Эксперт: Новому главе Тамбовской области удалось найти решение застаревшей проблемы региона

«В области хорошо развиваются перерабатывающая и пищевая промышленность. Создаются новые рабочие места, реализуются 12 инвестиционных проектов общим объемом 128 млрд рублей, что позволит создать четыре тысячи новых рабочих мест», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник Владимир Путин и врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров обсудили проекты по развитию региона, в частности – в социальной сфере.

«В ходе встречи Егоров рассказал, чем живет Тамбовская область, каков потенциал ее развития и как регион принимает участие в восстановлении Донбасса. Как известно, область помогает Луганской народной республике (ЛНР). Оттуда принимают беженцев. В разговоре с президентом, к примеру, был отмечен проект «Тамбовский колхозник», в рамках которого налажена отправка гуманитарных грузов в Луганск. Тамбов также проводит курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания из ЛНР. С 1 сентября они начнут уже учить детей у себя в республике», – перечислил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Что касается экономики Тамбовщины, то в первую очередь Егоров предпринимает усилия по развитию агропромышленного комплекса. «АПК составляет треть экономического потенциала области. В последнее время растет животноводство. Кроме того, в области хорошо развиваются перерабатывающая и пищевая промышленность. Создаются новые рабочие места, реализуются 12 инвестиционных проектов общим объемом 128 млрд рублей, что позволит создать четыре тысячи новых рабочих мест», – указал Данилин.

Одобрил глава государства и усилия Егорова в сфере строительства социальной инфраструктуры, добавил политолог. «В частности, для региона актуальна проблема с чистой водой. Тема застаревшая – в Тамбове назрела полная реновация всей системы водоснабжения, и Егорову потребуется помощь федерального центра. Проблема качества воды уже решается, в частности, с тамбовскими городскими коллекторами», – пояснил эксперт.

«Кроме того, в области завершается ремонт десяти школ и планируется открытие 12 новых. Строятся дороги, ведется реконструкция детской больницы. В общем, социальные проекты реализуются в хорошем темпе и жители ценят усилия нового руководителя», – сказал Данилин. По его мнению, на это указывает одновременный рост в Тамбовской области рейтингов власти.

«Президент, судя по всему, был удовлетворен докладом, поддержал Егорова и пожелал ему успехов. Итоги у встречи были явно позитивные. Это важный посыл, особенно для жителей Тамбовской области, учитывая, что в сентябре там – выборы губернатора», – напомнил Данилин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел встречу с врио главы Тамбовской области Максимом Егоровым. Егоров рассказал, что в регионе «в целом все спокойно». «Мы реализуем национальные проекты, строим школы, больницы, дороги, занимаемся благоустройством. Запустили региональный проект «Дворы Тамбовщины» с новыми подходами, и сейчас их уже реализовываем. На это заложили в бюджете 500 миллионов рублей», – сказал Егоров.

«У вас наблюдается устойчивый рост промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, растут услуги населению, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране», – отметил Путин, которого цитирует сайт Кремля. «В целом хочу пожелать вам успехов. На мой взгляд, всё у вас развивается достаточно стабильно. Так держать. Всего хорошего!» – добавил президент.