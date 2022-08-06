Помощь от «Единой России» получили более 20 тыс. жителей Запорожской области

Помощь от гуманитарных центров «Единой России» получили более 20 тыс. жителей Запорожской области. Так, в Мелитополе было выдано почти 15 тыс. продуктовых наборов. Также помощь получили жители Бердянского и Пологовского районов, сообщили в пресс-службе ЕР.

Волонтеры развезли продуктовые наборы в несколько населенных пунктов Бардянск, Токмак, Молочанск, Черниговку, Розовку и Константиновку. Ежедневно в центрах помощи работает 50 активистов, говорится в сообщении на сайте ЕР.

«Проблемы у жителей самые разные. Например, в Розовке мы столкнулись с тем, что люди пять месяцев не получали украинскую пенсию. Большой запрос на отдых детей в лагерях – нам поступило уже больше ста обращений. Уже есть договоренность, что они поедут отдыхать в лагеря Крыма», – рассказал депутат Госдумы Артем Бичаев, который курирует гуманитарную миссию «Единой России» в Запорожье.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России».

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также – на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

В Донбассе и освобожденных территориях работает 37 гуманитарных центра «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тыс. человек. 15 центров открыто в ДНР, десять из них – в Мариуполе. Еще десять гуманитарных центров «Единой России» работает в ЛНР. В том числе, в Попасной, Старобельске и Золотом, Лисичанске и Сватово, Рубежном. 13 июля открылся гуманитарный центр в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время появится еще не менее десяти.

По принципу многофункционального также работает гуманитарный центр в Херсоне. Такой же появился в Купянске Харьковской области. 14 июля центр был открыт в Волчанске Харьковской области. Здесь в ближайшее время появится медкабинет. Еще один центр работает в Изюме Харьковской области.

4 июля первый центр помощи «Единой России» был открыт в Мелитополе Запорожской области. Всего на территории Запорожья их открыто восемь.