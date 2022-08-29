Экс-мэр Архангельска доставлен в полицию после автопробега спорткаров в Москве

Бывшего архангельского мэра Александра Донского доставили в полицию после автопробега спорткаров в российской столице, об этом он сообщил в социальных сетях.

Полицейские пресекли автопробег дорогих спортивных автомобилей в Москве, водителей планируется задержать, сообщали в столичном ГУ МВД, передает РИА «Новости».

Источник уточнял, что участников заранее предупреждали о недопустимости мероприятия, зная, что они намерены расклеивать наклейки «Богатые и успешные». Участники пробега спорткаров катались, в частности, на Ferrari, Lamborghini и Porsche.

Донской опубликовал в соцсетях пост, сообщив, что его задержали полицейские. Это связано с тем, «что какие-то ребята решили массово поехать отдыхать на крутых тачках», заявил бывший мэр. При этом Донской утверждает, что не умеет водить машину, и у него нет автомобиля.

Из поста которого следует, что его доставили в отдел полиции Китай-города УВД по ЦАО ГУ МВД.

Донской руководил Архангельском с 2005 по 2008 годы.

В декабре по одному из торговых центров Московской области проехался автомобиль BMW. В руководстве ТЦ объяснили, что проезд был постановочным. Вместе с тем прокуратура Москвы сообщила, что находившийся за рулем блогер Михаил Литвин был лишен водительских прав на четыре месяца в мае 2021 года.