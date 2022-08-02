|
|
Глава ДНР: Все русские города должны быть освобождены
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Народная милиция Донецкой народной республики продолжает оттеснять украинские формирования от Донецка и освобождать новые территории, единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины; должны быть освобождены все русские города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Территория Луганской народной республики освобождена, но противник продолжает обстреливать населенные пункты ЛНР. Мы учитываем эту ситуацию. Вооружения у Украины достаточно много, в том числе и западного. Мы должны будем доводить ситуацию до логического завершения. Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит обстреливать территорию Донбасса в целом. Единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины. Должны быть освобождены все русские города», – заявил он в интервью RT.
Пушилин добавил, что в данный момент есть «определенные успехи во время операции в Авдеевке». По его словам, нужно занять определенные высоты, чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались.
«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет. Есть успехи и в направлении Песок», – отметил он, добавив, что и Марьинское направление является важным, ситуацию там можно охарактеризовать как успешную.
Глава ДНР также рассказал, что в данный момент на территории ДНР содержатся более 3,5 тыс. военнопленных.
«Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. Мы, как и Россия, действуем согласно законодательству. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия как со стороны Генеральный прокуратуры ДНР, так и Следственного комитета России. В отношении каждого военнопленного будет принято соответствующее решение. То есть будет либо суд, либо трибунал», – заявил он.
По словам Пушилина, есть пленные, которые не совершали преступлений или по которым нет информации о совершенных ими преступлениях. Он объяснил это тем фактом, что под мобилизацию на Украине подпадают те, кто не хочет воевать. «Эта категория лиц в будущем, возможно, может пойти на обмен военнопленными», – пояснил он.
Резюмируя, глава ДНР заявил, что еще предстоит подсчитать приблизительный ущерб, нанесенный республике за восемь лет обстрелов, так как они продолжаются по сей день.
«Тем не менее ведется работа, чтобы понимать, каким направлениям придется уделить особое внимание. Это социальные объекты, школы, детские сады. Нам скоро входить в осенне-зимний период, и люди должны быть в тепле, с определенным комфортом. А если учесть, что противник уничтожает объекты критической инфраструктуры с особым остервенением, объем работ предстоит достаточно серьезный», – заключил Пушилин.
В четверг в ДНР заявили, что союзные силы России и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км.
Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР
|
|
«Россия сама погасила все долги СССР и получила взамен всю зарубежную советскую собственность. Поэтому мы никому ничего не должны и отдавать не будем», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее один из украинских дипломатов потребовал у Москвы вернуть «хотя бы треть» зарубежного имущества СССР.
«Москва оплатила все внешние долги за весь бывший Союз, в том числе – и за Украину. Мы не требовали никаких прямых компенсаций с бывших союзных республик, но договорились, что вся зарубежная собственность СССР отходит России. Причем объем собственности был большой, но все равно совершенно несопоставимый с суммой долгов», – пояснил зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. По словам собеседника, долг СССР далеко превышал 100 млрд долларов, кроме того, Россия выплатила проценты за то, что погасила в начале нулевых годов долги раньше срока.
«Часть российских политиков предлагала направлять средства, которые предназначались на проценты за досрочное погашение, на развитие страны, а сам долг отдавать по старому графику. Но Путин ответил, что мы не можем перекладывать этот финансовый груз на будущие поколения россиян. Кстати, Киев в итоге так и не выполнил свою часть соглашения по поводу предоставления недвижимости. На этом фоне слова Пристайко звучат особенно странно», – отметил сенатор.
«Заявление Пристайко – попросту пустое. Оно рассчитано на ту часть россиян, которые не в курсе ситуации. Москва если и будет на него отвечать, то только в рамках какого-либо судебного процесса, который, допустим, инициирует Киев. Возможно, Пристайко выступил с таким требованием лишь затем, чтобы привлечь внимание лично к себе, мелькнуть в прессе. Ведь неизвестно, послом какой страны он окажется в ближайшем будущем», – добавил парламентарий.
«Сейчас мы требуем от России: вы должны вернуть хотя бы треть того, что находится за границей. В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на Российскую Федерацию», – заявил ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. Правда, дипломат признал, что в 1993 году Москва взяла на себя все долги СССР в обмен на то, что все его зарубежное имущество отойдет ей. Посол напомнил, что правительство Украины с этим согласилось, однако парламент так и не ратифицировал соглашение.
Как напомнил в декабре 2021 года президент Владимир Путин, Москва сама погасила все долги, тогда как Киев до сих пор не выполнил свою часть обязательств по передаче РФ своих зарубежных активов.
В прошлом месяце сообщалось, что Киев рассматривает возможность подачи в Великобритании иска о «конфискации» 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России. Стоимость объектов может достигать 100 млн фунтов стерлингов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев заявил, что США могли предотвратить любой удар HIMARS
|
|
При использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель», заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Скибицкий заявил, что при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». При этом США не передают непосредственную информацию для наведения, сказал он. Однако Скибицкий «указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки», если США «недовольны намеченной целью», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Он не смог ответить, используют ли украинские войска британские и американские спутники при ударах, но отметил, что у них «очень хорошие снимки». Скибицкий заявил, что Украина «хорошо сотрудничает в этой области с партнерами» в Великобритании. По его словам, у Киева «очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями».
В понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам. В частности, из HIMARS был нанесен удар по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.
Стало известно о расколе в рядах СБУ
|
|
В Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов», рассказал представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ.
Дополнительным подтверждением этих данных сотрудник российского силового ведомства назвал заявление главаря «Меджлиса крымскотатарского народа» (признан экстремистской и запрещен в России) Рефата Чубарова о том, что брошенные СБУ в Херсоне архивы раскрыли незаконную деятельность украинской спецслужбы против крымских татар при киевском режиме.
«По сведениям от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков, воспитанных в духе «революции достоинства» (госпереворота в Киеве 2014 года), растет напряженность и подозрительность. Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, халатности в сохранности служебных документов и большие огрехи в агентурной работе, когда неприемлемое количество агентуры начинает работать на противника, то есть на Россию, если говорить в украинской терминологии», – сообщил источник РИА «Новости».
Ранее российские силовики неоднократно сообщали о брошенных сотрудниками украинской госбезопасности документах в бывших территориальных подразделениях СБУ в Херсонской и Запорожской областях. Среди них есть свидетельства дискредитации украинской спецслужбой лидеров крымских татар, лояльных киевскому режиму, отчеты о заказных публикациях в СМИ против крымских татар, рапорт о принуждении крымских татар к отказу от митинга против беспредела украинской полиции.
«Даже старые, проверенные кадры вроде Чубарова стали позволять себе публичную критику своих друзей и возмущаться деятельностью СБУ», – отметил представитель российских силовых структур.
Накануне Чубаров заявил, что мгновенная потеря Киевом Херсонской области создала условия для того, чтобы «узнали некоторые вещи, которые не красят Службу безопасности». При этом Чубаров сказал, что настолько мгновенно российские военные захватили офисы СБУ, что им в руки попали «документы, характеризующие незаконную деятельность подразделений СБУ в Херсонской области».
Сам Чубаров неоднократно избирался депутатом Верховной рады Украины, получал от киевского режима награды, в том числе от экс-главы МВД Арсена Авакова – пистолет «Форт 17-05».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств. Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Венедиктовой. Кроме того, Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем именно, по мнению экспертов, Иван Баканов и Ирина Венедиктова провинились перед Зеленским.
Также стало известно, что среди сотрудников Службы безопасности Украины проводится кадровая ревизия, в ее рамках решается вопрос увольнения 28 должностных лиц.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что необходимо готовиться к большим кадровым чисткам, которые произойдут в Службе безопасности Украины и других правоохранительных органах.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина начала принудительную эвакуацию жителей занятого ВСУ Артемовска
Украинские военные принудительно эвакуируют мирных граждан Артемовска (Бахмута), а также занимаются мародерством, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Также хочу отметить, что сейчас мы отмечаем в населенном пункте Артемовск принудительную эвакуацию мирных граждан [украинскими силовиками]. Поскольку есть еще такой факт, как мародерство и поддержание этого со стороны командования тех подразделений [вооруженных сил Украины] на местах, потому что они считают, что <…> все ценные вещи мирных граждан – это их трофеи», – цитирует его ТАСС.
В пятницу в Минобороны сообщили, что боевики нацбатальонов оборудовали склад боеприпасов в здании медицинского колледжа города Артемовска Донецкой народной республики, заминировав к нему все подходы.
Ранее в ЛНР сообщили, что нацполиция Украины с привлечением волонтеров силой эвакуирует людей из ряда городов Донецкой народной республики (ДНР), временно контролируемых Киевом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский предложил одесситам снести памятник Екатерине Второй
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II.
В ответ на петиции о сносе памятника и его замене на монумент в честь актера Билли Херрингтона Зеленский «обратился в Одесский городской совет». Он попросил «рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией». В ответах на обе петиции Зеленский указал, что вопрос относится к полномочиям местной власти.
Кроме того, Зеленский заявил о «важности защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», передает ТАСС.
Напомним, петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕС заявили о нехватке денег для финансовой помощи Киеву
|
|
Чтобы выделить Украине новый пакет помощи на сумму 8 млрд евро, Евросоюзу нужна дополнительная подушка безопасности, которой могут стать гарантии от стран союза, однако средств для этого пока нет, заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии.
ЕК полагает, что любое новое выделение кредитов Украине должно сопровождаться покрытием в 70% ввиду повышенных рисков, уточнила она по вопросу возможности выделения дополнительных 8 млрд евро.
«В настоящий момент доступных средств в рамках многолетнего бюджетного плана нет, чтобы создать необходимую подушку безопасности», – передает слова представителя пресс-службы РИА «Новости».
По ее словам, ЕК рассматривает альтернативные варианты разрешения ситуации, в том числе гарантии от стран-членов ЕС. Она пояснила, что речь не идет о том, чтобы страны-члены сообщества сейчас предоставили дополнительные деньги в бюджет ЕС, но о том, чтобы они гарантировали возможность совершить соответствующие финансовые вливания при необходимости.
«Мы представим предложения, как только завершим переговоры со странами», – сказала представитель ЕК.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз предоставил Украине льготный кредит в 1 млрд евро, еще 590 млн будут переведены позднее.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Украина запишет в предатели отказавшихся от эвакуации жителей Донбасса
|
|
«Украинские «нацики» и так постоянно говорят, что вообще почти все жители, которые остались на занятой российскими войсками территории, – это предатели. Такое же отношение к этим людям и у киевской власти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Киев заявил, что снимает с себя ответственность за социальное обеспечение жителей прифронтовой зоны.
«Киев не хочет брать на себя ответственность за тех, кого он на самом деле давно уже не считает своими гражданами. Спецоперация длится с февраля, все это время на Юго-Востоке Украины идут бои. И тут вдруг Киев вспомнил о том, что там есть местные жители. При этом Украина продолжает относиться к ним, как к людям второго сорта. Известны случаи, когда ВСУ заходили в донецкие деревни и запрещали местным прятаться в единственном на всю округу бомбоубежище, превратив его в свой штаб», – рассказал политолог Владимир Корнилов.
«Те, кто хотел уехать в тыл, уже преимущественно сделали это сами, за свой счет. Те, кто остался, в большинстве своем ждут прихода российских войск. Не стоит забывать и тех, кто хотел бы переждать бои на территории России, но их туда попросту не пускают боевики», – перечислил собеседник.
«Впрочем, по мере приближения линии фронта будут и те, кто захочет эвакуироваться в украинский тыл. В основном, это жители Донбасса, которые надеются переждать острую фазу в тихом месте, чтобы потом вернуться домой. Но о какой материальной помощи этим «временно перемещенным» может идти речь, когда Киеву не везде сейчас хватает денег даже на зарплату для работающих людей?» – задается эксперт риторическим вопросом.
Украинцы, которые подпишут официальный отказ от эвакуации, о котором упоминала Верещук, в глазах киевских властей станут предателями, уверен Корнилов. «Украинские «нацики» и так постоянно говорят, что вообще почти все жители, которые остались на занятой российскими войсками территории, – это предатели. Такое же отношение к этим людям и у киевской власти, правда, власть не решается говорить об этом вслух. Но известно, что Служба безопасности Украины получила право применять к таким людям такие меры, как обыск, санкции и так далее», – уточнил Корнилов.
Такое происходит не только в Донбассе, но и в других прифронтовых регионах, напоминает эксперт. «Посмотрите, что происходит в Николаевской области. Тамошний губернатор Виталий Ким объявил под подозрением практически каждого жителя. Проверяют социальные сети всех жителей области. За донос платят сто долларов. Я предполагаю, что такую практику перенесут на все территории, которые оказались поблизости от фронта», – сказал Корнилов.
«Когда придет российская армия, граждане Украины в подавляющем большинстве примут российские паспорта, – предрекает эксперт. – Правда, еще вопрос, откажутся ли они от украинских паспортов. Ведь у них родственники останутся на территории, подконтрольной Киеву».
В субботу президент Владимир Зеленский заявил об обязательной эвакуации жителей подконтрольной части Донбасса. «Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем», – пообещал Зеленский.
В свою очередь, вице-премьер Ирина Верещук уточнила, что в данных районах отсутствует газо- и надлежащее электроснабжение. «33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», – цитировал Верещук ТАСС. По ее словам, «если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь».
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл. Из уст киевских политиков при этом звучат подозрения, что жители Донбасса «лояльно относятся к противнику» и ждут прихода российской армии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и Шойгу отметили умелые действия российских героев-десантников на Украине
|
|
Президент России Владимир Путин и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравили десантников с Днем Воздушно-десантных войск. Минобороны показало кадры боевой работы подразделений ВДВ в рамках спецоперации на Украине.
Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ, подчеркнув, что «нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество». «И конечно, умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС.
Путин заявил, что десантникам «выпала высокая честь служить в легендарной «крылатой пехоте», принадлежать к этой сплоченной, непобедимой когорте». Президент выразил уверенность, что они «и впредь будут надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших Вооруженных сил».
Шойгу отметил, что десантники на протяжении всей истории остаются гарантом безопасности страны, а в ходе СВО «личный состав Воздушно-десантных войск действует смело, грамотно и оперативно, постоянно доказывает готовность и умение решать поставленные задачи в самых сложных условиях». Он уверен, что военнослужащие ВДВ и в будущем будут вносить неоценимый вклад в укрепление обороноспособности России.
«Искренние слова благодарности ветеранам войск, тем, кто стоял у истоков десантного братства, кто сегодня передает опыт и знания подрастающему поколению. Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и ратный труд», – говорится в поздравлении.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Михаил Теплинский сообщил, что свыше 5 тыс. десантников удостоены различных государственных наград в ходе выполнения задач специальной военной операции, 17 из них удостоены звания Героя России, передает РИА «Новости».
Минобороны распространило кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск в рамках спецоперации на Украине. На кадрах показана боевая работа подразделений ВДВ, а также погрузка десантников в самолет Ил-76 и десантирование военнослужащих. Кроме того, на видео ведомства запечатлено десантирование боевых машин десанта БМД-2 из самолета. Также продемонстрирована работа артиллерийских расчетов ВДВ по уничтожению минометов противника из гаубиц Д-30, работа расчета ПТРК «Корнет» ВДВ и работа снайперов.
Напомним, в марте бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Дело пяти иностранных наемников поступило в Верховный суд ДНР
|
|
Верховный суд ДНР приступил к работе над делом еще пяти иностранных наемников, воевавших на стороне Украины, сообщили в пресс-службе суда.
«В производство Апелляционной палаты Верховного суда ДНР поступило уголовное дело в отношении Густавссона Матиаса, Пребега Векослава, Хардинга Джона, Хили Дилана, Хилла Эндрю, являющихся иностранными гражданами, которые обвиняются в наемничестве», – приводит сообщение «Донецкое агентство новостей».
Напомним, в Донецкой народной республике (ДНР) предъявлено обвинение еще двум британским наемникам, им вменяют те же статьи, что троим ранее осужденным иностранцам. В силовых структурах ДНР сообщали, что британцы Хили и Хилл, которые были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области, отказываются давать показания.
Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал.
До этого в Генпрокуратуре ДНР заявили, что в отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания. В ведомстве отметили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Из-за наплыва украинских беженцев в Германии выросла безработица
Рост безработицы в стране до 2,5 млн человек спровоцировали украинские беженцы, которые стали регистрироваться на рынке труда Германии, сообщает Bloomberg.
При этом отмечается и рост количества вакансий в стране. Например, в конце июля свободных рабочих мест в Германии насчитывалось более 880 тысяч, сообщило Федеральное агентство занятости ФРГ. Однако большинство из них могут достаться именно украинцам, поскольку не требуют высокой квалификации или особых навыков. Между тем беженцы с Украины не спешат устраиваться на работу, передает «Ридус».
За три с половиной месяца в Германию прибыли более 800 тыс. украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам.
До этого стало известно, что в странах Запада у украинских беженцев начали изымать детей под надуманными предлогами.
Украинцев выгнали с пляжа Черногории из-за флага
В Черногории украинцев попросили покинуть местный пляж из-за флага их страны, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Украинских граждан, закутанных в желто-синие флаги, силой выгнали с черногорского пляжа, предположительно, это произошло именно из-за символа страны, сообщает ФАН.
Конфликт начался после того, как украинцы развесили флаг на одном из шезлонгов в Ponta Beach Club. Местные жители пожаловались на них персоналу.
Сотрудники попросили убрать флаг, но те отреагировали отказом, и ситуация переросла в конфликт.
Работникам пришлось силой выталкивать сопротивляющихся украинцев и вызывать полицию.
В апреле в Греции группа украинцев жестоко избила россиянку, историка и археолога Оксану Маряхину. Нападавшие разбили ей голову.
В Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины
Нахождение Херсонской области в составе Украины было исторической ошибкой, поскольку это русская земля, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Херсон и Херсонская область создавались указом Екатерины II. Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – передает его слова РИА «Новости».
Стремоусов заявил, что Херсонская область активно готовится к проведению референдума по вхождению в состав России. Он отметил, что приоритетом властей является налаживание социально-экономического благосостояния жителей региона.
Замглавы администрации области также отметил, что Украина давно утратила независимость и превратилась в «американскую корпорацию».
Историк провел аналогию между украинской спецоперацией и Первой мировой войной
|
|
«В нынешнем противостоянии на Украине, как и той войне 108 лет назад, переплелись интересы множества государств. Например, за спиной Сербии тогда стояла Российская империя, которая, как сказали бы сейчас, «своих не бросает», – пояснил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Путятин, комментируя очередную годовщину начала Первой мировой войны.
«За спиной Австро-Венгрии во время конфликта с Сербией тогда стояла Германия. Сейчас две славянские страны выясняют между собой отношения, и за спиной Украины опять стоит Германия, но теперь уже – не только она, но и в целом НАТО, и США», – пояснил заместитель заведующего кафедрой истории южных и западных славян истфака МГУ Владимир Путятин. «Одновременно агентура Германии и Австро-Венгрии активно действовала на территории Российской империи – в Польше и на Украине, пыталась дестабилизировать нашу страну по националистическим линиям», – детализировал историк.
В свою очередь Россия с начала ХХ века продвигала в Европе проекты, предполагающие гуманизацию системы международных отношений, считает Путятин. «Доказательство тому – две Гаагские конференции, созванные по инициативе Петербурга. Они заложили основы права в области ограничения вооружений и содержания военнопленных. На этих конференциях Россия указывала, что все конфликты должны решаться превентивно, не допуская эскалации. Николай II обращался к германскому императору Вильгельму II с призывом не допустить войны. Я вижу тут параллель с современностью. Перед началом украинской спецоперации мы тоже видели попытки начать переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва также до последнего пыталась уладить все разногласия за дипломатическим столом», – отметил аналитик.
Однако в итоге Германия и Австро-Венгрия все же развязали войну. «Главной причиной были колониальные устремления Берлина и Вены. Им требовалось расширение рынка сбыта для своей продукции, и в этом они особенно рассчитывали на Балканы. Их союзница Италия тоже хотела завоеваний, неслучайно ее власти называли Адриатическое море «своим», – напоминает Путятин.
«Первой мировой войне также предшествовала таможенная война, в ходе которой Сербия столкнулась с бойкотом – в частности, ей мешали экспортировать своих свиней в Германию. Тут опять напрашивается аналогия с нынешним санкционным противостоянием России и Запада», – добавил историк. «Сегодня мы видим колониальную экспансию США и Евросоюза в страны Центральной и Восточной Европы, включая Украину. И именно эта экспансия стала одним из главных факторов политики Киева, приведшей к началу спецоперации», – заметил он.
В целом, по словам Путятина, как Первая мировая война, так и нынешний конфликт на Украине стали маркером изменения существовавшей архитектуры миропорядка. «Такие конфликты – всегда показатель, что старые модели мироустройства и системы международных отношений больше не работают», – пояснил историк.
Первая мировая война началась 1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года. Это был вооруженный конфликт с участием 38 стран между двумя коалициями государств в Европе, при этом боевые действия распространились на Ближний Восток, Африку и некоторые районы Азии. Конфликт до сих пор остается одним из самых смертоносных в истории: около 9 млн человек погибли в боях и более 5 млн мирных жителей в результате оккупаций, бомбардировок, голода и болезней.
На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но пагубно отразились на самой Европе. Так, посетовал премьер, Европа потеряла уже четыре правительства и оказалась в экономическом и политическом кризисе. «Вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок», – приводит РИА «Новости» слова Орбана.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций парламента заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски. По его мнению, западные страны «должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски». «Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал российский лидер.
В Минобороны заявили о размещении ВСУ огневых точек на крыше театра в Одессе
Украинская сторона разместила на территории детского сада Северска и частых домах в Черкассах артиллерию и РСЗО, а на крыше театра в Одессе – расчеты ПЗРК, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Одессе на крыше Театра музыкальной комедии (ул. Пантелеймоновская) украинскими вооруженными формированиями размещены расчеты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета (ул. Львовская) – тяжелое вооружение и бронетехника», – сообщил Мизинцев, передает Telegram-канал российского военного ведомства.
Генерал добавил, что подразделения ВСУ разместили на территории детского сада «Золотая рыбка» в Северске артиллерию и реактивные системы залпового огня, чтобы спровоцировать ответный огонь со стороны России. Эвакуация мирных жителей не проводилась.
Ранее сообщалось, что в Харькове на территории машиностроительного колледжа размещены боевики украинских вооруженных формирований, РСЗО и артиллерия, подходы к учебному заведению заминированы.
Также украинские военные заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья в Днепропетровской области, которые планируют взорвать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР начался суд над участниками группировки «Медведи SS»
Верховный суд ДНР в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении участников диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS», сообщает пресс-служба суда.
Отметим, что жертвами группировки стали более 100 человек. Дело в отношении командира группировки Александра Кравцова объединено в одно производство с делом остальных восьмерых участников. Рассмотрение пройдет в закрытом режиме.
«Апелляционная палата Верховного суда ДНР в закрытом режиме приступила к слушанию по существу уголовного дела в отношении Александра Кравцова и других членов националистической группировки «Медведи SS», – передает ТАСС со ссылкой на суд.
Напомним, командиру и другим участникам группировки грозит смертный приговор. Кроме того, в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД