В США обвинили Байдена в «чудовищной» внешнеполитической катастрофе

Склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям и игнорирование им мнений профессионалов представляет опасность для Америки и уже обернулось «чудовищной» внешнеполитической катастрофой, пишут СМИ.

Как отмечает обозреватель American Thinker Джек Макферрин, падение афганского правительства после стремительного вывода из страны американских войск в 2021 году представляет собой одно из наиболее убедительных свидетельств склонности Байдена к односторонним действиям.

«Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране», – передает РИА «Новости» текст статьи.

По его словам, американский президент «действовал исключительно по собственному усмотрению», в результате чего стратегическим интересам Соединенных Штатов и их репутации на международной арене был нанесен «невероятный ущерб». При этом действия Байдена шли вразрез с советами и пожеланиями лидеров Конгресса, военных экспертов, профессионалов в области разведки, чиновников кабинета и даже его ближайших советников, продолжает Макферрин.

«Остальное, разумеется, – уже история. Афганистан быстро пал, став одним из самых позорных и досадных эпизодов в истории Соединенных Штатов, который можно сравнить разве что с падением Сайгона в конце Вьетнамской войны», – указывает автор.

Вместе с тем нынешний американский лидер демонстрирует такую же склонность действовать исключительно по собственному усмотрению и внутри Соединенных Штатов, считает обозреватель. «Если представить, что он, скорее всего, начнет действовать еще самостоятельнее в случае, если Республиканская партия получит контроль над Конгрессом по итогам промежуточных выборов, склонность нашего действующего президента брать все дела в собственные руки вызывает еще больше тревоги», – предупреждает он.

По этой причине, «в дополнение к целому ряду других несчастий, которые он навлек на американский народ», пребывание Байдена в Белом доме опасно для США, утверждает Макферрин. «Можно только догадываться, сколько еще ущерба он может причинить за оставшееся время на посту главнокомандующего. Боюсь, что ущерб окажется весьма внушительным», – резюмирует обозреватель.

Напомним, обозреватель Том Энгельгардт в статье для издания The Nation написал, что «дряхлеющий» президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники «живут на всю катушку и воссоздают холодную войну».