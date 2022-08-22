Дмитрий Гоблин Пучков: Би-би-си провоцирует возвращение пиратства в России

Поскольку западные компании ограничивают для россиян просмотр зарубежных сериалов и кино на легальном уровне, граждане снова начнут «пиратить», сказал газете ВЗГЛЯД российский блогер Дмитрий Гоблин Пучков, комментируя отзыв лицензии на сериалы от Би-би-си на российском видеосервисе «Кинопоиск».

Из российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» пропали некоторые сериалы от Би-би-си. В британской корпорации пояснили, что это связано с тем, что они отозвали лицензию на свой контент для России. Отмечается, что некоторые проекты все же остались доступными на «Кинопоиске», например, «Доктор Кто» и «Мерлин».

«Заменить зарубежные сериалы нечем, ничего подобного нигде больше не снимают. Есть американский HBO, который делал такие сериалы, как «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Игра престолов». Заменить их реально нечем, больше никто такого на планете Земля не делает», – говорит Пучков.

Он подчеркивает, что россияне только-только приучились платить за какой-либо контент, например, за подписку на том же «Кинопоиске», чтобы легально смотреть все сериалы и фильмы. Однако сейчас у них попросту забирают эту возможность.

«Раньше зарплата была 1000 рублей, а какой-нибудь DVD стоил 900, так вот никто его не покупал. Все было ворованное, скачанное. А сейчас все вроде только-только устоялось, начали россияне деньги нормально платить за контент, но тут западные партнеры сделали такой финт. Теперь все и дальше будут совершенно спокойно смотреть пиратское кино. Технические средства позволяют, а значит, все будут делать все бесплатно», – уверен собеседник.

Такие ограничения, безусловно, поднимут просмотры российского видеоконтента, однако это совершенно не означает, что он начнет больше цениться, считает эксперт. Куда более вероятно, что большинство продолжат смотреть зарубежные сериалы и фильмы, только полученные пиратским путем.

В конце мая онлайн-кинотеатр Netflix («Нетфликс») перестал работать для российских пользователей. В Роскомнадзоре пояснили, что возникли трудности с доступом к видеосервису на территории РФ.