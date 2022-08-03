Кремль не исключил дополнительных мер борьбы с COVID в случае ухудшения ситуации

Нельзя исключать введения дополнительных мер по борьбе с коронавирусом, в частности таких, как возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан, в случае значительного роста числа заболевших, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Разумеется, эта ситуация (с коронавирусом) отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства Поповой (глава Роспотребнадзора Анна Попова) и так далее. Поэтому здесь недостатка информации у президента нет и быть не может. Но если потребуется, если будет дальше вот эта вот по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно. Так, собственно, как это делал (президент Владимир) Путин за прошедшие два года», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

По его словам, повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу в Кремле не снимались.

«По нашему законодательству охрана занимается организацией обеспечения безопасности определенного круга лиц, которые тоже определяются законом в Российской Федерации и нашим российским президентом. Что касается нашего российского президента, то могу лишь повторить, тьфу-тьфу-тьфу, у него со здоровьем всё нормально. Работает в активном режиме, организованы меры предосторожности в эпидемиологическом плане. Они продолжаются, они у нас не снимались полностью. Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться», – сказал Песков.

Песков сообщил также, что Россию никто не просил помочь в лечении американского президента Джо Байдена.

На вопрос о том, будет ли помогать Россия, если попросит, Песков пошутил, что «тогда «Комсомолка» нам об этом сообщит».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 2038 человек, на 3,9% больше по сравнению со 2 августа.