Представлявшиеся чиновниками мошенники «продали» в Москве должность за 180 млн рублей

В столице задержаны подозреваемые в «продаже» высокого государственного поста и покровительства, они представлялись высокопоставленными чиновниками, сообщает ФСБ.

«Пресечена деятельность организованной группы, участники которой путем обмана и злоупотребления доверием похищали денежные средства своих жертв за обещание оказать содействие в их назначении на государственную службу и покровительство по линии различных органов исполнительной власти РФ», – цитирует сообщение спецслужбы РИА «Новости».

Организатором схемы выступил Игорь Девятов, у него было четверо сообщников. Они представлялись высокопоставленными чиновниками, придумывали различные имена, в том числе Марка Невзлина. Так они получили от некоего человека «не менее 180 млн рублей».

За эти деньги жертве пообещали решить «вопрос о назначении на государственную должность» и помочь в получении государственных земель под жилую застройку. Предложенная должность не называется.

На данный момент подозреваемых задержали. У них изъяли «предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности», наличные деньги и предметы роскоши более чем на 55 млн рублей.

Несколько фигурантов уже дали признательные показания. Им грозит до 10 лет заключения по статье «Мошенничество в особо крупном размере». О судьбе выплаченных 180 млн рублей ничего не сообщается.

В октябре 2021 года были арестованы подозреваемые в попытке «продать» должность руководителя Чукотского автономного округа за 4 млн долларов.