Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал решение ряда стран ЕС не выдавать россиянам туристические визы, заверив в сохранении единства между членами Евросоюза.

После встречи лидеров стран Северного совета в Осло Шольц прокомментировал вопрос о визах для россиян. Отвечая на вопрос о том, не является ли решение ряда стран Евросоюза не выдавать россиянам туристические визы признаком ослабления единства в ЕС, Шольц сказал, что «единство Европейского союза сохраняется». «Я думаю, что в разных странах есть пространство для маневра. Это всегда так. И также приемлемо, что мы ведем дискуссию на европейском уровне, что нужно делать», – приводит слова канцлера ФРГ РИА «Новости».

Он повторил неоднократно сказанные слова о том, что для ЕС было верным решением «принять санкции против тех, кто ответственен за войну».

Ранее Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что идея президента Латвии по пересмотру видов на жительство и виз, выданных россиянам, омерзительна, это ущемляет права и свободы граждан по национальному признаку.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что ЕС обсуждает содержание седьмого пакета санкций против России, в том числе возможность прекращения выдачи шенгенских виз. В ЕП нашли признаки слабоумия в попытках запретить въезд россиян в Европу.

Напомним, 8 августа Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить въезд всем россиянам. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия: ряд политиков, в частности прибалтийских, поддержали их, но ряд представителей стран Западной Европы отметили, что это противоречит правилам ЕС. Через неделю Зеленский несколько поменял риторику: он снова призвал запретить въезд россиянам, но делать исключения для противников правительства РФ.

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