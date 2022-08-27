Греция продолжила выдавать россиянам шенгенские визы

Визовые центры и консульства Греции в России продолжают принимать заявления и выдавать шенгенские визы россиянам, заявили в посольстве страны в Москве.

«Визовые центры Греции и консульства Греческой республики в России продолжают принимать заявления и выдавать шенгенские визы. В генконсульстве после отъезда основного состава сотрудников работает всего несколько человек, которые, несмотря на сложившуюся ситуацию, продолжают, как и прежде, прилагать все возможные усилия для предоставления качественных услуг российским гражданам, желающим посетить нашу страну», – передает РИА «Новости» заявление дипмиссии.

При этом в посольстве добавили, что касательно туристического сезона нынешний сезон был лучшим с 2019 года, на туристических курортах был зафиксирован рекорд по количеству отдыхающих.

Ожидается, что «визовый вопрос» будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге 30-31 августа.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.