К тушению пожаров в Рязанской области привлекли 19 воздушных судов

Для ликвидации пожаров в Рязанской области задействовали 19 воздушных судов, на данный момент на очаги возгораний сбросили почти 13 тыс. тонн воды, сообщили в пресс-службе МЧС.

«К реагированию привлечены семь аэромобильных группировок главных управлений МЧС по субъектам Центрального федерального округа Ногинского, Тульского и Невского спасательных центров, авиационная группировка в количестве 19 воздушных судов», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там указали, что в тушении задействовано более 780 человек и более 220 единиц техники.

Авиалесоохрана уточнила, что к началу понедельника на территории региона действовали пять природных пожаров, два из них – в заповедниках «Окский» и «Мещерский». Площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тыс. гектаров.

Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков предупредил, что в российской столице погода до конца недели не поменяется, и дым от рязанских пожаров продолжит распространяться по городу.

«По-прежнему характер погоды будет определять антициклон, центр которого будет располагаться над Верхней Волгой, поэтому преобладать будет восточный, юго-восточный ветер над Московским регионом. Если на юго-востоке в Рязанской области к этому времени пожары еще не будут потушены, продукты горения с лесных пожаров будут распространяться в том числе и в Московскую область», – пояснил специалист.

В понедельник запах гари от природных пожаров в Рязанской области вернулся в Москву и Подмосковье.

Напомним, ликвидацию лесных пожаров в Рязанской области координируют МЧС, Министерство природных ресурсов России и врио главы региона Павел Малков. Также власти отменили частичную эвакуацию из поселка Деулино в Рязанской области, поскольку пожарные справились с огнем, который угрожал населению.