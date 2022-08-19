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Байдена назвали символом упадка США
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«Дряхлеющий» президент Джо Байден олицетворяет упадок Соединенных Штатов, при этом его чиновники «живут на всю катушку и воссоздают холодную войну», пишет в статье для издания The Nation обозреватель Том Энгельгардт.
«Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден (в свои 80 - старейший президент в нашей истории) планирует снова баллотироваться в 2024 году. <...> Честно говоря, разве по-своему это не идеально? Я хочу сказать: что лучше олицетворяет упадок Америки, чем с каждым днем дряхлеющий президент?», – передает РИА «Новости» слова автора.
Как отмечает 78-летний Энгельгардт в подобном возрасте, что бы там ни говорили представители Белого дома, упадок – «это вторая натура».
«Страна трещит по швам, а Джо и его чинуши живут на всю катушку и тщательно воссоздают холодную войну, которая закончилась три десятилетия назад. Поэтому вот что я могу сказать: добро пожаловать в более паршивую версию прошлого (на тот случай, если вы слишком молоды и его не застали)», – считает он.
Как пишет автор, он родился в 1944 году в Америке – «свежесозданной империи», уже продемонстрировавшей «беспрецедентную глобальную мощь», и вскоре ей предстояла борьба против другой сверхдержавы - Советского Союза. А в 1991 году холодная война внезапно закончилась, и США остались в гордом одиночестве – единственной, казалось бы, сверхдержавой на планете Земля.
При этом выяснилось, что высшие должностные лица в Вашингтоне оказались полны решимости превратить этот скоротечный момент «беспрецедентного глобального триумфа» в вечность, отмечает Энгельгардт. «Последовали войны, вторжения и всевозможные конфликты, призванные укрепить новый миропорядок. Все ждали «мирных дивидендов», обещанных американцам после окончания холодной войны. Однако после наступления «мира» возникло непреодолимое желание влить побольше налоговых долларов в Пентагон, уже раздутый «оборонный» бюджет и корпорации военно-промышленного комплекса – безотносительно реальных возможностей американских военных», – подчеркивает обозреватель.
По его словам, победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года подвела итоги однополярного момента, а его триумф стал своеобразным «криком боли и протеста» против того, что за жизнь нескольких поколений США превратились из «великой» страны в «нечто не в пример более мрачное». Как считает Энгельгардт, американская демократия оказалась под невероятным давлением, а гигантские вооруженные силы США, за которыми стоит ВПК «невообразимых размеров и мощи», доказали полнейшую неспособность выиграть хоть что-либо значимое, несмотря на финансирование, «немыслимое даже в военное время».
«Иными словами, наша Америка трещит по швам, и старейшая история человечества может измениться до неузнаваемости, ведь нам грозит упадок и крах вообще всего», – резюмирует он.
Ранее телеканал CNN сообщил, что рейтинг доверия президенту США Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя. Согласно данным опросов, опубликованных четырьмя организациями, уровень доверия президенту США составил около 41%, а по данным одного из них – лишь 33%.
Провокацию ВСУ у Запорожской АЭС решили показать в режиме онлайн с воздуха
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Беспилотные летательные аппараты начнут трансляцию ситуации на Запорожской атомной электростанции, где, по данным Минобороны России, планируется провокация украинских войск, заявили в администрации Запорожской области.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, сопоставимая с Чернобылем и Фукусимой.
Минобороны утверждает, что Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как можно защитить Запорожскую АЭС. В частности, эксперты предложили либо вовсе остановить работу станции, либо снизить ее мощность до минимальных значений.
ВКС России разбили в районе Авдеевки батальон мотопехотной бригады Украины
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«Противник несет значительные потери. В результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Потери личного состава превысили 60%. Командованием оперативно-тактической группы «Донецк» остатки батальона выведены в тыл для переформирования», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Нанесением ударов высокоточным оружием ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80 националистов и более 50 ранено.
Высокоточным оружием наземного базирования поражен пункт временного базирования иностранных наемников в городе Харькове. Уничтожено более 90 боевиков.
В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.
В результате сосредоточенных артиллерийских ударов российских войск по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировано более 250 националистов», – перечислил представитель Минобороны.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234 районах.
Уничтожены: три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Звановка, Васюковка ДНР и Березнеговатое Николаевской области», – отметил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Старомлыновка, Новогродовка ДНР, Яковенково, Лесная Стенка, Зеленый Гай, Кочубеевка Харьковской области, Безыменное, Чаривное и Брускинское Херсонской области.
Кроме того, сбиты в воздухе три снаряда реактивной системы залпового огня в районе населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1757 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4340 танков и других боевых бронированных машин, 800 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3312 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4938 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что украинские военные из-за больших потерь бегут из подразделений под Соледаром.
Склад с боеприпасами загорелся в Белгородской области
Людей вывозят из двух белгородских сел Тимоново и Солоти после возгорания на складе с боеприпасами, на месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Напомним, в селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов повреждены девять многоквартирных и около 70 частных домов, в основном – их окна и крыши.
По данным Минобороны, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.
Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО
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Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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Британские СМИ обратили внимание на российского «зверя с глубины»
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Россия сделала предупреждение Западу, показав проект новой подлодки-невидимки на международном форуме «Армия-2022», пишет британская газета The Sun.
Проект подводной лодки «Арктур» подготовило конструкторское бюро «Рубин», передает ФАН содержание статьи.
«Зверь с глубины. Россия в качестве предупреждения Западу представила свою самую совершенную подводную лодку-невидимку, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками», – пишет обозреватель британского издания Тарик Тахир.
Подводная лодка будет иметь 133 метра в длину и 15 метров в ширину. Ее экипаж составят 100 человек. Специалист по субмаринам из США Хай Саттон назвал дизайн новой подлодки поразительным, отметив ее «наклонный внешний корпус».
Субмарина будет оснащена баллистическими ракетами и оборудована отсеком для предназначенных для уничтожения вражеских подлодок подводных дронов. Они также могут использоваться для диверсий и шпионских операций, например, перерезания подводных кабелей, считает обозреватель.
Напомним, концепт арктического ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» разработки Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» был впервые представлен 17 августа в рамках форума «Армия-2022».
Уменьшенный макет стратегической подводной лодки, предназначенной для применения в арктических условиях, выставлен на стенде главного командования Военно-морского флота (ВМФ) России. Стенд демонстрирует, что субмарина является носителем автономных подводных необитаемых систем: для этого в корпусе лодки предусмотрены специальные внутренние отсеки.
В частности, предполагается, что подлодка может оснащаться автономными необитаемым подводным аппаратом сопровождения (АНПА) «Суррогат-В», модель которого также представлена в экспозиции, и автономным подводным поисковым роботом «Юнона», разработанными специалистами ЦКБ «Рубин». Отсек для размещения АНПА «Суррогат-В» расположен в хвостовой части лодки, а «Юноны» – в средней части.
Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре «Патриот». Организатором мероприятия выступает Минобороны России.
Украинские солдаты избили жительницу Мелитополя
Жительница подконтрольного ВС России Мелитополя в Запорожской области рассказала, что украинские солдаты избили ее, когда она вместе с ребенком приехала в Запорожье за необходимыми документами.
Алена Фомина рассказала журналистам, что въехала в город беспрепятственно, однако в выдаче необходимой справки в исполнительной службе ей отказали. Но уже на следующий день женщину пригласили на допрос, где представились сотрудниками Службы безопасности Украины, сообщает РИА «Новости».
По словам женщины, ее назвали коллаборанткой, «отвели на допрос в какую-то будку на авторынке, начали допытывать. Потребовали документы». На следующее утро к ней в квартиру в Запорожье пришли пять украинских солдат в балаклавах и с автоматом. В этот момент, утверждает женщина, с ней находился ее ребенок, который спал.
«Они начали прикладывать силы и заставлять говорить, что я люблю Украину. Я была готова под дулом автомата сказать все, что угодно... Били по лицу, хватали за волосы... Ребят, но так не делается... Я увидела, кто такие враги. Слава Богу, что я вернулась домой, к своим детям», – приводит издание слова женщины.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Россия перебросила «Кинжалы» в Калининградскую область
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В Калининградскую область переброшены три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» в рамках стратегического сдерживания, они будут нести боевое дежурство круглосуточно, сообщили в Минобороны.
«Сегодня, 18 августа, в рамках выполнения дополнительных мероприятий стратегического сдерживания осуществлено перебазирование трех самолетов МиГ-31и с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что «на аэродроме Чкаловск будет организовано круглосуточное боевое дежурство самолетов МиГ-31и с «Кинжалами».
В ходе полета были «отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6-й армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ
В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.
«Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
В Европе призвали Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной
Руководители нефтегазовых компаний в Евросоюзе сочли необходимым попросить Норвегию продавать газ по цене ниже рыночной, сообщает публицист Дэвид Шеппард в своей статье для Financial Times.
По его словам, что еще недавно такой шаг казался немыслимым. Норвегия и до этого существенно помогла Европе, страдающей от газового кризиса, когда максимально нарастила производство газа в ущерб нефтедобыче. Однако теперь представители концернов в Евросоюзе все чаще в частном порядке заявляют, что Осло «следует согласиться на экспорт по сниженной цене», передает РИА «Новости».
Также автор статьи учел тот факт, что норвежский газ составляет 25% от общего импорта ЕС, доходы скандинавской страны от поставок энергоносителей в этом году приблизятся к 100 млрд евро.
По мнению Шеппарда, такая прибыль означает, что у королевства уже есть определенная бюджетная свобода – на этом основании они хотят прийти к «компромиссному соглашению» с Норвегией.
«Вариант, который может иметь смысл для обеих сторон, предполагает заключение долгосрочных контрактов по ценам значительно ниже сегодняшних спотовых, но значительно превышающим средние исторические значения», – подчеркивается в статье.
Кроме того, Шеппард заметил, что такой шаг может быть выгоден и самой Норвегии, поскольку отвечает ее «стратегическим интересам» – поддержанию экономической стабильности в ЕС и дружеских отношений с Брюсселем.
«Учитывая постепенный отказ Европы от использования газа, доля возобновляемых источников энергии увеличится. Осло же пригодится «тесная кооперация» со странами Евросоюза для перехода на такую модель экономики», – подытожил автор статьи.
Напомним, цена газа в Европе превысила 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.
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Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями
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«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Запад все чаще будет вести торговлю с Россией в обход рестрикций», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя возобновление продаж российских облигаций на европейских и американских инвестиционных площадках.
«Ситуация с санкциями достигла своего предела. Рестрикции вводились по принципу шока. Но шока у российской экономики так и не произошло. При этом издержки для Запада будут только нарастать. И, естественно, крупные игроки будут пытаться снизить давление на себя. Подобных историй будет становиться все больше», – сказал экономист Антон Любич.
«В итоге российскую нефть будут покупать в обход эмбарго, а газ будут покупать через третьи страны. Не исключено, что и оборудование, которое ранее было запрещено ввозить в Россию, вновь окажется в нашей стране. Нечто похожее мы видели в случае с турбинами Siemens», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем эксперт усомнился в том, что американские и европейские банки начали торговать именно подсанкционными облигациями. «Абсолютного запрета на работу с российскими бумагами сейчас нет. Поэтому торговля возобновилась по банальной причине: банки хотят заработать деньги не только для себя, но и для своих клиентов. Дело в том, что сейчас инвесторы оставили российский рынок, многие бумаги недооценены, и на этом можно выиграть», – пояснил он.
Подобные торги могли начаться и раньше, считает эксперт, однако «на то не было согласия властей западных стран». «Крупные корпорации действуют в тесной координации с правительствами. Тут нет никакой «невидимой руки рынка», это согласованные действия», – утверждает он.
«Когда санкции против России только вводились, правой руке не было смысла играть против левой. Сейчас же, когда избранная в феврале стратегия не дала желаемого результата, мы увидим целый ряд ее коррективов», – заключил Любич.
Ранее представители Deutsche Bank не подтвердили, но и не опровергли информацию о возобновлении торговли российскими облигациями. Когда пресс-службу попросили пояснить соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», сообщает «Прайм».
В свою очередь журнал Financial Times сообщил, что европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank возобновили торговлю российскими облигациями. Это произошло после того, как в прошлом месяце министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, и JPMorgan, Bank of America, Jefferies, а также Citigroup вернулись к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией». При этом, по данным FT, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.
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Минобороны показало карту распределения радиоактивных веществ в случае выброса с ЗАЭС
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Российские специалисты считают, что из-за действий Киева на ЗАЭС может возникнуть ситуация, аналогичная Чернобылю и Фукусиме, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС», – заявил Кириллов в ходе брифинга, расшифровка которого опубликована в Telegram-канале Минобороны.
После аварии на АЭС «Фукусима» поэтапной принудительной эвакуации подверглись до 500 тыс. человек, «а последствия сброса радиоактивной воды в океан почувствуют на себе потомки», отметил он.
Что касается Чернобыля, загрязнению радиоактивными изотопами подверглись более 20 европейских стран, от прямого воздействия облучения умерли около 4 тыс. человек, более 5,5 млн человек получили повышенную дозу радиации, добавил Кириллов.
Генерал подчеркнул, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов ЗАЭС в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и, как следствие, «разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров».
Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, отметил Кириллов, представив на брифинге карту с прогнозируемым распределением радиоактивных веществ в случае выброса с территории ЗАЭС.
По словам Кириллова, целью провокации Киева на Запорожской АЭС является создание зоны отчуждения до 30 километров, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных сил России в «ядерном терроризме».
Возможная катастрофа на ЗАЭС приведет к массовой миграции населения и «будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций», указал он.
По данным Минобороны России, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.
Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации. Обстрелы АЭС и Энергодара практически не прекращаются.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
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Бойцы ВСУ массово отказались подчиняться командирам у Соледара
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Украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Соледар отмечаются массовые факты неповиновения украинских военнослужащих. Личный состав отказывается выполнять приказы вышестоящего командования ввиду больших потерь и низкого уровня обеспечения», – написал он в своем Telegram-канале.
Марочко добавил, что в Константиновке идет формирование штрафбатов, которые будут направлены на передовую.
«В населенном пункте Константиновка отмечено формирование украинских подразделений из числа «штрафников». В состав входят военнослужащие, которые совершили не только дисциплинарные проступки, но и те, кому грозит уголовное наказание за самовольное оставление позиций, а также неподчинение командованию. После формирования отдельных отрядов они будут направлены на передовые позиции для ротации подразделений, утративших боеспособность», – отметил офицер.
Ранее сообщалось, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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В МИД оценили перспективу возможного столкновения с США и НАТО
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Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», – сказал Нечаев на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально».
По словам Нечаева, правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерал-глобалистские круги допускают разговоры о понижении порога применения ядерного оружия, подчеркнув, что подобные угрозы озвучивает не Россия.
Ранее Нечаев заявил, что использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства.
Американские СМИ удивились «странному» уважению Индии к России
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Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за «странного» уважения к России, написал в статье для американского журнала Washington Examiner обозреватель Том Роган.
По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с «демократическим устройством».
«Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Автор статьи также раскритиковал Индию за подрыв американских национальных интересов. «Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности», – говорится в материале.
Роган добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.
Ранее в четверг в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты считают для себя долгосрочным вызовом исторически близкие отношения России с такими странами, как Индия.
В Эстонии владельцы больших внедорожников получили предупреждения об изъятии машин
Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам частных автомобилей предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств силами обороны в случае объявления в стране военного положения, сообщило издание Eesti Ekspress.
«Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам больших внедорожников класса «люкс» предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств Силами обороны в случае объявления в стране военного положения», – приводит РИА «Новости» сообщение департамента.
Издание Eesti Ekspress отмечает, что содержание данных решений представляет собой «информацию для внутреннего пользования». Решения распространяются на автомобили категории N1G (внедорожники весом не более 3,5 тонн), такие как Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и X6, Audi Q7 и других внедорожников.
В обычной ситуации зачисление техники в резервный список не влечет за собой никаких особых обязательств, но если будет объявлено военное положение, то полностью заправленное топливом транспортное средство должно быть доставлено в указанное место и передано силам обороны, отмечает издание.
Ранее в Эстонии пожаловались на кибератаки после демонтажа танка Т-34 в Нарве
Напомним, власти стран Балтии и Восточной Европы призвали США нарастить оборонное производство.
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