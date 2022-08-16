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Шольц опроверг разрушение единства ЕС из-за виз россиянам
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Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение ряда стран ЕС не выдавать россиянам туристические визы, заверив в сохранении единства между членами Евросоюза.
После встречи лидеров стран Северного совета в Осло Шольц прокомментировал вопрос о визах для россиян. Отвечая на вопрос о том, не является ли решение ряда стран Евросоюза не выдавать россиянам туристические визы признаком ослабления единства в ЕС, Шольц сказал, что «единство Европейского союза сохраняется». «Я думаю, что в разных странах есть пространство для маневра. Это всегда так. И также приемлемо, что мы ведем дискуссию на европейском уровне, что нужно делать», – приводит слова канцлера ФРГ РИА «Новости».
Он повторил неоднократно сказанные слова о том, что для ЕС было верным решением «принять санкции против тех, кто ответственен за войну».
Ранее Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что идея президента Латвии по пересмотру видов на жительство и виз, выданных россиянам, омерзительна, это ущемляет права и свободы граждан по национальному признаку.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что ЕС обсуждает содержание седьмого пакета санкций против России, в том числе возможность прекращения выдачи шенгенских виз. В ЕП нашли признаки слабоумия в попытках запретить въезд россиян в Европу.
Напомним, 8 августа Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить въезд всем россиянам. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: ряд политиков, в частности прибалтийских, поддержали их, но ряд представителей стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС. Через неделю Зеленский несколько поменял риторику: он снова призвал запретить въезд россиянам, но делать исключения для противников правительства РФ.
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В Bloomberg назвали событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу
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Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа, и добьет ее, сообщает Bloomberg.
«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», – пишут авторы статьи, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС по реке.
По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.
Напомним, июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. На фоне низкого уровня выпадения осадков случилось обмеление рек во Франции, Польше и Нидерландах.
Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа готовится к тяжелейшей зиме без российского газа.
В парламенте Швейцарии признали утрату страной нейтрального статуса
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Швейцария не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, так как утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям против России, заявила депутат парламента Швейцарии и зампредседателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю.
Швейцарская народная партия – член правительственной коалиции, крупнейшая политическая сила в парламенте – выступает против санкций в отношении России, поскольку считает их противоречащими нейтральному статусу, передает ТАСС со ссылкой на Tribune de Geneve.
Амодрю заявила, что из-за санкций ее страна «порвала со своим легендарным нейтралитетом». В результате Швейцария не может предложить свои посреднические услуги в отношении ситуации на Украине, добавила она.
Амодрю напомнила, что в 2021 году Швейцария приняла у себя саммит России и США, но «сегодня это достижение поставлено под вопрос участием в санкциях ЕС против России». Она считает, что «следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира», но Швейцария «оставила поле свободным, чтобы эту роль сыграли другие страны».
По мнению Амодрю, Швейцария не должна «применять санкции ни к одному лагерю, чтобы можно было предложить воюющим свои добрые услуги». Подчеркивается, что «крайне важно быть нейтральным», это позволило бы «усадить стороны за стол переговоров». Однако правительство «выбрало противоположный путь», сказала она.
Напомним, представитель швейцарского МИДа Пьер Ален Эльчингер сообщил, что Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, так как 24 февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Москва ответила, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины.
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Эксперт спрогнозировал ответ Москвы на ситуацию с «Шауляй-банком»
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«Если Еврокомиссия не сможет повлиять на литовские власти в вопросах транзита, России придется перейти к экономической блокаде Вильнюса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее стало известно, что литовский «Шауляй-банк», обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях, а с 1 сентября и вовсе перестанет работать с Россией.
«Своими действиями Литва провоцирует Россию на жесткую реакцию. Разумеется, военный ответ недопустим. Вместе с тем нам нужно готовиться к полному прекращению экономических связей с этой республикой. Это будет своего рода объявление экономической блокады», – заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Эксперт при этом усомнился в том, что Еврокомиссия согласна с позицией властей Калининградской области относительно того, что Литва должна сама урегулировать проблему приема оплаты за транзит.
«Брюссель не проявляет солидарность с нами. Другое дело, что идти на открытый конфликт с Россией из-за Вильнюса они не станут. У ЕК есть способы повлиять на решения литовских властей, но они, как всегда, балансируют на грани. С одной стороны, не хотят свалиться в полноценный конфликт, а с другой – стремятся поддержать Литву в ее антироссийской деятельности», – отметил собеседник.
«Конечно, нам надо пытаться вести диалог с Брюсселем. Но вопрос в том, насколько это реально. Сама Литва едва ли откажется от принятых решений, но Еврокомиссия может проявить некоторую жесткость и заставить руководство республики сделать это», – полагает Межевич.
Ранее литовский «Шауляй-банк», обслуживающий калининградский транзит, прекратил операции в рублях. Об этом в эфире радио LRT заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. «Шауляй-банк» с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября – во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее», – сказала она.
Власти Калининграда в свою очередь отметили, что прекращение Литвой расчетов в рублях не повлияет на транзит, поскольку счета на обслуживание транзита и раньше выставлялись в валюте. Если же Литва не определится с платежами за железнодорожный транзит в Калининград, он пойдет морем.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как действовать России в случае попыток Литвы остановить калининградский транзит.
«Необходимо вновь оказать давление на Вильнюс и на Брюссель. Литва и Евросоюз обязались предоставлять свободу передвижения грузов, следующих из России в Калининградскую область и обратно. Нас не интересует, что это за банк и чем объясняются возникшие проблемы. Поскольку Литва собственноручно замкнула все операции по транзиту на «Шауляй-банк», значит теперь ее задача – самостоятельно разрешить эту ситуацию, любыми способами», – сказал калининградский политолог Александр Носович.
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Россия отозвала лицензии на ремонт вертолетов «Ми» у Чехии и Болгарии за помощь Киеву
У чешских и болгарских ремонтных предприятий отозваны лицензии по вертолетам «Ми» за сотрудничество с Украиной, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
«Всем государствам, заявившим о передаче отечественной ПВН (продукции военного назначения) киевскому режиму, направлены официальные ноты о недопустимости подобных действий. У ряда предприятий, расположенных в Болгарии и Чехии, отозваны лицензии на право ремонта вертолетов типа «Ми», – цитирует Шугаева РИА «Новости».
Он пояснил, что приостановлена поставка запчастей и комплектующих для авиатехники и другой техники, находящейся в недружественных странах.
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Захарова выяснила, что значит «привилегия» для европейцев
«Привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«К вопросу о том, что такое «привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать. Как оказывается. Спасибо премьер-министру Эстонии «по наследству» Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
К такому выводу Захарова пришла, после сообщения газеты Parisien о том, что парижские магазины начали штрафовать за открытые двери при включенном кондиционере.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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Захарова высмеяла идею МИД Литвы не давать визы российской оппозиции
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса не давать визы российской оппозиции.
«Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что не надо давать визы российской оппозиции – «пусть сидят в стране и готовят перемены». Пусть сидят? Добрый Ландсбергис четко обозначил «поддержку», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя призыв Зеленского, назвал его «главным украинским клоуном».
Напомним, политолог Владимир Корнилов заявил газете ВЗГЛЯД, что «уехавшие из России оппозиционеры должны выучить этот урок. Как бы Фейгин и Бабченко яро не выступали против России и всего русского, в глазах Запада они никогда не станут своими».
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Цена газа в Европе поднялась выше 2,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе на закрытии торгов в понедельник превысила 2400 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, следует из данных лондонской биржи ICE.
Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 11%. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2412 долларов за 1 тыс. кубометров, или 228,895 евро за МВт·ч, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в попытке отказаться от поставок из России Европа отбирает газ у развивающихся стран, провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.
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МИД: США все больше становятся стороной конфликта на Украине
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Влияние США на официальный Киев достигло таких масштабов, что Вашингтон все больше становится стороной конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
«Степень влияния Вашингтона на Киев превышает все мыслимые границы. Помимо масштабной военной и финансовой помощи, а также моральной поддержки режима [президента Украины Владимира] Зеленского, американцы все больше становятся непосредственной стороной конфликта», – сказал он ТАСС.
Дарчиев отметил, что о таком положении дел «пробалтываются» сами украинские официальные лица. «В частности генерал [Вадим] Скибицкий, замруководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, недавно заявил, что перед нанесением ударов РСЗО HIMARS украинские военные консультируются со своими кураторами из США», – пояснил он.
«Получается, что смертоносные обстрелы гражданского населения в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины происходят как минимум с одобрения американских центров принятия решений», – добавил Дарчиев.
В такой обстановке, по словам дипломата, разговаривать с Вашингтоном по «украинским делам проблематично».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.
По мнению Дарчиева, Белый дом не будет против, если отдельные европейские страны ввяжутся в открытое противостояние с Россией. «Вашингтону вообще свойственно «заваривать кашу», а потом цинично наблюдать, как другие ее «расхлебывают», – отметил дипломат.
Дарчиев подчеркнул, что подобный сценарий «происходит на наших глазах с Евросоюзом», по которому последствия антироссийских санкций и ответные меры России «бьют гораздо болезненнее, особенно в нефтегазовой сфере, чем по США». «Мы, естественно, столкновения с США или НАТО не хотим. Направляемое Западом оружие планомерно уничтожается российскими Вооруженными силами», – добавил он.
По словам дипломата, возможная конфискация властями США российских активов в пользу Украины окончательно добьет двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. «Предупреждаем американцев о пагубных последствиях таких действий, которые окончательно добьют двусторонние отношения, что не в их и не в наших интересах», – сказал он.
Дарчиев подчеркнул, что действия госорганов США в отношении дипсобственности России противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.
Он напомнил, что США ранее незаконно изъяли методом «рейдерского захвата» шесть объектов недвижимости России: базы отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле. «Требуем их вернуть и компенсировать нанесенный ущерб», – указал Дарчиев.
Представитель российского внешнеполитического ведомства говорил также, что Москва не исключает асимметричного ответа на деструктивные действия Вашингтона в отношении российских дипломатов.
В Латвии анонсировали новые запреты для русскоязычных граждан
Власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.
Ранее МИД России заявлял, что власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе.
«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык», – передает РИА «Новости» слова Борданса агентству Delfi.
По его словам, этот закон мог бы вытекать из языкового референдума о втором государственном языке от 2012 года.
«На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах... Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», – сказал Борданс.
По его словам, в ближайшее время такой закон может быть направлен на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в Сейм.
Министр добавил, что закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка. «Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Европейского союза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать», – сказал Борданс.
Ранее латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.
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Объявлено об ухудшении психического здоровья европейцев
Ведущая в Европарламенте фракция Европейская народная партия (ЕНП) призвала граждан подписать петицию, чтобы объявить 2023 год европейским годом психического здоровья, так как оно, по утверждению парламентариев, вызывает серьезную озабоченность.
«Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году каждый шестой европеец имел проблемы с психическим здоровьем, и это были цифры из допандемического мира. Социальная изоляция, потеря работы, тревога о здоровье – это лишь некоторые из триггеров, возникших во время пандемии», – говорится в заявлении ЕНП, передает РИА «Новости».
По словам депутатов, сейчас психические проблемы особенно негативно сказываются на молодых людях.
В ЕНП считают, что объявление 2023 года годом психического здоровья позволит привлечь внимание к оказанию качественных услуг в этой области.
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Заправляющихся в России финнов обвинили в госизмене
Поездки в Россию для заправки автомобиля в Финляндии предложили приравнять к госизмене из-за якобы спонсирования войны на Украине, говорится в материале телеканала YLE.
По словам жительницы Финляндии Сирпы Лауримо, которая недавно получила визу в Россию и, экономия в месяц достигает 240 евро за три машины, поэтому она не намерена отказываться от дешевого российского топлива.
В материале отмечается, что многие из «топливных» туристов имеют два гражданства и, помимо заправки, посещают в России родственников. Среди них Андрей Харгинен, передает РИА «Новости». По его словам, он также ездит за российским бензином, поскольку цены на топливо в Финляндии сильно выросли.
YLE отмечает, что многим жителям Финляндии не нравится практика покупки топлива в России. Они объясняют это нежеланием «финансировать Путина». Например, жительница Финляндии Анне Ярвелин, идет на принцип во вред себе.
«Ярвелин нужно будет проехать 60 километров по рабочим делам, а от нынешней стоимости бензина в Финляндии хочется плакать», – говорится в материале.
Но, тем не менее, женщина решила не заправляться в России и экономить на других вещах.
Финская таможня не противодействует «топливным туристам», но тщательно досматривает все машины, чтобы водители не перевозили бензин в канистрах. В таких случаях автолюбителей разворачивают на пункте пропуска.
Ранее в Финляндии определились с механизмом сокращения турвиз россиянам.
Потомку русских эмигрантов запретили учить родной язык во Франции
Школьнику во Франции заявили о «плохих русских», когда тот попытался выбрать русский язык как иностранный, рассказал заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
«Ребенку, потомку в пятом поколении русской эмиграции, выразившему желание вторым языком учить русский (во французской школе все учат два иностранных языка), классный руководитель пояснил, что «все русские плохие»; другой потомок из того же поколения столкнулся с тем, что весь класс заставили одеться в жовто-блакитное»,– написал епископ Савва в Telegram-канале.
Также он привел пример, когда с афиши концерта цыганского ансамбля мэрия одного из городов заставила убрать матрешку и упоминание о «традиционных русских песнях».
«Лагерь Русского студенческого христианского движения отказался от русского флага на мачте и от триколора на форменных рубашках (тут надо пояснить: русский триколор присутствовал все 100 лет движения, никогда не спускался; здесь явное ренегатство). Я, кстати, в тех лагерях с 7 до 9 лет бывал и с трепетом помню ежеутреннюю линейку с обращением начальника лагеря: «Дружина, помни девиз» – «За Русь, за Веру». Как быстро все было профукано... Такие вот нарративы», – заключил епископ Савва.
Ранее СМИ сообщали о решении французских властей не пускать россиян в Венсенский замок на юго-востоке Парижа.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял ранее, что страны Запада объявили тотальную войну всему русскому миру. Министр подчеркивал, что под запретом оказались классики: Чайковский, Достоевский, Толстой, Пушкин. По его словам, дошло до культуры отмены России и всего, что связано с нашей страной.
Литва призвала запретить россиянам въезд в ЕС
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил на уровне Евросоюза запретить въезд российским гражданам в страны сообщества, сообщает BNS.
По его словам, Вильнюс считает, что вводимые ограничения эффективнее, если действуют на уровне Евросоюза.
Также он заявил, что решение Эстонии перестать впускать в республику российских граждан с шенгенскими визами «по своей сути очень похоже на ограничения», применяемые литовской стороной, передает RT.
Ранее власти Эстонии закрыли въезд для россиян с шенгенскими визами.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как прибалты использовали Зеленского для «отмены русских».
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В парламенте Венгрии назвали политику антироссийских санкций ЕС ошибочной
Политика антироссийских санкций Евросоюза насквозь ошибочна, преодолеть возникший кризис поможет только взаимное уважение, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер.
«Внешний мир тоже может многому научиться у нас. Например, лидеры ЕС в Брюсселе – если они когда-нибудь удостоят нас своим искренним интересом – могут познать истину турецкой пословицы: «Если не будешь садиться на лошадь, не размахивай ногой». Это полезное знание, потому что лидеры ЕС… со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой... Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой», – сказал Кевер, выступая перед гостями фестиваля традиций гуннов и тюрков «Курултай», передает РИА «Новости».
По его словам, преодолеть кризисы и вызовы получится только «если и на Западе, и на Востоке найдут друг друга и объединятся друг с другом все люди, которые не хотят стирать или фальсифицировать прошлое, а хотят учиться у него; те, кто не хочет присваивать настоящее и будущее, а хотят разделить его с другими, взаимно уважая веру, культуру, родину, национальное государство и человеческое достоинство друг друга».
Ранее французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.
Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.
Иран направил ЕС ответ на предложения по ядерной сделке
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Власти Ирана направили Евросоюзу ответ на предложения по восстановлению ядерной сделки, сообщил катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на иранского чиновника.
Содержание послания не раскрывается, передает ТАСС.
В то же время Iranian Students News Agency (ISNA) утверждает, что ответ иранской стороны был передан верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, который в начале августа представил участникам переговоров свой проект соглашения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По словам источника, Тегеран ожидает получить ответ от Брюсселя в течение двух дней.
В понедельник министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран даст письменный ответ координатору переговоров по ядерной сделке от ЕС Энрике Море на предложения европейской стороны до полуночи по местному времени (22.30 мск).
Напомним, 11 августа американское издание The Wall Street Journal сообщало, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Согласно этой информации, Брюссель предложил Тегерану уступки в вопросе расследования, касающегося обнаруженного Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила. Издание отметило, что предложение ЕС – это шаг навстречу Ирану, поскольку это разбирательство является одной из ключевых проблем для западной стороны.
Напомним, в начале августа постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран вернется к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после получения экономических гарантий от США.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вместе с союзниками подготовили план по полному возврату к СВПД, чтобы не дать Ирану получить доступ к ядерному оружию.
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