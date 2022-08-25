Турчак призвал реализовать народную программу ЕР в Донбассе Восстановление Донбасса и освобожденных территорий сравнили со всесоюзными стройками СССР В ДНР сообщили о ликвидации пожара на химзаводе «Стирол» в Горловке 25 августа 2022, 21:08 Текст: Кристина Цыцура

Возгорание на химическом заводе «Стирол» в Горловке, возникшее в четверг в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР). «В 20.39 силами МЧС ДНР пожар ликвидирован», – говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что трансформаторная подстанция на территории химзавода "Стирол" в Горловке горит из-за обстрела со стороны украинских войск, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. В МЧС позже сообщали, что пожар на территории "Стирола" удалось локализовать. 12 августа ВСУ нанесли несколько ударов по химическому заводу «Стирол» в Горловке, на территории предприятия возникло возгорание. Позже директор завода Василий Агарков заявлял, что риска экологической катастрофы из-за удара украинских силовиков по химзаводу «Стирол» в Горловке нет.

Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине 25 августа 2022, 12:20

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Британская газета Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине, самым вероятным из них является недостаточность у Киева средств для эффективного контрнаступления. Согласно одному из вариантов развития, конфликт на Украине, вероятно, продлится как минимум год, при этом «по существу зайдет в тупик», а его интенсивность будет снижаться. При втором сценарии у Украины закончатся средства для эффективного контрнаступления, а партизанские рейды будут самым «оптимистичным способом» противостоять России, передает РИА «Новости». Третий возможный сценарий, по мнению издания, предполагает, что Россия, несмотря на желание продвигаться вперед, вероятно, переключит внимание на удержание уже взятых под свой контроль территорий, особенно с приближением холодов. Согласно четвертому сценарию развития конфликта, приход зимы ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможность для той стороны, которая сможет лучше к нему подготовиться. Так, издание со ссылкой на представителя гуманитарной организации сообщает, что зимой ожидается новая волна миграции, и, вероятно, «до 2 млн человек перейдут границу в Польшу». При этом весной, по мнению газеты, может ожидаться новый виток военного противостояния после затишья. Пятый представленный изданием сценарий предполагает, что Запад должен решить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или «просто удержалась». Из материала следует, что без западной помощи Украина бы потерпела поражение, однако отмечается, что до сих пор Запад не предоставил Киеву достаточно вооружения, которое позволило бы ему «отбросить» силы России. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Мэр Донецка сообщил о «мощных прилетах» в центре города 23 августа 2022, 12:10

Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Текст: Александра Юдина

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о «мощных прилетах» в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. «Слышны мощные прилеты в Ворошиловском и Калининском районах. Центр Донецка под обстрелом!» – написал он в своем Telegram-канале. По информации Кулемзина, в центре Донецка есть погибшие и раненые. «Попадание в районе бульвара Пушкина. В Ворошиловском районе скончался юноша 2004 года рождения», – написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Как передает с места событий корреспондент РИА «Новости», по меньшей мере два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, они госпитализированы с осколочными ранениями. Кроме того, две легковые машины попали под обстрел на улице Артема. Один из водителей получил ранение головы, другой – ранения ног. Накануне в Минобороны заявили, что подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории частных домовладений в городе Артемовске в ДНР, насильно удерживая мирных жителей в их домах. Новости СМИ2 Путин поручил выплатить родителям школьников в Донбассе по 10 тыс. рублей 24 августа 2022, 16:25 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение выплатить по 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в республиках Донбасса и на освобожденных территориях. Глава государства поручил российскому правительству единовременно выплатить 10 тыс. рублей родителям учеников от шести до 18 лет в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 г., передает РИА «Новости». Выплаты поручено направить не позднее 15 сентября 2022 года. Доклад по этой теме президент ждет от премьер-министра Михаила Мишустина до 1 октября. В начале июля президент подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в России. В результате украинского обстрела Горловки погибла женщина и ранены двое детей 25 августа 2022, 08:00 Текст: Дмитрий Зубарев

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что женщина погибла, двое детей пострадали в результате обстрела, который устроили украинские военные. «Увы, с утра у нас двое раненых деток и погибшая мама. Обстрел города продолжается», – сообщил Приходько в своем Telegram-канале. Ранее Приходько рассказал, что в результате обстрела со стороны ВСУ возникло возгорание одного из зданий Никитовской исправительной колонии в Горловке в ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Новости СМИ2 ВСУ за ночь трижды обстреляли Донецк 24 августа 2022, 08:34

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Украинские военные атаковали Куйбышевский и Кировский районы Донецка, использовав в общей сложности шесть снарядов калибром 152 миллиметра и два – натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01.02 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметра; <...> 05.24: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 05.24 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР. Накануне украинские военные три раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, применив, в частности, артиллерию натовского калибра. Названы наиболее пострадавшие города ЛНР 25 августа 2022, 07:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Самые серьезные разрушения в ходе освобождения территории ЛНР пришлись на наиболее урбанизированные населенные пункты – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Попасную, сообщила министр труда и социальной политики республики Светлана Малахова. «Наибольшие разрушения получили объекты Северодонецкого агломерата (Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременской и Попаснянский районы). Ввиду того что данные населенные пункты были высоко урбанизированы и имели прекрасно развитую промышленную зону, ВС Украины под прикрытием населения занимали многоквартирные дома и располагали военную технику во дворах многоэтажных домов, что не могло не привести к значительному разрушению как многоквартирных домов, так и частных домостроений», – передает ТАСС слова Малаховой, отметившей, что в Попасной «небезопасно находиться и сегодня». По ее словам, незначительные разрушения получила социальная инфраструктура 10 из 15 территорий, которые являются сельскохозяйственными регионами и были освобождены после февраля 2022 года. «В большей степени повреждены мосты, железнодорожные пути и переезды, а также энергетическая инфраструктура, что усложняет как промышленно-экономическое развитие территорий, так и восстановление социальных объектов», – пояснила министр. В начале июля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. Новости СМИ2 ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР 23 августа 2022, 13:12 Текст: Александра Юдина

Здание администрации главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина подверглось прямому обстрелу со стороны украинских военных, сообщили в администрации главы республики. «Прилет был в администрацию», – передает ТАСС сообщение источника. Уточняется, что снаряды попали в фасад, пострадали правое крыло и верхний этаж. «В здании начался пожар. В округе повсюду разбросан битый кирпич, части облицовки и металлоконструкций», – сообщает Донецкое агентство новостей. Также обстрелу подверглась гостиница «Централь», где останавливаются журналисты. По предварительным данным, журналисты не пострадали, они спустились в подвал. В этой гостинице проживают в том числе иностранные журналисты. Кроме того, стало известно, что украинские войска выпустили еще семь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.07 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщило представительство СЦКК в своем Telegram-канале. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о «мощных прилетах» в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. В центре Донецка есть погибшие и раненые. Скончался юноша 2004 года рождения. Минобороны: Украинские боевики разместили артиллерию в жилых домах в ДНР 22 августа 2022, 21:59 Текст: Ольга Иванова

Подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО на территории частных домовладений в городе Артемовске в ДНР, насильно удерживая мирных жителей в их домах, сообщили начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Артемовске Донецкой народной республики на территории частных домовладений (ул. Ильича) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь. При этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически прикрываясь ими как «живым щитом», – говорится в Telegram-канале Минобороны. Отмечается, что в Славянске рядом с одной из школ националисты заминировали автомобильный мост, который планируют взорвать и обвинить в этом Россию. Ранее сообщалось, что украинский нацбатальон «Кракен» оборудовал в здании школы в Харьковской области опорный пункт и склад боеприпасов. Новости СМИ2 Посол ДНР рассказала, как живут беженцы из Донбасса 23 августа 2022, 14:28 Текст: Елизавета Булкина

В Россию въехали более 3,3 млн человек из ДНР, ЛНР и Украины. При этом около 2,7 млн въезжали и размещались в России самостоятельно, этим людям пришлось столкнуться с некоторыми проблемами, рассказала посол Донецкой народной республики в Москве Ольга Макеева. «Заявители живут у родственников, в съемном жилье, возможно, по каким-то причинам не имеют доступ к разъяснительной информации, поэтому считают нужным обратиться в посольство за помощью. Проблемы в основном связаны с оформлением, восстановлением утерянных документов, определением детей в учебные заведения, трудоустройством, выплатами социальных пособий, медициной, гуманитарной помощью», – рассказала она «Газете.Ru». Посол отметила, что выехавших в Россию жителей Донбасса приняли более 50 регионов России. Макеева подчеркнула, что посольство ДНР выясняет, с какими сложностями сталкиваются беженцы, разъясняет те или иные процедуры, порядки, оказывает помощь людям. Макеева также отметила, что власти ДНР ведут переговоры о признании страны с несколькими государствами. «Есть целый ряд стран, с которыми ведутся такие переговоры. Я не могу сказать на этом этапе, какие именно, поскольку это процесс очень кропотливый и последовательный, не терпящий лишней суеты и тем более фальстарта», – сказала посол. Она отметила, что работа над международным признанием ДНР ведется уже восемь лет и «не останавливалась ни на день». Макеева добавила, что «результатом этой глубокой дипломатической работы на сегодня стало признание Донецкой народной республики уже шестью странами». Кроме того, внешнеполитические ведомства ДНР обсуждают вопрос взаимного открытия посольств со странами, которые уже признали суверенитет ДНР. Дипломат отметила, что «в рамках признания устанавливаются дипломатические отношения между ДНР и КНДР и прорабатываются вопросы выбора помещений под посольства обеих стран». Напомним, Северная Корея признала независимость ДНР 13 июля. Пушилин заявил о готовности мест для трибунала над украинскими военными 24 августа 2022, 13:25 Текст: Александра Юдина

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что уже подготовлено несколько мест для проведения трибунала над украинскими военными преступниками. «Что касается мест [для трибунала], они уже подготовлены. Мест подготовлено несколько», – передает ТАСС его слова со ссылкой на «Соловьев Live». Пушилин добавил, что республика готова к проведению референдума по вхождению в Россию, необходимо только дождаться выхода союзных сил на границы республики. «К референдуму организационно мы готовы, так как за последние годы научились работать в критических и непростых условиях. С этим все в порядке. Главное теперь, чего мы ждем, – это выхода союзных сил на административные границы республики», – рассказал он. Тем временем в Донецкой народой республике вступила в силу отмена моратория на смертную казнь. Новости СМИ2 В Донецк доставлены стройматериалы для восстановления ботанического сада 22 августа 2022, 21:34

В День Государственного флага России две 20-тонные фуры «ЗооДруга» с необходимыми для восстановления оранжерейного комплекса стройматериалами и комплектующими прибыли из Москвы в Донецкий ботанический сад (ДБС). «Благодаря восстановлению оранжерейного комплекса Донецкого ботанического сада удастся не только сохранить уникальную научную базу ДНР и коллекцию краснокнижных растений, но и внести значительный вклад в дело сохранения биоразнообразия. Оргкомитету кампании «ЗооДруг» удалось привлечь финансирование в размере 2 млн рублей и закупить все необходимое», – рассказала председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России, инициатор кампании «ЗооДруг» Елена Шаройкина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Отмечается, что оранжерейный комплекс ДБС был сильно поврежден в результате обстрелов. Если оперативно не отремонтировать его, то коллекционный фонд растений будет безвозвратно утрачен, в том числе редкие и исчезающих виды. Фонд живых растений ДБС представлен более восемью тысяч видов. Свыше трех тысяч из них – тропические и субтропические растения, в том числе 800 видов редких и исчезающих, внесенных в Красный список международного союза охраны природы. Коллекции формировались на протяжении более 40 лет и размещены в пяти оранжереях, общей площадью 2600 квадратных метров. «Коллектив Донецкого ботанического сада выражает благодарность Общественной палате РФ и кампании «ЗооДруг» за оказанную поддержку. Начиная с 2014 года и даже во время активных боевых действий мы не прекращали работы ни на один день, а наши сотрудники продолжают работать и ухаживать за уникальными коллекциями живых растений. Но без восстановления оранжерейного комплекса, сохранить всю коллекцию просто не представлялось возможным. Теперь у нас есть все, чтобы это сделать», – сказала директор Донецкого ботанического сада Светлана Приходько. Весной «ЗооДруг» уже доставлял помощь ДБС. В ботанический сад был передан инвентарь для ухода за растениями, который был собран Русским географическим обществом. «Единая Россия» поможет в организации лечения и реабилитации детей Донбасса в Москве 23 августа 2022, 18:48 Комитет по поддержке женских инициатив «Единой России» поможет в организации лечения и реабилитации детей Донбасса в Москве, рассказала замсекретаря генерального совета «Единой России», координатор работы партийного комитета по поддержке женских инициатив Дарья Лантратова. «В этой работе участвуют более 400 волонтеров-медиков, среди которых и депутаты от партии разных уровней. Они не только политики. Многие из них – медики высочайшего уровня. И они не могут оставаться в стороне, когда людям требуется их помочь как врачей», – сказала Лантратова, которая посетила Дом ребенка в Луганске, сообщается на сайте партии. Вместе с ней приехала главный внештатный специалист Минздрава России по детской медицинской реабилитации, депутат Мосгордумы от «Единой России» Татьяна Батышева. По ее словам, тяжелобольные дети Донбасса смогут пройти лечение и реабилитацию в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы. Содействие в этой работе окажет комитет по поддержке женских инициатив «Единой России». «Мы привезем на реабилитацию детишек в Москву вместе с их родителями и медицинскими сотрудниками, которые будут продолжать обучение в Москве в Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения Москвы», – сказала Батышева. Она добавила, что детские врачи Донбасса смогут на практике провести все этапы реабилитации детей, которых они привезли из Луганской и Донецкой Народных Республик, в московском медучреждении. «Это будет по-настоящему важная школа – не теоретическая, а практическая. Дальше, вернувшись домой, они будут продолжать работать с этими детишками. Мы боремся за каждого малыша каждый день, каждый час. Важно, чтобы рядом с ребенком были люди профессиональные и любящие его», – отметила Батышева. В работе по лечению и реабилитации детей Донбасса со сложными диагнозами содействие также окажет и департамент здравоохранения Москвы. Новости СМИ2 В «Стриме освобождения» обсудили мины «Лепесток» 24 августа 2022, 12:18 Текст: Александра Юдина

Российский журналист Александр Малькевич в своем втором «Стриме освобождения» «Малькевич LIVE» обсудил с экспертами обстрел в Ворошиловском районе со стороны ВСУ, освобождение Харьковской области и напряженную ситуацию на Запорожской АЭС. Так, с гендиректором телеканала «Оплот» Константином Медяником было обсуждено происшествие в Ворошиловском районе, чего «не было с 2014 года». «Те люди, которые бьют по детским садам, школам, больницам, чем они отличаются от Басаева? Это реальные террористы, с которыми надо бороться. Большинство здесь людей уже привыкло не обращать внимание, даже если в 500 метрах разрывается мина-лепесток», – написал телеведущий в своем Telegram-канале, добавив, что «Лепесток» – очень подлая мина. «Когда на нее наступаешь, она отрывает конечность. Однозначно человек становится инвалидом», – отметил он. По словам Медяника, он однажды увидел, что во дворе лежат мины-лепестки. «Одно из безопасных разминирований – уничтожение ее с помощью стрелкового оружия. Так получилось, что пришлось лично во дворе его и применить», – рассказал он. Во время разговора с главой администрации Харьковской области Виталием Ганчевым обсуждалось, что в данный момент освобождены порядка 20% Харьковской области, но люди уже видят положительные изменения. «Российский флаг здесь поднят навсегда. Харьковская область возвращается на свою историческую Родину. Наши деды воевали, чтобы освободить землю от этой коричневой чумы», – отметил собеседник. Как во время стрима заметил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, даже самому отвлеченному «от всего этого человеку можно объяснить, что в случае аварии на Запорожской АЭС, ему придется воду консервировать, в банки закатывать». «Здесь самая мощная атомная станция в мире, шесть энергоблоков. Здесь крупнейшие сухие хранилища отходов ядерного топлива, которые находятся на открытой площадке. Если жахнет, то можно забыть про очень многие вещи, включая отдых на море, ведь облако и до Турции может долететь, и до Берлина», – предупреждает чиновник. Более того, по словам Рогова, глава ООН не может сказать, что Украина обстреляла АЭС, потому что ему запрещают. «А кто ее обстреливает, она сама себя что ли?», – задался вопросом Рогов. Победитель «Лидеров России» начал координировать работу строителей ЯНАО в Волновахе 25 августа 2022, 10:41 Текст: Александра Юдина

Победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Кирилл Скороходов координирует команду строителей ЯНАО, которая восстанавливает в Волновахе Донецкой народной республики ряд важнейших социальных объектов. В ближайшее время здесь будут практически заново отстроены школа, общежитие, больница, станция переливания крови и дом культуры. Ямало-Ненецкий автономный округ России будет помогать в восстановлении объектов в Волновахском районе до 2023 года, сообщается на сайте конкурса. К 1 сентября в городе Волновахе Донецкой народной республики завершится капитальный ремонт общеобразовательной школы №4, рассчитанной на 120 учеников. По соглашению с регионом ДНР, восстановлением учебного заведения, разрушенного в ходе боевых действий, занимается команда строителей Ямало-Ненецкого автономного округа. «Это основной объект, который восстанавливает Ямал. Пришлось приложить довольно много усилий, чтобы все успеть в столь короткий срок. Зато теперь это будет современная школа, отвечающая российским стандартам. Дети Волновахи обязательно начнут учебный год вовремя – 1 сентября – и будут учиться в достойных условиях. Эта школа сама по себе была старой и обветшалой, так еще и ВСУ использовали ее для размещения своих огневых позиций. Когда мы приступали к работам, объект находился в очень плачевном состоянии», – отметил Скороходов. Всего за 2,5 месяца российским строителям удалось полностью отремонтировать здание площадью 1500 кв. метров, подготовить его к отопительному сезону, построить спортивную площадку и благоустроить прилегающую территорию. Сейчас в школу поставляется мебель, необходимая учебная литература и оборудование. Также к 1 сентября команда ЯНАО завершит ремонт еще одного объекта – трехэтажного общежития СМЭУ на 150 человек. «Оно будет использоваться как маневренный фонд. Здесь смогут размещаться жители Волновахи, которые потеряли кров в результате боевых действий. Сейчас мы стараемся создать в общежитии самые комфортные условия для временного проживания людей», – пояснил куратор восстановительных работ. Кроме того, победитель «Лидеров России» сообщил, что до конца 2022 года строители ЯНАО завершат восстановительные работы еще на нескольких объектах Волновахи – в городской больнице, отделении трансфузиологии при Республиканском центре крови Минздрава ДНР и Центре культурных услуг. «В учреждениях здравоохранения уже восстановлены поврежденные опорные конструкции зданий, ведется утепление фасадов, монтаж внутренних коммуникаций, ремонтируется кровля и начинается установка ограждений, затем приступим к установке медицинского оборудования. В доме культуры также укрепляем стены и перекрытия, прокладываем электропроводку, подключаем приборы отопления и понемногу благоустраиваем прилегающую территорию. Все объекты будут введены в эксплуатацию к Новому году», – уточнил он. В июне делегация ямальской системы образования побывала в Волновахе, сообщила администрация региона в своем Telegram-канале «Ямал. Официально». Эксперты оценили состояние школы, которую восстанавливает ЯНАО, и осмотрели другие учебные заведения. В марте официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что группировкой войск ДНР освобожден город Волноваха. Новости СМИ2 Турчак призвал реализовать народную программу ЕР в Донбассе 25 августа 2022, 13:47 Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал исполнить все положения программы партии на территории республик Донбасса, помощь республикам и освобожденным территориям должна стать отдельным разделом документа. Это касается и социальной помощи, и гуманитарной миссии, которую «Единая Россия» реализует с первых дней специальной военной операции, сказал Турчак на заседании рабочей группы по подготовке изменений в народную программу, сообщается на сайте ЕР. «Референдум пройдет, и ни для кого сомнений быть не должно: эти территории – регионы России. И они имеют право быть включенными в народную программу «Единой России», – подчеркнул Турчак. Он обратился к коллегам с просьбой подготовить детально проработанные предложения для доклада председателю партии Дмитрию Медведеву. Еще один момент, на которой обратил внимание Турчак, – формирование бюджета. «Очень важно, чтобы каждый элемент народной программы получил свое подтверждение, свою строчку в бюджете на 2023 и 2024–2025 годы. Вот на этом сейчас нужно сосредоточить свое внимание. Каждый координатор своего раздела, своего направления народной программы должен посвятить работу тому, чтобы каждая строчка, за которую вы отвечаете, была подкреплена соответствующей бюджетной строкой», – подчеркнул он. Андрей Турчак напомнил, что в июле проходило заседание программной комиссии под руководством председателя партии, на котором подводили итоги реализации народной программы за первое полугодие 2022 года. «Было сделано очень много. Более 2 тыс. самых разных объектов – социальных, инфраструктурных за эти полгода построено, введено в эксплуатацию либо отремонтировано на территории РФ. Принято более 100 нормативно-правовых актов во исполнение народной программы, более 30 федеральных законов. Проголосовала Госдума по инициативе нашей фракции. И напомню – тогда, в июле, подводя итоги реализации за первое полугодие, мы отфиксировали, что программа выполнена почти наполовину на тот момент, именно тогда мы договорились, что программа – это не статичная конструкция, это живой инструмент, который может корректироваться, дополняться, расширяться в зависимости от текущей экономической ситуации», – подчеркнул он. Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов президента, 30 федеральных законов, 102 акта правительства России. В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объеме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей – на строительство новых школ, 91,6 млрд рублей – на капитальный ремонт школ, 34,6 млрд рублей – на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей – на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей – на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей – на модернизацию почтовых отделений.