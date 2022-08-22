Грузинские депутаты обвинили посольство США в подготовке революции

Посольство США в Грузии «координирует подготовку революционного сценария» в стране, заявили грузинские депутаты Созар Субари, Михаил Кавелашвили, Дмитрий Хундадзе и Гурам Мачарашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В совместном заявлении четырех парламентариев, которые недавно покинули правящую партию «Грузинская мечта» и создали общественное движение «Сила народа», отмечено, что посольство США встало на защиту тех грузинских НПО, которые открыто призывают к смене власти в стране.

По данным депутатов, такая позиция посольства объясняется тем, что оно «координирует осуществление революционного сценария» в Грузии с участием этих НПО.

Четверо парламентариев считают, что в интересах посольства – возвращение во власть саакашивлевского «Единого национального движения» и открытие Грузией «второго фронта» против России.

Депутаты напомнили, что их призыв к послу США Келли Дегнан отречься от поддержки радикальной оппозиции Грузии был проигнорирован.

По их заявлению, открытие «второго фронта» будет «разрушительным» и «гибельным» для Грузии, и «Грузинская мечта» на это никогда не пойдет.

В последнее время посол США в Грузии подвергается жесткой критике со стороны влиятельных грузинских депутатов. Так, независимый грузинский депутат Михаил Кавелашвили в открытом письме послу США Келли Дегнан обвинил ее в поддержке в Грузии сторонников вовлечения страны в противостояние России и Украины. Посол назвала это вымыслами. Госдеп США поддержал Дегнан. Однако критика в ее адрес продолжается. Дегнан завершит работу послом в Грузии через несколько месяцев.

Месяц назад сообщалось, что между Вашингтоном и Тбилиси началась дипломатическая война из-за посла США в Грузии.