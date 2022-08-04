Брод оценил ход регистрации кандидатов на выборах глав субъектов России

Общественные штабы по наблюдению за выборами приступают к активному мониторингу рассмотрения документов и регистрации кандидатов, на данный момент можно сказать, что избиркомы проявляют максимальную лояльность, сообщил член СПЧ, председатель Независимого общественного мониторинга Александр Брод.

«Пока мы фиксируем довольно лояльное отношение избиркомов к кандидатам. Практически во всех случаях комиссии идут навстречу, дают свои замечания и предоставляют возможность исправить ошибки и недочеты в документах. Отказы происходят только в самых вопиющих случаях, когда принять документы в том состоянии, в котором их подал кандидат, просто невозможно», – приведены его слова на сайте НОМ.

Эксперты обращают внимание, что конкуренция на выборах губернаторов ожидается жесткая: большинство выдвинутых кандидатов успешно проходят регистрацию.

Так, на выборах главы Республики Марий Эл зарегистрировано четыре из пяти выдвинувшихся кандидатов, один, не предоставивший в избирком необходимые документы, утратил соответствующий статус.

В Республике Удмуртия зарегистрированы двое из семи выдвинутых кандидатов. Это представители ЛДПР и партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (СЗРП). Документы остальных пока находятся на рассмотрении избиркома.

На выборах губернатора Томской области на данный момент зарегистрированы три из четырех выдвинутых кандидатов. Они представляют «Единую Россию», КПРФ и «Партию пенсионеров», отказов пока нет.

Во Владимирской области избирком сообщил, что все кандидаты на губернаторский пост представили документы без нарушений и будут регистрированы. В итоге бороться за главную должность региона будут пять человек, представляющие «Единую Россию», КПРФ, СРЗП и «Партию Роста».

В Тамбовской области также зарегистрированы все пять претендентов, выдвинутые партиями «Единая Россия», КПРФ, СРЗП, ЛДПР и «Коммунисты России».

За пост губернатора Республики Бурятия будут бороться четверо кандидатов от партий КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Новые люди». Все они уже зарегистрированы.

В Саратовской области зарегистрированы пять из шести выдвинутых кандидатов и только один, представляющий «Партию возрождения России», получил отказ в связи с тем, что он не прошел муниципальный фильтр – ему удалось получить только две подписи в свою поддержку.

В Свердловской области на данный момент зарегистрированы пять из шести выдвинутых кандидатов, представляющие КПРФ, ЛДПР, «Единую Россию», «Справедливую Россию – За правду» и «Новых людей».

Избирательная комиссия Кировской области зарегистрировала на выборах главы региона кандидатов от партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина» и «Коммунисты России».

При этом в некоторых случаях грубые ошибки и нарушения допускаются намеренно. «Иногда цель – не в том, чтобы принять участие в выборах, а в том, чтобы получить отказ в регистрации и создать скандал, попытавшись дискредитировать избирательную систему страны», – отметил Брод.

Эксперт добавил, что бороться с таким явлением необходимо при помощи максимальной открытости всех процедур, связанных с рассмотрением документов, скрупулезного соблюдения законодательства и подробного разъяснения причин отказа самому кандидату и широкой общественности.

Напомним, что этап выдвижения кандидатов завершился 27 июля. По данным ЦИК на этот день, свои кандидатуры для участия в выборах глав субъектов России, которые проходят в 14 регионах, выдвинули 88 человек, из которых 82 – представители 16 политических партий и шесть – самовыдвиженцы. В региональные законодательные собрания, которые проходят в шести субъектах РФ, по пискам 13 политических партий был выдвинут 2081 кандидат, по одномандатным округам 830 кандидатов от 12 партий, и еще 49 человек – в порядке самовыдвижения.