Союзные силы России и Донбасса захватили на Украине важный трофей

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20 августа, суббота | Последнее обновление — 07:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по жилым районам Мелитополя
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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После августа 1991 года российское общество было уверено, что завтра проснется в свободной, счастливой и богатой стране. Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
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Всякий «деколониальный дискурс» в отношении России – это банальное поощрение сепаратизма. Россия не должна и не будет разделять с западными странами моральный груз их колониалистского прошлого. Этот груз они будут нести сами.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Союзные силы России и Донбасса захватили на Украине важный трофей
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Среди трофеев Вооруженных сил России и республик Донбасса, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине, в рамках форума «Армия-2022» оказалась представлена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, сообщили в Минобороны РФ.
По словам одного из сотрудников российского военного ведомства, среди трофеев Вооруженных сил России и республик Донбасса, захваченных в ходе спецоперации на Украине, на форуме «Армия-2022» оказалась представлена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, поставленная киевскому режиму Соединенными Штатами и позволявшая противнику засекать российских артиллеристов.
Напомним, в прошлую пятницу в районе населенного пункта Часов Яр ДНР ВКС России была уничтожена поставленная киевскому режиму Соединенными Штатами радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64.
Работавшего на СБУ предателя поймали в Краснодаре
В Краснодаре пойман с поличным агент Службы безопасности Украины с позывным Арчи, который сам вышел на Украину с предложением сотрудничества, сообщает ЦОС ФСБ.
«ФСБ России в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ», – передает РИА «Новости» сообщение ФСБ.
Выявлено, что россиянин установил контакт с украинскими силовиками и по их заданию за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.
Добавляется, что заведено дело о госизмене.
Ранее ФСБ задержала готовившего поджоги зданий в Минводах сторонника «Правого сектора*».
Союзные войска вошли в Соледар
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Союзные силы покинули промзону Соледара в Донецкой народной республике и вошли в город, под контролем уже несколько улиц, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов. Наши военнослужащие вышли из промзоны и уже действуют в городской черте, то есть уже под нашим контролем имеются улицы данного населенного пункта», – передает ТАСС его слова.
Накануне стало известно, что украинские военные, находящиеся в районе Соледара, отказываются подчиняться командирам, а в Константиновке формируются штрафбаты.
Ранее сообщалось, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
Братья-наводчики ВСУ на коленях просили прощения у своих соседей
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В Херсонской области задержали братьев, которые помогли украинским военным навести ракеты РСЗО HIMARS на село Брилевка, в результате обстрела которого погибла семья.
29 июля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО по поселку Брилевка. По данным администрации Херсонской области, после обстрела были обнаружены тела пяти человек, включая троих детей.
«Мы взяли телефон, сфотографировали его с двух сторон и положили вблизи узловой железнодорожной станции. Вечером сюда прилетели ракеты», – цитирует ТАСС одного из братьев.
В результате июльского обстрела железнодорожная станция была полностью уничтожена, также разрушены жилые дома на улице, расположенной рядом со станцией. От некоторых домов остались лишь печные трубы.
Целая семья заживо сгорела в собственном доме после попадания в него американской ракеты из установки HIMARS. Братья-наводчики Олег и Денис Гузье оказались местными жителями. Наводчиками они вызвались поработать добровольно и бесплатно. Куратор из ВСУ сообщил им, что нужно всего лишь положить телефон с включенной геолокацией куда-нибудь на станции и бежать.
«Подложил телефон на сцепку, получается. Положил телефон, проверил, что он включен, и ушел, чтобы меня никто не видел», – рассказал один из братьев. Через несколько часов, по его словам, по станции ударила украинская армия.
После того как наводчиков задержали, их привезли в Брилевку для следственного эксперимента, передает РенТВ.
«Если бы было возможно, я бы все изменил. Я бы никогда такого не сделал», – заявил один из наводчиков.
Денис женат на девушке из Брилевки. Дом его тещи превратился в руины, как и все здания в радиусе 100 метров. Его родственники выжили.
«Вы ж всю семью мою погубили. Ты ж ходила, солдатам показывала, где они горели. Ты же бачила все. Ты ж выросла тут вот с такого возраста. Я вас никогда не прощу. Я вас в жизни не прощу. А там Бог судья вам», – заявила наводчикам жительница Брилевки.
Один из наводчиков обратился к жителям Украины.
«Я молю вас, не делайте такого больше никогда в жизни. Не слушайте тех пропагандистов украинских. Умоляю, не надо. Вы делаете хуже только для себя и своих родных», – призвал мужчина.
Ранее российские силовики задержали в Херсоне бывшего украинского военного, который передавал координаты расположения российских военных и городских объектов представителю украинских войск.
До этого сотрудники полиции Донецкой народной республики задержали на окраине Донецка наводчика из батальона украинской нацгвардии «Донбасс», который должен был корректировать огонь артиллерии по позициям ополчения.
Кроме того, на Запорожской АЭС выявили работавших наводчиками ВСУ сотрудников.
Подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram
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Подразделение вооруженных сил Украины в Зайцево в Донецкой народной республике добровольно сложило оружие, сообщили в Народной милиции республики.
«Неподготовленные и плохо вооруженные мобилизованные ВСУ, отправленные украинскими генералами умирать в Зайцево, выбрали жизнь и воспользовались предложением НМ ДНР по добровольной сдаче оружия», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Там пояснили, что перед этим артиллерия 3-й бригады Народной милиции нанесла «сокрушительные удары» по укреплениям подразделения, после чего ВСУ направили с помощью мессенджера Telegram предложение сдаться.
«В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», – заключили в ведомстве.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР заявил, что союзные силы заняли Зайцево и Дачу, доведя число освобожденных населенных пунктов Донецкой народной республики до 270.
Двумя днями ранее сообщалось, что союзные силы заняли село Вершина рядом с Артемовском (Бахмутом), которое стало 268-м освобожденным населенным пунктом ДНР.
В Крыму отреагировали на угрозу применения Киевом оружия из США по полуострову
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Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», – передает РИА «Новости» его слова.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
Арестович объяснил снижение поставок западного оружия Украине
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Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович объяснил, почему страны Запада перестали поставлять оружие на Украину. По его словам, оружия у Запада просто нет, об этом он заявил в интервью «Лучшему радио Израиля».
«У них его просто нет. Тут никакой тайны в этом нет. Дело в том, что западные страны хорошо поставляли вооружение в середине восьмидесятых, когда готовились противостоять пятимиллионной Советской армии, прущей к Ла-Маншу за две недели. Потом они решили, что конец истории наступил, Фукуяма им об этом официально объявил, поставил печать и все дружно разоружились», – сказал Арестович, видео опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».
По его словам, ставка западных стран в основном на авиацию. «Артиллерия – это сильно вспомогательные войска. А в советской модели, в которой до сих пор преимущественно пребывает украинская армия, как раз на артиллерию основная ставка. Они самолеты пока не поставляют, да еще в таком количестве. Самолеты поставить можно, невозможно поставить систему применения авиации, подготовки, на которую они потратили сотни миллиардов долларов и много-много лет», – пояснил Арестович.
Советник главы офиса президента Украины отметил, что Киев запрашивал поставки наземной артиллерии, однако у США артиллерии очень мало.
«У них этой артиллерии кот наплакал. Они бы и дали, но у них нет. Это у американцев, у европейских стран чуть получше с артиллерией, потому что у них не так хорошо с авиацией, но она тоже вся на перечет. Красноречивый пример – это Франция. CAESAR – отличные гаубицы, может лучшая машина в своем классе. Они нам отдали 18 из 90, которые находятся у Франции на вооружении. Это очень непростая история. Они нам отдали пятую часть», – заключил Арестович.
Напомним, страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину.
По данным инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
Заслуженный артист УССР: Польша воплощает югославский сценарий на Украине
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«Перенос останков советских воинов во Львове выгоден тем, кто хочет разделить украинское общество – разделить по линии сохранения исторической памяти», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский композитор Владимир Быстряков. Ранее власти Львова решили вскрыть могилы советских воинов на мемориальном кладбище «Марсово поле».
«Понятно, что очевидная задача организаторов этого безобразного циничного акта – потоптаться сапогами по нашей общей памяти о войне. На Украине уже целое поколение воспитано такими «родства не помнящими Иванами». Они говорят своим отцам и дедам: «Вы – нафталин, «совки»! Зачем нам ваши памятники?» – говорит заслуженный артист УССР, композитор Владимир Быстряков.
Впрочем, у этой «акции» на самом деле есть еще и вторая, более глубокая подоплека, не исключает композитор. «Думаю, идея принадлежит польским политтехнологам или даже политикам – разделить украинское общество как раз на сторонников переноса и противников. Вроде бы локальные дрязги? Но такие конфликты подтачивают и без того разрозненное украинское общество. А в итоге Польше в будущем станет легче реализовывать принцип «Разделяй и властвуй» применительно к территории Украины. Югославский сценарий. Только тут будет: «Разделяй и отбирай», – пояснил Быстряков.
Сами же украинские власти в этой ситуации или ведут себя как коллаборанты польских политиков, или просто проявляют политическую импотенцию, добавил он.
В пятницу власти Львова приняли решение вскрыть захоронение советских солдат на мемориале «Марсово поле» и перенести их на новое место, какое – пока не решено. «На этом месте обустроят Мемориальный комплекс героев Украины в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины. Такое решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета», – сообщили в горсовете.
«Марсово поле» – это воинский мемориал, на котором погребены 3800 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны.
Напомним, что неделю назад в Черновцах по решению местных властей демонтировали памятник советскому солдату с монумента Победы, который был построен в 1946 году в честь освобождения города от нацистов.
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В Пентагоне заявили о планах поставок новых видов вооружения на Украину
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США изучают возможности поставок новых видов вооружений Украине, которые «позволят изменить ситуацию на поле боя» на юге и востоке страны, заявила высокопоставленная представительница Пентагона.
По ее словам, США предоставит 1500 противотанковых ракет TOW и дополнительную тысячу систем «Джавелин». Также новый пакет помощи включает высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, ракеты такого типа уже находятся на вооружении украинских войск, передает РИА «Новости».
Кроме того, США в ближайшее время объявят о выделении Украине дополнительного пакета «военной помощи» на общую сумму 775 млн долларов.
«Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны», – заявила чиновница на брифинге.
Она подчеркнула, что общая сумма мер поддержки безопасности Украины с начала администрации Байдена в результате достигнет 10,6 млрд долларов. Кроме того, США планируют передать Украине ЗРК NASAMS через 2–3 месяца.
Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты передают Украине противорадиолокационные ракеты, не афишируя такие поставки.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ракетах AGM-88 HARM.
Путин указал Макрону на риск катастрофы из-за обстрелов ВСУ Запорожской АЭС
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине, российский лидер указал французскому коллеге на опасность обстрелов ВСУ по Запорожской АЭС.
«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Политики отметили важность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, она, по мнению обеих сторон, смогла бы на месте оценить реальную обстановку. Россия также готова оказать инспекторам МАГАТЭ все необходимое содействие, подчеркнул Путин.
Президент России напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где после удара ВСУ погибло множество содержавшихся там украинских военнопленных.
Также российский лидер проинформировал французского коллегу о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле зерновой сделки и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки.
«Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», – отмечается в сообщении.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Поляки призвали вернуть «украинских туристов» домой
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Читатели польского портала Interia резко негативно отреагировали на результаты опроса по поводу ситуации на Украине.
Пользователи пришли к выводу, что ухудшение обстановки в стране – следствие проукраинской политики властей в Варшаве, а некоторые и вовсе стали опасаться за свою безопасность на фоне растущей вседозволенности для беженцев, пишет РИА «Новости».
«Угроза для Польши – это проукраинские действия правительства», – считает fhr.
«Эти миллионы украинских «туристов» – большая угроза польскому бюджету», – подчеркнул Zgadza sie.
«Правительство вместо того, чтобы помогать полякам, помогает другим, а они пользуются тем, что принадлежит нам. Я в шоке», – посетовал Ftuj.
«Самая большая угроза для польского государства – это Украина и украинские дармоеды. Мы их спонсируем, а они веселятся до упаду, а не сражаются за свою страну. Достаточно съездить в популярные туристические города, чтобы убедиться в этом», – отметил Maxx.
«Почему мы содержим украинских туристов на наши налоги? Социальное обеспечение для них за счет наших налогов – это перебор. Пора с этим кончать! Мы должны вернуть их обратно домой, иначе инфляция нас съест», – подчеркнула Ewelina.
«Гораздо большую угрозу представляет опустошение нашего бюджета Украиной. Наша правящая партия грабит своих граждан будто это само собой разумеется. Фраза «Польша в руинах – слава Украине» должна стать новым предвыборным лозунгом «Права и справедливости» (правящая партия в Польше), потому что мы уже знаем, что значит вставать с колен и падать при этом вниз лицом. Широкомасштабные социальные программы, поддержка Украины и содержание украинцев в Польше за счет этих самых социальных программ поставили нашу страну на грань финансового краха», – выразил мнение Ads.
«Угрозой, и смертельной, для Польши является присутствие украинцев. Остается только ждать, когда они начнут резать поляков, потому что они чувствуют себя здесь совершенно безнаказанно. Не говоря уже о том, что правительство разрушает страну», – подытожили читатели.
Ранее читатели британского The Daily Mail резко отреагировали на идею увеличить пособие для британцев, принимающих в своих домах беженцев с Украины.
А читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали просьбу президента Украины Владимира Зеленского к президенту Франции Эммануэлю Макрону усилить санкции против России.
Британцев возмутила идея платить больше за беженцев с Украины
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Читатели The Daily Mail резко отреагировали на идею увеличить пособие для британцев, принимающих в своих домах беженцев с Украины.
По информации издания, многие семьи, принимающие украинцев в рамках проекта «Жилье для Украины», в настоящее время просят правительство о дополнительной поддержке в условиях кризиса стоимости жизни. Власти могут удвоить ежемесячные государственные выплаты в размере 350 фунтов стерлингов (около 26 тыс. рублей), на что читатели отреагировали резко негативно, передает РИА «Новости».
«Министры не платят, налогоплательщики платят», – написал пользователь OH HECK.
«Откуда берутся эти деньги?» – задался вопросом Rom Megapolis Pom.
«Не министры... Мы, налогоплательщики, будем платить им!» – указал The whoppet.
«Хватит, этого достаточно. Если министры и депутаты хотят, чтобы весь мир пришел сюда, пусть они, черт возьми, платят. Этой стране давно пора начать заботиться о своих», – заявил Mr Barrowclough.
«Многие наши граждане пытаются свести концы с концами, может ли правительство помочь им таким же образом?» – заметил Wallys.
«Не пора ли налогоплательщикам спросить, на что они не хотели бы тратить свои деньги?» – выразил мнение Who knew 1.
«Нелепая идея с самого начала», – констатировал daisy says.
Ранее сообщалось, что британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам. Так, семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей.
В ВСУ бывшие сержанты начали командовать ротами из-за нехватки офицеров
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые совсем недавно занимали сержантские должности и имели соответствующие воинские звания, из-за нехватки офицеров командуют ротами, заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель правления Союза добровольцев Донбасса, а в прошлом зампред Совмина Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай.
На минувшей неделе официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что безвозвратные потери ВСУ за время проведения специальной военной операции могут превышать 193 тыс. человек. Ранее о таких потерях в рядах украинских военных сообщали некоторые СМИ со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
«Если вы спросите, сколько кадровых военных в рядах в среднем в подразделениях ВСУ, которые с нами воюют, то их немного, процентов десять. Бывшие до начала специальной военной операции сержанты сейчас командуют ротами», – рассказал ТАСС Бородай.
Зампред думского комитета отметил, что ВСУ давно уже несут серьезные потери. «При этом у них большой мобилизационный потенциал, потому что у них прошли четыре волны мобилизации», – отметил Бородай. Это, по его словам, позволяет ВСУ на отдельных участках линии боевого соприкосновения пытаться наступать на позиции союзных сил.
Напомним, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в живой силе на Угледарском направлении.
Евросоюз обвинили в расизме при «отборе» украинских беженцев
Иностранцы, желающие выехать с территории Украины в Евросоюз, сталкиваются с проявлениями расизма со стороны принимающих стран и со стороны украинцев, сообщила испанская газета El Pais.
«Если мы посмотрим на другие конфликты, то быстро поймем, что беженцы из этих стран, которые оказались не светловолосыми и голубоглазыми, имеют много проблем с точки зрения приема и нормальной жизни в стране проживания, даже спустя много лет. Мы хотим, чтобы ко всем беженцам было одинаковое отношение и одинаковый механизм приема», – приводит РИА «Новости» слова Аны Исабель Мартинес, активистки движения за права беженцев и мигрантов.
По ее свидетельству, люди вынуждены идти пешком километры и километры, боясь быть избитыми. Некоторых выкидывали из поездов, направляющихся к границе, добавила активистка.
«Когда они прибывали на границу, польские власти тоже усложняли им жизнь. Затем, после второго отказа, люди узнают, что в Польше и без того существует явная расистская угроза, поэтому въезд в эту страну – не гарантия безопасности», – заявила Мартинес.
Нигерийский студент по имени Крис пытался выехать в ЕС из Киева, по его словам, во Львове, куда он приехал, царил расизм: украинцы не пускали в поезда людей других национальностей.
Активисты напомнили, что многие организации (например, Amnesty International) обвинили украинское правительство в несоблюдении международных обязательств и нежелании признавать существующий там расизм и национализм, а также расовые критерии, применяемые государственными чиновниками, например, при выборочных проверках.
Ранее бежавших из Киева цыганских детей привязали к столбам во Львове.
В Запорожской области допустили присутствие на ЗАЭС агентов спецслужб Украины
Спецслужбы Украины в последние годы активно создавали агентурную сеть среди работников Запорожской АЭС, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Уже задержаны два корректировщика огня. Рабочий коллектив АЭС очень большой, а работа со стороны СБУ (Службы безопасности Украины – прим. ВЗГЛЯД), прочих спецслужб и карательных структур режимов [президента Украины Владимира] Зеленского и [украинского экс-лидера Петра] Порошенко велась все эти годы», – цитирует его ТАСС.
Рогов отметил, что киевские силовики во время создания сети своих агентов нередко запугивали работников ЗАЭС. «Велика вероятность того, что на станции еще присутствуют люди, которые связаны с украинскими спецслужбами и взаимодействуют с ними», – уточнил он.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Во Львове решили перенести останки советских воинов с мемориального кладбища
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Власти Львова приняли решение перезахоронить останки участников Великой Отечественной войны, погибших при освобождении города от фашистов, с мемориального кладбища на Марсовом поле. На месте могил установят мемориал украинским военным.
В настоящий момент идет подготовка архитектурного конкурса на новый проект мемориала на территории Марсового поля. «Архитектурное решение мемориала – это чередование полос черного и красного гранита, что должно символизировать георгиевскую ленту. Очевидно, что такие символы не могут существовать сейчас», – приводит ТАСС сообщение горсовета.
Мемориальный комплекс на Марсовом поле возле Лычаковского кладбища во Львове открыт в 1944 году. В современном виде он существует с 1974 года.
Ранее советская самоходная артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны была демонтирована с постамента в городе Ровно.
До этого в Тернополе демонтировали памятник советским летчикам-освободителям, а в городе Стрый Львовской области снесли памятник советским солдатам, освободившим этот город от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Власти Мукачево Закарпатской области демонтировали памятник в честь освобождения города Красной армией в годы Великой Отечественной войны, а также памятник и мемориальную доску в честь А. С. Пушкина.
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