Кличко призвал киевлян подготовить к зиме теплую одежду и одеяла

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о проблемах с отоплением зимой и призвал подготовить к зиме теплую одежду и одеяла.

«Не хочу всех успокаивать и говорить, что будет все хорошо. Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма – 21 градус, а может быть 19 или 18», – сказал он в интервью изданию «Бабель», отвечая на вопрос о подготовке к отопительному сезону.

По словам Кличко, в украинской столице зимой «могут быть и перебои с электричеством», передает ТАСС.

«Если будут перебои с электричеством, у нас есть генераторы, если не будет отопления или не будет газа, у нас есть запасы мазута. Какое-то время мы сможем функционировать автономно, но это достаточно короткий промежуток времени, за который надо будет решить проблему», – сказал мэр Киева.

Кличко также сообщил, что сейчас в Киеве живут около 3 млн человек. «По нашим подсчетами, из них 200 тыс. внутренних переселенцев, а около миллиона киевлян пока не вернулись в город», – сказал он.

Напомним, в 2014 году Кличко просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле. А в начале декабря 2021 года пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом.