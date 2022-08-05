Власти ДНР запретили использование беспилотников на время спецоперации

В Донецке спрогнозировали сроки полного освобождения республики

«За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя сообщения об успехах войск РФ и ДНР на Авдеевском направлении. По его оценкам, освобождение Донбасса завершится ближе к зиме.

«Да, мы наблюдаем, как ВСУ постепенно теряют свои позиции. Им приходится отходить от Донецка. Кроме того, они несут серьезные потери. Но говорить о массовом бегстве, к сожалению, не приходится», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«Ситуация развивается таким образом, что прочертить явную линию фронта невозможно – она постоянно меняется из-за продолжающихся боев. Но с уверенностью уже можно говорить, что Пески практически полностью зачищены. Идет продвижение в районе Соледара и городской черты Артемовска», – добавил собеседник.

С наибольшими трудностями сейчас приходится сталкиваться в городе Авдеевке, отметил депутат. «Продвигаться очень сложно. За восемь лет боевики успели отстроить там мощные укрепрайоны. Фактически забетонированы целые города. В этой связи сложно оценить, какова численность группировки ВСУ. Но это около десяти тысяч человек», – предположил он.

«После освобождения городов на этой дуге, когда будут взяты Марьинка, Авдеевка, Красногоровка, Соледар и Артемовск, будет наконец замкнут котел со стороны Харьковского направления. А зачистка Константиновки, Дружковки и Славянска будет означать конец для украинской группировки в Донбассе», – подчеркнул собеседник.

«Что касается прогнозов, то в целом можно говорить, что освобождение нашей республики завершится ближе к началу зимы. Сделать это быстрее сложно за счет именно укрепрайонов. А идти в лоб никто не будет», – заключил Бердичевский.

Расположенный под Донецком поселок Пески находится под контролем союзных войск. Об этом в пятницу заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов, сообщают «Известия». Ранее Емельянов сообщил, что многие подвалы и частные дома в Песках были переоборудованы под узлы обороны.

Также в пятницу начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов подтвердил, что ВСУ отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки. Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант».