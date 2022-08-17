Грузины и белорусы схлестнулись в Тбилиси из-за русских песен

Жители Тбилиси попытались помешать молодым белорусским музыкантам, которые исполняли песни на русском языке в центре Тбилиси, на улице царя Давида Агмашенебели (Строителя), сообщили грузинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Тбилисцы потребовали, чтобы музыканты прекратили петь на «языке оккупанта», однако те ответили, что «законом это не запрещено» и продолжили выступление.

«Русский язык – мой родной», – сказал музыкант.

В последнее время в Грузии регулярно фиксируются инциденты в связи с протестами граждан по поводу исполнения на улицах или в заведениях общепита песен на русском языке.

«Российская «мягкая сила» поглощает Грузию, – сказал на днях эксперт Гия Хухашвили. – Налицо экономическая, миграционная, политическая и культурная экспансия».

«На улицах Тбилиси появились музыканты из России. Они сначала исполняли песни Юрия Шевчука. А скоро мы услышим песни Филиппа Киркорова», – предупредил он.

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