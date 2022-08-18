В МИД призвали МККК принять меры по освобождению удерживаемых Киевом российских моряков

Россия ожидает от Международного комитета Красного Креста (МККК) конкретных шагов по освобождению более 60 российских моряков, незаконно удерживаемых около полугода на торговых судах в Измаиле Одесской области, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«Хотим привлечь внимание к случаям незаконного удержания российских граждан, оказавшихся на территории Украины. Именно в таком положении почти полгода находятся более 60 российских моряков на торговых судах в Измаиле. Несмотря на наши неоднократные обращения, Киев держит их в заложниках, видимо, рассматривая в качестве обменного фонда», – цитирует ТАСС Нечаева.

Он подчеркнул, что Россия ставила данный вопрос перед руководством МККК и ждет конкретных шагов по освобождению моряков.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о 60 удерживаемых на Украине моряках семи судов.

«С начала операции по освобождению ДНР и ЛНР судна и российские моряки, вопреки национальным законам, международным нормам и принципам, были блокированы охраной порта и украинскими пограничниками и лишены возможности вернуться на родину», – сообщила Москалькова.

Она отметила, что в данный момент находится на связи с родственниками моряков и готова в рамках мандата уполномоченного по правам человека оказать помощь при необходимости.