Луганский академический украинский музыкально-драматический театр (ЛАУМДТ) на Оборонной в освобожденном поселке городского типа Троицкое представил рок-оперу «Распятая юность», посвященную подвигу героев подпольной молодежной организации «Молодая гвардия», сообщил директор ЛАУМДТ Виталий Балджи.

«Артисты театра на Оборонной представили жителям Троицкого района рок-оперу «Распятая юность». Постановка была создана к 70-летию подпольной организации, а спустя 10 лет актуальна, как и прежде», – приводит его слова «Луганский информационный центр».

Балджи напомнил, что «эта рок-опера о духовности, о патриотизме».

«Это все о том, что дорого, о том, что должно быть и в нынешнем поколении. По-моему, эта тема не уйдет никогда, тема патриотизма, она во все века была, есть и будет», – отметил Балджи.

По его мнению, «для пытливых молодых людей рок-опера станет толчком к изучению истории, а взрослым людям напомнит о подвиге молодогвардейцев».

Рок-опера «Распятая юность» – золотой призер XV Международного театрального форума «Золотой Витязь», который состоялся в Москве в 2017 году. Музыкальный рассказ повествует о деятельности подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» глазами современной молодежи. Премьера «Распятой юности» состоялась в сентябре 2012 года, постановка была приурочена к 70-летию «Молодой гвардии». 26 февраля 2015 года луганчане увидели восстановленный и возвращенный в репертуар театра спектакль.

Ранее «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» организовали в Мариуполе концерт с выступлением группы «Декабрь» для более 200 военных из России и ДНР, которые участвуют в специальной военной операции.