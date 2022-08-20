На Западе назвали четыре столпа устойчивости экономики России

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20 августа, суббота | Последнее обновление — 13:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу назвал цель удара ВСУ по СИЗО в Еленовке
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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На Западе назвали четыре столпа устойчивости экономики России
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Российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций странами Запада благодаря четырем важным факторам, заявил обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.
Во-первых, автор выделил беспрецедентные шаги ЦБ. «Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и Евросоюза. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», – передает РИА «Новости» его слова.
Во-вторых, по мнению Эпископоса, важную роль в ослаблении влияния санкций, по мнению обозревателя, также сыграла система «параллельного импорта».
«От джинсов Levi's до iPhone – множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок», – отметил он.
Третьим важным экономическим фактором публицист назвал отказ многих государств, в том числе сверхдержав, соглашаться на условия Вашингтона и Брюсселя и отказываться от экономических контактов с Россией.
«Великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай нарастили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода», – рассказал автор.
Четвертой причиной несостоятельности системы санкций обозреватель назвал их плохую продуманность: по его словам, ограничительные меры сказываются на странах Европы значительно сильнее, чем на самой России, что вполне может привести к расколу антироссийской коалиции.
«У европейских потребителей тем временем сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом ЕС по отказу от импорта энергоресурсов из России. Поскольку Германия, как сообщается, балансирует на грани рецессии, растущие экономические проблемы Европы вновь вызвали опасения, что страны ЕС могут начать отказываться от западного режима санкций», – резюмировал автор.
Ранее в Британии заметили, что российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС».
В США допустили участие американских войск в конфликте на Украине
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Сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов, выразил мнение профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs.
В публикации Миршаймер описывает несколько вариантов сценария вмешательства США в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».
Так, по мнению автора, в случае, если ситуация не разрешится в течение года, официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине.
Более вероятен сценарий вмешательства США, если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу. В этом случае, учитывая намерение администрации президента США Джо Байдена не допустить такого исхода, Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.
Окончательный сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали, резюмирует Миршаймер.
Ранее сухопутные войска США объявили об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл в Европе в ответ на российскую специальную военную операцию на Украине.
Госдеп испугали последствия объявления России «спонсором терроризма»
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Госдепартамент Соединенных Штатов тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной – спонсором терроризма», сообщило американское издание Politico.
«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам Конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», – приводит выдержку из текста статьи РИА «Новости».
В частности, по имеющимся у издания данным, если Соединенные Штаты пойдут на такой шаг, то под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о вывозе украинского зерна. «Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США», – передает издание суть разговоров. Кроме того, сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, говорится в статье.
Полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» принадлежат Госдепу США, однако Сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в Палату представителей Конгресса США внесли соответствующий законопроект.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма» сообщил, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Американские СМИ расшифровали «ядерный сигнал» Москвы НАТО
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Заявление российского лидера Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов «Искандер-М» подает сигнал НАТО о готовности России прикрыть союзников своими ядерными силами, пишет в статье для National Interest обозреватель Дебалина Гошал.
«Желание России передать Белорусии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, – это сигнал, что Москва, как и НАТО, может прикрыть союзников своим ядерным зонтиком», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации считает, что передача комплексов «Искандер-М» выгодна и России, и Белоруссии. «Системы большой дальности дадут Белоруссии возможности лучше сдерживать страны НАТО. Это на самом деле обоюдовыгодная ситуация для Москвы и Минска», – говорится в статье.
Ранее Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Минску комплексы «Искандер-М». Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российский лидер не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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В МИД оценили перспективу возможного столкновения с США и НАТО
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Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», – сказал Нечаев на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально».
По словам Нечаева, правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерал-глобалистские круги допускают разговоры о понижении порога применения ядерного оружия, подчеркнув, что подобные угрозы озвучивает не Россия.
Ранее Нечаев заявил, что использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства.
Власти США обвинили в «охоте» на россиян за рубежом
Вашингтон ведет «охоту» на россиян за рубежом, российская сторона зафиксировала с 2008 года 58 случаев арестов соотечественников, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Администрация [США] ведет «охоту» за россиянами за рубежом. С 2008 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные правочеловеческие организации молчат на сей счет», – цитирует его ТАСС.
Ранее посольство России призвало США прекратить критику приговора в отношении американской баскетболистки Бриттни Грайнер, поскольку сам Вашингтон занимается «настоящей охотой» на россиян.
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Эксперт объяснил возврат ЕС и США к торговле российскими облигациями
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«Санкции Запада не дали желаемого результата, поэтому Запад все чаще будет вести торговлю с Россией в обход рестрикций», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич, комментируя возобновление продаж российских облигаций на европейских и американских инвестиционных площадках.
«Ситуация с санкциями достигла своего предела. Рестрикции вводились по принципу шока. Но шока у российской экономики так и не произошло. При этом издержки для Запада будут только нарастать. И, естественно, крупные игроки будут пытаться снизить давление на себя. Подобных историй будет становиться все больше», – сказал экономист Антон Любич.
«В итоге российскую нефть будут покупать в обход эмбарго, а газ будут покупать через третьи страны. Не исключено, что и оборудование, которое ранее было запрещено ввозить в Россию, вновь окажется в нашей стране. Нечто похожее мы видели в случае с турбинами Siemens», – рассуждает собеседник.
Вместе с тем эксперт усомнился в том, что американские и европейские банки начали торговать именно подсанкционными облигациями. «Абсолютного запрета на работу с российскими бумагами сейчас нет. Поэтому торговля возобновилась по банальной причине: банки хотят заработать деньги не только для себя, но и для своих клиентов. Дело в том, что сейчас инвесторы оставили российский рынок, многие бумаги недооценены, и на этом можно выиграть», – пояснил он.
Подобные торги могли начаться и раньше, считает эксперт, однако «на то не было согласия властей западных стран». «Крупные корпорации действуют в тесной координации с правительствами. Тут нет никакой «невидимой руки рынка», это согласованные действия», – утверждает он.
«Когда санкции против России только вводились, правой руке не было смысла играть против левой. Сейчас же, когда избранная в феврале стратегия не дала желаемого результата, мы увидим целый ряд ее коррективов», – заключил Любич.
Ранее представители Deutsche Bank не подтвердили, но и не опровергли информацию о возобновлении торговли российскими облигациями. Когда пресс-службу попросили пояснить соответствующие сообщения СМИ, в Deutsche Bank ответили, что «не хотели бы комментировать этот вопрос», сообщает «Прайм».
В свою очередь журнал Financial Times сообщил, что европейские банки UBS, Barclays и Deutsche Bank возобновили торговлю российскими облигациями. Это произошло после того, как в прошлом месяце министерство финансов США позволило инвесторам начать закрытие позиций, и JPMorgan, Bank of America, Jefferies, а также Citigroup вернулись к торгам российскими государственными и корпоративными облигациями.
Отмечается, что в ряде случаев инвесторов просят подписать документы, позволяющие банкам отменить сделку, если расчеты не пройдут и есть риск, что российские бумаги осядут у них на балансе.
Bank of America, Barclays, Citi и JP Morgan отказались комментировать эту тему. Представитель Jefferies заявил, что компания «работает в рамках общих рекомендаций в отношении санкций, чтобы помочь клиентам справиться со сложной ситуацией». При этом, по данным FT, другие банки, в том числе Credit Suisse и HSBC, до сих пор не приняли решения о повторном выходе на российский долговой рынок из-за высоких рисков.
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Американские СМИ удивились «странному» уважению Индии к России
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Индия отказалась осудить спецоперацию на Украине из-за «странного» уважения к России, написал в статье для американского журнала Washington Examiner обозреватель Том Роган.
По его словам, Нью-Дели занимает независимую позицию в вопросе отношений с Москвой, в отличие от многих западных стран с «демократическим устройством».
«Возьмем в качестве примера странное уважение Индии к России. Она продолжает обеспечивать Москву желанным иностранным капиталом и престижем. Правительство Нарендры Моди по-прежнему оказывает теплый прием высокопоставленным представителям российских спецслужб. Индия пошла вразрез с большинством демократий, отказавшись даже осудить российскую спецоперацию на Украине», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
Автор статьи также раскритиковал Индию за подрыв американских национальных интересов. «Действия Моди подрывают главные интересы внешней политики США: развитие сотрудничества по противодействию основным противникам Вашингтона и поддержку демократических правительств, международной стабильности и свободы личности», – говорится в материале.
Роган добавил, что решение Индии сохранить дружественные отношения с Россией оказывает серьезное влияние на ситуацию в мире.
Ранее в четверг в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты считают для себя долгосрочным вызовом исторически близкие отношения России с такими странами, как Индия.
Посольство России потребовало от США выдать визу Лаврову
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Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепартамента США выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации.
Виза необходима главе российского МИД и российской делегации для визита на Генассамблею ООН, заявили в посольстве, передает РИА «Новости».
«Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке (Генеральной ассамблеи ООН)», – приводит слова посла России в США Анатолия Антонова ТАСС.
Дипломат также отметил в эфире «России 24», что представители многих стран хотели бы видеть Лаврова на этих мероприятиях.
«Сейчас к нам поступает много вопросов, приедет ли министр на Генеральную ассамблею ООН, поэтому можно с уверенностью сказать, что многие хотели бы увидеть Сергея Викторовича на Генассамблее ООН. Напомню о недавних поездках министра в Азию, Африку: там его ждали, просили о встрече», – сказал дипломат.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
В постпредстве США при ООН заявили, что «визовые вопросы являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США», но отметили, что США «обязаны в соответствии с соглашением о штаб-квартире ООН содействовать приезду в район расположения штаб-квартиры ООН представителей государств-членов ООН».
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В Крыму отреагировали на угрозу применения Киевом оружия из США по полуострову
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Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», – передает РИА «Новости» его слова.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
Эксперт оценил риски возвращения тактического ядерного оружия на корабли ВМФ
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«На данный момент тактического ядерного оружия, размещенного на кораблях, нет ни у одной из сторон. Но возродить его можно за несколько месяцев. Вопрос лишь в целесообразности таких действий», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием.
«Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – напомнил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
«Соответствующие носители и заряды после достижения соглашения были вывезены в арсенал на хранение, значительная часть зарядов была ликвидирована. Вашингтон снятые с кораблей ядерные «Томагавки» переделывал в уже неядерные следующих модификаций. Так что ТЯО корабельного базирования, снятое в ту пору, на складах уже не хранится, и ни одна из сторон не располагает боеготовыми системами», – рассказал эксперт.
Вместе с тем, как заметил собеседник, технически разместить тактическое ядерное оружие на российских кораблях несложно. «Разработки таких типов боеприпасов продолжаются. И они могут быть установлены в том числе на морские носители. Да и сами носители у нас, как правило, создаются с учетом возможного переоборудования под ядерный заряд. Если будет принято политическое решение, его можно реализовать в течение нескольких месяцев», – отметил он.
Однако Крамник усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – рассуждает эксперт.
«При этом разместить ТЯО можно практически на любом корабле. В советские годы ядерные версии имели почти все виды ракет, поэтому от ракетного катера до ракетного крейсера все могли нести этот тип вооружения при необходимости. На боевой службе иногда даже на сторожевых кораблях могли быть, например, ядерные глубинные бомбы. Соответственно, так же будет и здесь. Вопрос лишь в практической целесообразности установки этой ракеты или другого оружия», – сказал Крамник.
Собеседник добавил, что в случае возрождения тактического ядерного оружия на российских кораблях, наша страна формально ничего не нарушит. «Зато фактически мы разорвем 30-летнее соглашение. И тогда американцы, видимо, тоже начнут решать задачу размещения ТЯО на своих кораблях», – говорит он. По словам Крамника, необходимость разработки новой тактической ядерной ракеты для ВМС США обсуждается в Вашингтоне уже несколько лет.
«В первую очередь Вашингтону тактическое ядерное оружие может понадобиться в борьбе против Китая, поскольку Пекин в западной части Тихого океана начинает получать численное превосходство над американцами. Что касается нас, то в последние годы Россия не является основным перспективным противником для Вашингтона. Но при возрождении ТЯО на ВМФ России, наверное, они задумаются на тему политической целесообразности возращения тактического ядерного оружия и на свои корабли. Технических трудностей у них здесь, скорее всего, не возникнет», – заключил Крамник.
Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Такую мысль ученый высказал, когда принимал участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.
«В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева.
Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами. «Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев.
В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине.
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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В МИД оценили вероятность скандала с выдачей США визы для Лаврова на ГА ООН
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Москва рассчитывает, что США не пойдут на скандал и выдадут визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации для посещения Недели высокого уровня ГА ООН, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на канале «Россия 1».
По его словам, секретариат ООН мог бы на данный момент «сделать больше» для разрешения вопроса, но «пока не видно особой активности, и продолжим работу». «Мы рассчитываем, что все же нового скандала вокруг этого не будет, а американцы здраво подойдут к этой ситуации», – передает РИА «Новости» его слова.
Рябков добавил, что российские граждане могут обойтись без «дарованных привилегий» и «ярлыков» на посещение сопредельных территорий.
«Если кто-то считает, что привилегией является поездка за пределы России в западном направлении, пусть они тешат себя этой иллюзией. Я думаю, наши люди вполне обойдутся без таких дарованных привилегий, без таких ярлыков на право посещать некие сопредельные территории», – сказал он.
Двумя днями ранее в США признали особую обязанность по выдаче виз лицам, участвующим в деятельности ООН, однако не подтвердили публично готовность выдать въездные визы Лаврову и членам российской делегации.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы Лаврову и российской делегации.
США не подтвердили готовность выдать визу Лаврову для участия в сессии ГА ООН
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США признают особую обязанность по выдаче виз лицам, участвующим в деятельности ООН, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс в связи с намерением министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить сессию Генассамблеи.
По словам Прайса, в делах, касающихся ООН, на США «как на стране, на территории которой размещается Организация Объединенных Наций, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок», передает ТАСС.
Однако при этом Прайс не подтвердил публично, что США готовы выдать въездные визы Лаврову и членам российской делегации. Прайс также не стал комментировать заявление посла России Анатолия Антонова, который собрался посетить в четверг Госдеп. Прайс заявил, что ему «нечего сказать о предстоящих завтра каких-либо встречах с российскими должностными лицами». «Но если нам завтра будет что сказать, то мы поступим таким образом», – заявили в Госдепе.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы Лаврову и российской делегации.
Антонов заявил о «парализованном» диалоге между Россией и США
Политический диалог России и США парализован, контакты двух стран носят единичный характер, заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия-24».
«Вынужден признать, что российско-американский политический диалог сегодня парализован. В результате страдают даже те сферы, которые представляют взаимный интерес для двух стран. Контакты носят единичный характер», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности заявил, что США «для удержания своей гегемонии нужны конфликты», а народу Украины Америка уготовила роль пушечного мяса. Президент добавил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев заявил, что влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине.
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Нидерланды экстрадировали россиянина Дубникова в США
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Россиянин Денис Дубников, задержанный в Нидерландах, экстрадирован в США, где ему грозит до 20 лет тюрьмы, сообщил минюст США.
Дубников обвиняется в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников. Сообщается, что 29-летний гражданин России «экстрадирован из Нидерландов в США на этой неделе». В среду он предстал перед судом в Портленде. В октябре жюри присяжных начнет рассмотрение дела, передает ТАСС.
Первое появление россиянина перед американским судом прошло в формате видеоконференции. Дело рассматривает мировой судья Джоли Руссо. Дубников заявил суду о своей невиновности, передает РИА «Новости».
Дубников был задержан в Амстердаме по запросу США в ноябре. Адвокат россиянина Аркадий Бух рассказал, что после того, как «Мексика не впустила в страну» Дубникова, «американские спецслужбы затолкали его в самолет в Голландию и отправили его туда, оплатив билет», то есть, «по сути дела, просто похитили».
СМИ сообщали, что Дубникова обвиняют в получении более 400 тыс. долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk, от деятельности которой пострадали, в частности, тысячи клиентов в США.
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В Сенате США призвали Турцию отказаться от военного сотрудничества с Россией
Новая поставка российских ЗРК С-400 Турции станет «еще одним отчетливым нарушением» американских санкций, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес.
Менендес выразил обеспокоенность «сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки» С-400. Сенатор считает, что на фоне специальной военной операции России на Украине «у Турции есть обязанность и возможность недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе». Для этого, по словам Менендеса, Турция должна «полностью отказаться от любого военного сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.
Сенатор также отметил, что Турция совершает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции», задерживала процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выразил надежду на то, что Анкара «изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями» перед НАТО, будет «тем конструктивным партнером в регионе, которым может быть».
Напомним, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы.
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