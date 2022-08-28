Bloomberg: Британия слукавила насчет полного отказа от российского газа

Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль, сообщают СМИ.

«Российский импорт дизельного топлива в июне составил примерно половину от общего объема годом ранее. Импорт дизельного топлива из России составил 106 тысяч тонн в месяц, что составляет 1,8% от общего объема импорта Великобритании», – цитирует статью Ura.ru.

В статье Bloomberg говорится о том, что в отчете, составленном Бюро национальной статистики Соединенного Королевства (ONS), в июне Великобритании удалось до конца остановить импорт энергоносителей из РФ, что говорит об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. При этом отчет ONS оказался не совсем точным, пишет СМИ.

Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль.

Bloomberg пишет, что в первом отчете лукавство выражено тем, что он основан на данных о прямых поставках: на стране, из которой идет импорт. Статистика BEIS рассматривает именно происхождение топлива.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ и газ, добываемый в Северном море, станут главными помощниками в борьбе с энергетическим кризисом.

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