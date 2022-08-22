Глава отдела по приему новобранцев в ВВС Британии отказалась ограничить набор белых мужчин

Начальник отдела по приему новобранцев ВВС Великобритании отказалась отдавать предпочтение женщинам и представителям этнических меньшинств при приеме на службу, назвав этот приказ «незаконным», и подала в отставку, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Ранее в СМИ появилась информация, что ВВС Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. В минобороны Британии эту информацию опровергли. Позднее ответственная за прием новых служащих в ВВС Британии вице-маршал авиации Мариа Байфорд рассказала, что «замедлила» набор всех новых кандидатов после того, как выяснилось, что военно-воздушные силы не достигают необходимых целей по этническому и гендерному разнообразию среди служащих. При этом она отметила, что совет «необязательно» решит отдавать предпочтение женщинам и представителем этническим меньшинств, а не белым мужчинам.

По данным телеканала, офицер, возглавлявшая отдел по набору служащих в ВВС, еще в начале августа отправила своему руководству электронное письмо, в котором сообщила, что отказывается выделять места на занятиях по подготовке в ВВС исключительно на основе определенной гендерной или этнической принадлежности, передает РИА «Новости».

«Это незаконно. Я не готова делегировать исполнение этого приказа своим сотрудникам или сложить с себя ответственность за него», – говорится в письме, копия которого попала в распоряжение телеканала.

Как отмечает телеканал, сразу после этого письма глава отдела по набору, имя которой не указывается, ушла в отставку.

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны Великобритании по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи обещал провести расследование действий ВВС страны на предмет «позитивной дискриминации» и выяснить, отдавалось ли предпочтение женщинам и этническим меньшинствам при приеме на службу.