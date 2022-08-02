Глава ДНР: Все русские города должны быть освобождены

Народная милиция Донецкой народной республики продолжает оттеснять украинские формирования от Донецка и освобождать новые территории, единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины; должны быть освобождены все русские города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Территория Луганской народной республики освобождена, но противник продолжает обстреливать населенные пункты ЛНР. Мы учитываем эту ситуацию. Вооружения у Украины достаточно много, в том числе и западного. Мы должны будем доводить ситуацию до логического завершения. Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит обстреливать территорию Донбасса в целом. Единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины. Должны быть освобождены все русские города», – заявил он в интервью RT.

Пушилин добавил, что в данный момент есть «определенные успехи во время операции в Авдеевке». По его словам, нужно занять определенные высоты, чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались.

«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет. Есть успехи и в направлении Песок», – отметил он, добавив, что и Марьинское направление является важным, ситуацию там можно охарактеризовать как успешную.

Глава ДНР также рассказал, что в данный момент на территории ДНР содержатся более 3,5 тыс. военнопленных.

«Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. Мы, как и Россия, действуем согласно законодательству. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия как со стороны Генеральный прокуратуры ДНР, так и Следственного комитета России. В отношении каждого военнопленного будет принято соответствующее решение. То есть будет либо суд, либо трибунал», – заявил он.

По словам Пушилина, есть пленные, которые не совершали преступлений или по которым нет информации о совершенных ими преступлениях. Он объяснил это тем фактом, что под мобилизацию на Украине подпадают те, кто не хочет воевать. «Эта категория лиц в будущем, возможно, может пойти на обмен военнопленными», – пояснил он.

Резюмируя, глава ДНР заявил, что еще предстоит подсчитать приблизительный ущерб, нанесенный республике за восемь лет обстрелов, так как они продолжаются по сей день.

«Тем не менее ведется работа, чтобы понимать, каким направлениям придется уделить особое внимание. Это социальные объекты, школы, детские сады. Нам скоро входить в осенне-зимний период, и люди должны быть в тепле, с определенным комфортом. А если учесть, что противник уничтожает объекты критической инфраструктуры с особым остервенением, объем работ предстоит достаточно серьезный», – заключил Пушилин.

В четверг в ДНР заявили, что союзные силы России и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км.

Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).

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