Россия потребовала от Вашингтона признать поражение США в Афганистане

Лавров не исключил навязывания Западом санкций с помощью «запрещенных приемов»

Нельзя исключать, что Запад применит «абсолютно запрещенные приемы» против стран, которые не поддерживают антироссийские санкции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Будут применены, как говорится, (приемы) «ниже пояса». Это будет оставаться на совести наших западных коллег», – сказал Лавров, который дал интервью телеканалу «Звезда» для документального фильма, посвященного Движению неприсоединения. Комментируя внешнее давление Запада в вопросе поддержки антироссийского курса, министр отметил, что «члены Движения неприсоединения на этот шантаж не поддаются», передает РИА «Новости».

По его словам, «наши западные партнеры, которые сейчас целиком отдали бразды правления США, еще там Британия на облучке присоседилась, пытаются идти наперекор объективным историческим процессам, что может замедлить формирование многополярности, но никоим образом ее не остановит», передает ТАСС.

Министр напомнил английскую «присказку»: «Прежде чем вымостить тропинку через газон, надо дать людям походить по этому газону». Он заявил, что «так же нужно действовать и на международной арене: всегда стараться выстраивать свою проактивную политику таким образом, чтобы она не шла наперекор объективным тенденциям, а использовала и подхватывала объективные тенденции, в том числе и тенденцию к многополярности».

«Движение неприсоединения – это такой негомогенный организм. Как мы выяснили, там представлены и то, что называют демократиями, и электоральными автократиями, монархиями и многими другими формами государственного устройства, каждая из которых в соответствии с Уставом ООН обладает суверенным равенством», – сказал он.

Министр отметил, что «Запад пытается провести различие между «демократиями» и всеми остальными», причем «титул «демократии» присваивать будут США», которые уже пытались это делать на «саммите за демократию». Саммит продемонстрировал, что «тебя возведут в ранг «демократии», если «ты лоялен и нужен» Вашингтону, сказал Лавров.

По его словам, Запад остервенело заставляет все страны присоединяться к антироссийскому курсу, однако члены Движения неприсоединения не ведутся на этот шантаж. Хотя некоторые из них так или иначе в ходе голосования вынуждены идти на некие уступки под нажимом Запада, но в практических действиях никто из них к санкциям не присоединяется, добавил Лавров.

Он подчеркнул, что большинство стран либо считает оправданным отношение России к многолетнему игнорированию Западом ее законных интересов в сфере безопасности, либо хотят занимать нейтральную позицию в отношении Москвы. При этом «США и Великобритания, а за ними послушная Европа без зазрения совести прибегают к таким методам, чтобы заставить неприсоединившихся и все другие страны мира изменить свое мнение о России». «Их ломают через колено грубейшими методами. Не стесняются даже публичных высказываний о том, что если кто-то их не послушается, то будет нехорошо», – сказал он.

Напомним, Лавров заявил, что страны Запада подменили своей санкционной политикой дипломатию, против чего выступает Движение неприсоединения в одной из своих недавних инициатив. Министр напомнил об одной из последних наиболее ярких инициатив Движения, в которой признается неприемлемость односторонних санкций в международной практике. По его словам, это является «прямым «камнем в огород» Запада».

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