Путин пообещал содействовать строительству детской больницы в Томске

Президент Владимир Путин пообещал оказать помощь властям Томской области в вопросе строительства детской больницы в Томске, об этом он заявил на встрече в формате видео-конференц-связи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Владимиром Мазуром.

Глава региона рассказал главе государства, что детские больницы расположены в разных частях города и, как правило, в приспособленных помещениях.

«Как только мы построим эту больницу – сегодня в проекте предполагается, что она будет на 555 коек для малышей, а на 250 посещений в сутки поликлиника, – это позволит нам в этом медучреждении лечить в год 114 тысяч ребятишек», – приводятся слова Мазура на сайте Кремля.

Путин уточнил, обращался ли Мазур в Минздрав и обсуждал ли вопрос с курирующим вице-премьером Татьяной Голиковой. Врио губернатора ответил отрицательно, но подтвердил, что направлял соответствующее письменное обращение

«Хорошо. Смотрите, давайте я в правительство распишу вашу бумагу, а вы, пожалуйста, с ней поработайте там. Я коллегам еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание», – ответил Путин.

Путин также отметил проблему ВИЧ в Томске. По его словам, властям региона необходимо уделять больше внимания этой теме.

Президент подчеркнул, что «в Томске, в принципе, хорошо была поставлена работа по борьбе с ковидом», однако посоветовал помнить и о других заболеваниях. «Не забывайте, пожалуйста, и про другие инфекционные заболевания, я имею в виду и то, на что следует особенно обратить внимание в Томской области, это ВИЧ», – сказал он.

Мазур отметил, что Тимирязевская инфекционная больница требует реконструкции. «В дальнейшем мы будем это делать, пойдем по программе с Минздравом тогда», – сказал врио главы региона.

Кроме того, Путин обратил внимание на нехватку мест в общеобразовательных учебных заведениях области.

Мазур пояснил, что сейчас есть «некий разрыв – высшая школа очень сильно выросла и условиями, и подходами, и результатами, а общее образование тоже хорошее, но надо, чтобы отрыва не было, чтобы они интегрировались плавно», и просил Путина о поддержке.

«Да, да, я именно поэтому этот вопрос и поставил. Владимир Владимирович, давайте ваши обращения, документы, и я направлю их коллегам в правительство. Проработайте, пожалуйста, всё это с правительством России», – ответил президент.

Ранее Путин призвал бороться с проблемами бедности и алкоголизма в моногородах.