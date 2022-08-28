ВСУ выпустили шесть ракет из HIMARS по городу Сватово

Украинские войска обстреляли город Сватово, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS, повреждены склады и техника, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04.50 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено два складских помещения, шесть единиц техники и девять легковых автомобилей», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Ранее тела трех человек извлекли из-под завалов бывшей гостиницы, переоборудованной под госпиталь для эвакуированных с освобожденных территорий, разрушенной в результате удара из HIMARS украинских войск по Стаханову.