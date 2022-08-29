В Тбилиси объяснили отказ НАТО принять Грузию и Украину планами ослабить за их счет Россию

Бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили заявил, что отказ НАТО в 2008 принять в свои ряды Грузию и Украину связан с желанием Североатлантического альянса ослабить Россию за счет этих стран, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Комментируя недавнее заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Грузия и Украина избежали бы военной конфронтации с Россией, если бы были приняты в НАТО в 2008 году, Леван Николеишвили заявил, что «глубоко убежден в том, что в НАТО очень хорошо знали», к каким последствиям приведет отказ.

«Очень легитимно думать о том, что именно поэтому было отказано Грузии и Украине во вступлении в Североатлантический альянс – войны были необратимы», – отметил он.

Экс-начальник Генштаба Грузии считает, что в НАТО хотели таким образом «ослабить Россию» и вызвать ее международную изоляцию».

«Поэтому нас и не приняли в НАТО – чтобы были эти войны!» – заявил он.

Грузии и Украине в 2008 году на саммите Североатлантического альянса в Бухаресте пообещали членство в НАТО без сроков вступления.

Ранее Грузия признала невозможность членства в НАТО с территориальными проблемами.

Между тем в Грузии сократилось число сторонников вступления в НАТО.