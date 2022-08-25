В Москве задержаны четверо организаторов незаконной миграции

В столице задержали приезжих, занимавшихся организацией незаконного пребывания в России свыше 3 тыс. иностранцев, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«При силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны предполагаемый организатор и трое активных соучастников – все уроженцы одной из среднеазиатских республик. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. К административной ответственности за нарушение российского миграционного законодательства привлечены 18 иностранцев», – цитирует Волк ТАСС.

Она пояснила, что подозреваемые делали поддельные миграционные карты, паспорта, водительские удостоверения, патенты и другие документы, после чего продавали их иностранным гражданам.

Офис находился в техническом помещении одного из вокзалов Москвы. По актуальным данным, подозреваемые поспособствовали незаконному пребыванию в России более 3 тыс. иностранцев.

Уголовное дело возбудили по статье об организации незаконной миграции. Проведены оперативные мероприятия и следственные действия по восьми адресам временной регистрации и проживания участников группы.

В ходе обысков изъята компьютерная техника, штампы о пересечении границы России, печати российских государственных органов, 280 незаполненных бланков миграционных карт с отметками о пересечении границы России, поддельные отрывные части уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания на территории России, водительские удостоверения и т. д.

Также найдены более 1 млн рублей, которые, как предполагается, были получены в результате противоправных деяний.

В апреле ФСБ в Свердловской области раскрыла организацию незаконной миграции из Юго-Восточной Азии, по нему прошел незаконный въезд 585 человек.