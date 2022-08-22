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Шольц не увидел необходимости в обязательной смене канцлеров в Германии
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В Германии нет необходимости вводить ограничения на срок нахождения на посту канцлера, заявил нынешний глава правительства Олаф Шольц.
«Должен ли быть предел? Я думаю, это то, что должны решить избиратели», – заявил Шольц. По его словам, «имеет также значение, живете ли вы в стране, где глава правительства избирается напрямую, как во Франции или в США, или это парламентская система, где вы избираете парламент, а он затем приводит главу правительства и само правительство к власти».
Шольц указал, что «если этот путь был пройден, да еще в Германии с традицией пропорционального представительства, где представлены много партий, в отличие от многих других стран, где их только две», то, по его мнению, в ограничении «нет необходимости», передает РИА «Новости».
Также его спросили, как долго он хотел бы оставаться на своем посту. Шольц ответил: «Если бы я сейчас подсчитал – вступление в должность и сколько лет мне исполнится, если я буду работать еще очень-очень долго, я думаю, что есть основания для скромности». Он хочет решить возникшие «задачи, которые сейчас очень-очень сложны», причем «сделать это настолько хорошо и добиться такого прогресса для страны», чтобы «получить еще один мандат». «Это было бы неплохо», – заявил он.
Напомним, Ангела Меркель занимала пост канцлера 16 лет, она оставила должность в конце 2021 года.
Блогер задал «принципиально важный вопрос» о смерти дочери Дугина
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Автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла дочь политолога Александра Дугина: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
«Таймер или кнопка? Почему это принципиально важно? Потому что это вопрос принятия решения. Кнопка – это визуальный контакт. То есть террористы, которые по логике вещей собирались взрывать Дугина в его машине, наблюдали как в нее садится Дарья. А не цель. То есть для того, чтобы нажать на кнопку, необходимо было принять решение: «Можно убить и дочь». Сделать целью Дашу. И это уже, конечно, совершенно другой уровень террористической опасности. Уже даже не красный. Далеко не каждый игиловец может себе такое позволить», – пишет WarGonzo.
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
Кнайсль объяснила превосходство Путина над коллегами из ЕС
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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
По словам экс-главы внешнеполитического ведомства, во времена ее работы в качестве министра она встречалась с папой Римским и различными коллегами из Евросоюза.
«Встречи с Лавровым и с Путиным для меня более интересные воспоминания, потому что у меня было впечатление, что я нахожусь в обществе взрослых людей. К западу от Вены часто мужчины-коллеги из ЕС, я их называю тинэйджерами, постоянно взволнованы, постоянно в позиции морального превосходства. Если хочешь говорить со взрослыми людьми, то надо ехать в Москву, Пекин, Исламабад или Нью-Дели», – заявила она в интервью телеканалу «Россия 24».
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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Стало известно, когда установили взрывчатку на автомобиль с Дугиной
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Неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль, в котором погибла журналист и политолог Дарья Дугина, на фестивале «Традиция» в Подмосковье, автомобиль стоял на парковке, пройти туда никому не представляло трудностей, сообщили в правоохранительных органах.
«Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там. Досмотра при заезде на парковку не было, поэтому взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно, что и было сделано», – сказал источник ТАСС.
В правоохранительных органах рассказали, что у входа на территорию усадьбы находился наряд ГИБДД, автоинспекторы регулировали движение. Рамки были установлены непосредственно при проходе на само мероприятие.
Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой Киевом.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
Как в свою очередь заявил депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев, после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.
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Эксперт предположила мотивы убийц Дугиной
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«Я рассматриваю произошедшее как акт терроризма со стороны Киева. Вероятно, охота велась на отца Дарьи Дугиной – Александра Гельевича. После такого украинские власти нельзя считать легитимными», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась дочь философа, 30-летняя Дарья Дугина. Девушка скончалась на месте.
«Я почти уверена, что за убийством Дарьи Дугиной стоят украинские спецслужбы. Не удивлюсь, если выяснится, что это государство окончательно уподобилось террористическим группировкам ближневосточного образца», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.
При этом правозащитница считает, что основной целью была вовсе не Дарья. «Террористы, вероятно, охотились на ее отца – философа Александра Дугина. Он – известная фигура и воспринимается на Западе как один из самых значимых идеологов современной России», – рассуждает она.
«Этот акт терроризма преследует сразу несколько целей. Во-первых, тем самым украинские спецслужбы продемонстрировали свои возможности. Во-вторых, подобные события призваны посеять панику, страх и озлобленность среди россиян. И все это требует жесткого ответа со стороны России», – перечислила эксперт.
В субботу вечером в Московской области в районе поселка Большие Вязьмы на ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. За рулем находилась дочь известного философа Александра Дугина – Дарья. В результате катастрофы 30-летняя девушка погибла.
Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, который также был на фестивале.
По факту случившегося Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. По результатам осмотра назначат ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую, взрывотехническую и молекулярно-генетическую. СК рассматривает все возможные версии.
«С учетом уже полученных данных следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», – сказано в заявлении Следственного комитета.
Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. По словам Захаровой, фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
В свою очередь депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев заявил, что после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений в том, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
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СМИ: Россия заставляет генералов НАТО «вспотеть»
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Россия имеет внушительный арсенал тактического ядерного оружия, который заставляет нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса, пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.
«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Калп уточнил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.
По его мнению, Россия рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, полагает специалист, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж.
Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Он напомнил, что решение о сокращении вооружения было принято Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
Подобное предложение академика вызвало широкую дискуссию в экспертной среде. «Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – уточнил военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Однако он усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – отметил эксперт.
В то же время капитан III ранга запаса Максим Климов рассказал, что сегодня возвращение такого оружия на флот крайне необходимо в качестве эффективного фактора сдерживания. «Это резко повысит противолодочные возможности нашего флота, поскольку тактическое ядерное оружие наиболее эффективно именно для этих целей, а также для поражения стационарных объектов. Оно позволит обеспечить боевую устойчивость морских стратегических ядерных сил», – подчеркнул собеседник.
Эксперт отметил, что «в первую очередь тактическое ядерное оружие следует вернуть на противолодочные надводные корабли и другие корабли, которые в советское время предназначались для этих целей».
«Реакция США на возвращение тактического ядерного оружия, безусловно, будет крайне болезненной. Они попытаются оказать политическое давление на нас и вести торг, поскольку уже неоднократно давали понять, насколько сильно их беспокоит этот вопрос», – полагает Климов.
Даже если сейчас Россия воздерживается от применения своего тактического ядерного оружия, дальнейшее наблюдение за ним было бы разумным. Оно, скорее всего, останется источником престижа и предполагаемой безопасности для Москвы.
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ВС России уничтожили «Калибрами» склад боеприпасов для HIMARS под Одессой
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ВМФ России ракетами «Калибр» уничтожил в районе населенного пункта Майорское Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, рассказали в Минобороны, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.
«Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой народной республики, два склада горючего для военной техники в районах Галициновки и Константиновки Донецкой народной республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой народной республики», – говорится в документе.
Отмечается, что также в районе Цукурино в ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор*» (запрещен в России), а в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Также российской ПВО был перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в Харьковской области.
В ведомстве отметили, что в результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах», – уточнили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сводке министерства.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги.
The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
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России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill, отмечая, что Соединенные Штаты находятся в незавидном положении.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно «находится в незавидном положении». Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, говорила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
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Украинские призывники назвали «ценник» побега в Россию
Мужчины призывного возраста, которым удалось добраться до Мелитополя, рассказали журналистам, как находят перевозчиков, которые за несколько тысяч долларов вывозят их в Россию, таким образом они бегут от мобилизации.
«Уезжал, потому что не хотел оказаться мобилизованным. Не хотел идти в армию. Поехал в Россию, так как напрямую в Европу попасть нет возможности. Все мужчины призывного возраста подлежат мобилизации и их не выпускают из страны. Нашел людей, которые за деньги закрыли глаза на то, что я военнообязанный, и выпустили меня. Весь мой маршрут стоил 2,5 тыс. долларов. Деньги передал на фильтрационном пункте СБУ. Сейчас я в Мелитополе», – рассказал РИА «Новости» 28-летний уроженец Харькова Александр Тридуб.
По его словам, он и еще несколько мужчин, которые аналогичным путем бежали от мобилизации, были задержаны на блокпосту российскими силовиками. После выяснения обстоятельств он, как и остальные, планирует доехать до России и после добраться в одну из европейских стран, куда четыре месяца назад отправил свою семью.
«Украина мне ничего не дала, поэтому нет повода за нее умирать. Так думают многие. Никто не видит перспектив оставаться и хотят уехать, но это очень сложно. Чтобы собрать деньги, пришлось влезть в долги, чтобы покинуть страну и быть подальше от войны», – заключил он.
Отвечая на вопрос об отношении российских военных, молодой парень подчеркнул, что никто его не пытал и не бил.
Дмитрий Тарануха из Запорожья в свою очередь рассказал, что перевозчика нашел через интернет по объявлению, договорился на услугу за две тысячи долларов в надежде в ближайшее время воссоединиться со своей женой и ребенком в Польше. «Деньги я собирал долго. Но я хочу уехать к семье. Поэтому я ушел от мобилизации. Не хочу воевать, не разбираюсь в политике, в армии не служил, мне 36 лет, и я просто хочу спокойно жить вместе с семьей», – объяснил он.
В день выезда он приехал на место встречи с перевозчиком, где стоял автобус, в котором сидели 16 мужчин и четыре женщины. Когда они доехали до фильтрационного центра, к нему подошел мужчина и попросил 600 долларов за пересечение границы. По мнению собеседника агентства, человек, который взял у него деньги, был сотрудником СБУ или какого-то другого силового ведомства, так как свободно перемещался по территории центра.
Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тыс. долларов.
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Британские СМИ: Прогнозы о новой гражданской войне в США перестали быть бредом сумасшедшего
Внутри американского общества крепнет недоверие к демократическим институтам. Более того, многие граждане скупают оружие и признаются, что готовы применить его в отношении своих политических противников. По мнению экспертов, все это свидетельствует о том, что страна находится на грани нового внутреннего конфликта, пишет британская газета The Guardian.
Раньше доктор Гарен Уинтемьют, который основал в Калифорнии центр по исследованию насилия с применением огнестрельного оружия, смеялся над предупреждениями о грядущей гражданской войне в Америке, называя их «бредом сумасшедшего», пишет The Guardian.
Уинтемьют уже давно заметил, что перед президентскими выборами американцы активно запасаются оружием. Обычно после голосования этот ажиотаж ослабевал, но только не в этот раз.
«В январе 2020 года продажи оружия резко возросли. Мы знали, что, в отличие от предыдущих всплесков, этот не заканчивается. Люди по-прежнему покупают оружие как безумные», – приводит слова эксперта ИноТВ.
Опрос, проведенный центром Уинтемьюта, показал, что половина американцев ожидают гражданской войны в Соединенных Штатах в ближайшие несколько лет. Такой результат эксперт считает ошеломительным.
Согласно исследованию, каждый пятый американец считает, что политическое насилие оправдано в некоторых обстоятельствах. Кроме того, около 40% заявили, что готовы поступиться демократией, чтобы получить сильного лидера во главе государства.
«В сочетании с предыдущими исследованиями эти результаты свидетельствуют о продолжающемся отчуждении и недоверии к американскому демократическому обществу и его институтам. Значительные меньшинства населения одобряют насилие, в том числе со смертельным исходом, для достижения политических целей», – приходят к выводу составители доклада.
По мнению Уинтемьюта, всплеск насильственных угроз усугубляется ростом продаж оружия. «Что происходит, когда вы берете общество, которое все больше боится за свое будущее, становится все более поляризованным, все более злым на себя, и добавляете в этот коктейль кучу оружия?» – риторически спрашивает он.
Многие американцы вздрагивают при разговоре о гражданской войне, которая стала самой кровавой в истории страны, пишет британское издание. Но специалист Фонда Карнеги за международный мир Рэйчел Кляйнфельд не исключает, что США может сотрясти новый внутренний конфликт.
«Сейчас меня больше всего беспокоит опрос, который показывает, что от 20% до 40% американцев хотели бы, чтобы страну возглавил сильный лидер, который не обязан следовать демократическим правилам. Это позволит институтам ослабнуть, и может вспыхнуть повстанческое движение, подобное смуте в Северной Ирландии», – предположила она в интервью The Guardian.
Подробный разбор опроса дает более сложную картину. Но даже в таком случае, по словам Кляйнфельд, результаты вызывают тревогу. «Вы видите от 3 до 5 миллионов американцев, готовых причинить вред другим американцам за их политические убеждения», – отметила она. На взгляд Кляйнфельд, исследование центра Уинтемьюта показывает, что американский народ сильно устал от демократии.
«Мы приближаемся к моменту, когда, если фракция [бывшего президента США Дональда] Трампа победит, то, я думаю, мы увидим устойчивый чрезвычайно высокий уровень насилия в обозримом будущем. И если она проиграет, то, на мой взгляд, все будет еще хуже», – считает Кляйнфельд.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.
В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.
На Украине подтвердили смерть одного из руководителей СБУ
В Офисе генпрокурора Украины подтвердили гибель главы управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного.
«Кропивницкая специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту гибели начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области (ч. 1 ст. 115 УК Украины)», – говорится в сообщении на сайте генпрокурора.
По данным следствия, 20 августа около 22.25, находясь в собственной квартире, жена подполковника Наконечного услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат его тело с огнестрельным ранением и без признаков жизни.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства гибели военнослужащего.
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В Германии призвали отказаться от «отравленного» российского газа в пользу фрекинга
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) на фоне непростой ситуации с поставками газа считает, что Германия должна изучить все варианты обеспечения энергоснабжения страны, включая добычу газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).
Кречмер в интервью Der Tagesspiegel заявил, что федеральное правительство не должно действовать «идеологически», а должно использовать все возможности в области бурого угля, гидроэнергетики, биомассы и ядерной энергии. При этом, по его словам, следует рассмотреть применение в Германии метода гидравлического разрыва пласта для добычи природного газа. «Добыча природного газа методом фрекинга внутри страны стало бы одним из способов снижения зависимости от России, а также от мирового рынка», – приводит его слова ТАСС.
В то же время, даже несмотря на газовый кризис, Кречмер скептически отнесся к запуску трубопровода «Северный поток – 2». «Предложение президента России Владимира Путина использовать его для транспортировки газа в Германию является отравленным предложением», – утверждал он. «Северный поток» функционирует, и сокращение объемов поставок газа, по мнению политика, является реакцией на введенные санкции. Дискуссии по «Северному потоку – 2» являются отражением сложных отношений внутри правящей коалиции «Светофор», состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90/«Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП), и разногласий в поиске путей выхода из сложной ситуации с поставками газа.
В заключение премьер-министр Саксонии предупредил об огромных последствиях высоких цен на энергоносители. «Эти цены на энергоносители разрушают все, что является основой нашей здоровой экономики и социального мира», – резюмировал он.
Европу все больше беспокоит нарастающий дефицит энергоресурсов по всем направлениям. Еще в июне в Германии заговорили об использовании «климатического убийцы» – технологии сланцевой добычи газа. Кроме того, немецкие власти задумались над возрождением угольной энергетики. Германские СМИ писали, что это стало «роковой вестью» для климата.
Президент Владимир Путин ранее отмечал, что «иностранные партнеры шумели, шумели по переходу на альтернативные источники энергии, а сами возвращаются к угольной сфере».
Газета ВЗГЛЯД писала, каким образом собственная политика в буквальном смысле убивает жителей Евросоюза.
В Сети отреагировали на гибель дочери Дугина
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Российские журналисты, политологи, историки, журналисты публикуют в социальных сетях слова соболезнования Александру Дугину, дочь которого погибла в ночь на воскресенье при подрыве автомобиля в Подмосковье.
«Взорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Доколе?» – написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. «Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!!!» – добавила она.
«В ужасе от истории с дочерью Дугина… Если это правда… дети-то причем?((((» – написала журналистка Ксения Собчак.
«Выражаю глубокие искренние соболезнования Александру Дугину. Это страшная трагедия, невосполнимая утрата. Разделяем скорбь родных и близких», – написал сенатор Алексей Пушков.
«Если вы спросите, что такое «переход красной линии», отвечу. Это – индивидуальный террор. Желание убийства Александра Дугина, что в итоге привело к гибели его дочери Дарьи. Террористический Карфаген должен быть разрушен!» – написал Николай Стариков.
«Когда несколько месяцев назад ФСБ задержала боевиков, которые собирались убить Владимира Соловьева и Евгения Попова, помню, многие снисходительно ухмылялись. Ну как же, как же, сфабриковали дело, явно, кому они нужны, журналисты. Ночью убили Дашу Платонову. Умную, отважную, настоящую, русского человека и патриота. (…) Она безусловно, через несколько лет стала бы большим философом. Уникальная девочка была. Уникальная.
И не важно, хотели украинские диверсанты убить Дашу, или ее отца, Александра Дугина. Важно другое. Мы имеем дело с террористическим государством, если кто еще и сомневался, то теперь, надеюсь, сомнений не осталось. Будут еще попытки покушений. Террорист, начав убивать, не останавливается, ему нужно больше крови, больше смертей. Как у басаевской и гелаевской сволочи были взрывы домов, Москва и Волгодонск, а потом были взрывы самолетов, Норд-Ост, Беслан, взрывы в метро. Думать, что киевские террористы чем-то отличаются, совершенно ошибочно. Террор он и есть террор.
То есть, все действия по отношению к Украине, возможно выстраивать лишь из понимания, что это не дипломатия, а антитеррор. К сожалению. Я не про украинцев, не про людей. Я про власть и политическую верхушку», – написал журналист ВГТРК Андрей Медведев.
«Адрес главного здания СБУ: Киев, Владимирская, 33. Я сейчас попытаюсь уснуть, а когда проснусь, надеюсь прочитать в новостях, что его разбомбили *** вместе с подвалами», – написал блогер Максим Кононенко.
«Конечно, Александр Дугин был целью. Идет война идей, а он как раз один из немногих, кто системно формулировал и описывал нашу идеологию, разрушая западную. И он был легкой мишенью: ни охраны, ни защитных технических средств, легко опознаваем. Вероятнее всего приехал с дочерью на взорванной потом автомашине. Анонсы участия Дугина были в Сети. Масса народу, вход свободный. Подойти к машине и заложить бомбу не составляло труда», – написал автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Вспоминается, что несколько месяцев назад целью террористов из Киева был Владимир Соловьев. Тогда обошлось. Сегодня нет», – добавил он.
«Враг, проиграв на поле боя, переходит к террору. Мы имеем дело с террористами. Просто с террористами. За которыми стоят террористы. И цели их в отношении России террористические и никакие более. Интересно, как сейчас ощущает себя «партия мира» из московских гостиных и дорого обставленных служебных кабинетов? Нормалëк? Готовим новые предложения и «акты доброй воли»? Совсем плохая история. Которая НЕ должна остаться без реакции и без последствий», – пишет «Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева».
«Искренне соболезную Александру Дугину, в связи с трагической гибелью дочери. Раскрыть это преступление – должно стать делом чести для российской правоохранительной системы», – отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Воевать с детьми своих врагов и подло убивать их – это последнее, что вообще может быть… Киевский режим, вы – неповторимая мразь. Ни совести, ни банальной человеческой чести, ничего. Уродцы», – пишет Telegram-канал «Укол Zонтиком».
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
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Стало известно об обещаниях Шольца Путину по Украине и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации обещал президенту России Владимиру Путину, что Украину не будут принимать в НАТО еще как минимум 30 лет, сообщает Die Welt.
По данным издания, Шольц заверил Путина, что вступления Украины в НАТО не произойдет в ближайшие 30 лет. Предположительно, это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля, сообщает Lenta.ru.
Также Шольц утверждал, что Североатлантический альянс никогда не представлял угрозы для Москвы. Die Welt также приводит недавние слова Шольца, который заявил, что не будет прекращать диалог с Путиным.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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СПГ из-за роста цен стал недоступен для ряда стран Азии
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В связи с ростом цен на сжиженный природный газ на спотовом рынке его стоимость достигла уровня, при котором не все страны Азии смогут себе его позволить, сообщают информационные агентства.
Цены растут на фоне острой конкуренции развитых стран, в том числе закупающих топливо перед зимним сезоном Японии и Южной Кореи. На этой неделе индекс JKM (Japan Korea Marker, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на Тайвань) поднимался почти до 60 долларов за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица), что в 12 раз больше средней летней цены до 2019 года, передает ТАСС.
Основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориака Оба указал, что даже при 50 долларов за 1 млн BTU «нет смысла использовать СПГ». Он считает, что «такой высокий уровень цен не является устойчивым». Как подчеркнул Оба, из-за нынешних цен «вырастет количество стран, которые не покупают (или не могут купить), в основном в Азии».
По данным американского Института экономики энергетики и финансового анализа, в июле пакистанская государственная компания Pakistan LNG объявила тендер на покупку десяти партий СПГ, но из-за готовности развитых стран предложить более высокую цену не смогла получить ни одной. Reuters в июле сообщало, что Бангладеш не будет покупать СПГ на спотовом рынке в ближайшие месяцы. Как указывало издание «Никкэй», обе страны сталкиваются с отключениями электроэнергии.
Оба отметил, что есть много факторов, которые могут повлиять на цену. Так, в Австралии хотят перенаправить часть СПГ с международного на внутренний рынок, сыграет роль и «ситуация с электроэнергией в Китае».
Институт экономики энергетики и финансового анализа указывает, что от резких скачков цен на СПГ защищают долгосрочные контракты, но если заключать их сейчас, то в таких контрактах придется «зафиксировать более высокие цены» – долгосрочные контракты сейчас на 75% дороже, чем год назад.
Тем временем, по данным японских СМИ, покупателям топлива, которое получают восемь японских компаний, было предложено заключить контракты при новом российском операторе проекта «Сахалин-2» на прежних условиях.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин-2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – меняют на новое российское юрлицо, а имущество компании становится собственностью России. 2 августа премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора проекта.
Шойгу рассказал о применении «Кинжалов» на Украине
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Вооруженные Силы России три раза использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время спецоперации на Украине, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», – заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА «Новости».
По словам министра обороны, ни одна подобная ракета в мире не имеет таких характеристик, как «Кинжал». «Собственно, и такой ракеты ни у кого еще нет: и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями. Ее невозможно ни обнаружить, ни перехватить», – добавил он.
Министр напомнил, что «Кинжал» способен развивать скорость до более 10 Махов, меняя при этом по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях. «В общем, ее фактически невозможно взять, и мы ею наносим удары по особо важным целям», – подчеркнул глава российского военного ведомства.
«Кинжал» – новейший российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, носимыми специально оборудованными для этого перехватчиками МиГ-31К. Ракета «Кинжал» обладает малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью и предназначена для уничтожения наземных и морских целей.
Краткие характеристики ракетного комплекса «Кинжала» назвал президент Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием 1 марта 2018 года: скорость в десять раз превышает скорость звука; дальность – более 2 тыс. км; ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории, что позволяет ей преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны; оснащается обычной и ядерной боевыми частями. Масса боевой части составляет 500 кг.
На опытно-боевом дежурстве в ВС РФ комплексы «Кинжал» находятся с декабря 2017 года. Официально первое боевое применение этих ракет состоялось 18 марта 2022 года в ходе военной спецоперации на Украине.
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