Инфекционист Минздрава призвал россиян привиться от гриппа и COVID

ВС России добились военного успеха в Харьковской области

Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Как отмечают эксперты, это самое существенное продвижение к северо-востоку от окраин Харькова за последнее время.

«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».

Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал взятие поселка Уды на севере Харьковской области. «Бои на подступах к этому поселку шли несколько недель. В последнюю неделю там удалось добиться успехов, которые привели к тому, что ВСУ бежали из поселка. Это самое существенное продвижение со времен недавнего освобождения Борщевой к северо-востоку от окраин Харькова», – написал он в Telegram-канале.

Конашенков добавил, что в результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожены 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

По его словам, ВС России поразили за сутки пять украинских пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой народной республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харькове, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живую силу, вооружение и военную технику в 151 районе.

«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и девять единиц военной техники», – отметил Конашенков.

Кроме того, уточнил он, «сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники».

Также в ведомстве подчеркнули, что «в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой народной республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь».

В частности, отметили в Минобороны, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.

«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановки Донецкой народной республики и Искровки Кировоградской области», – сообщил Конашенков.

Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске ДНР и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.

Конашенков заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня «Град», взвод орудий «Гиацинт-Б» и семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах населенных пунктов Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Веселое и Выемка ДНР.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики и Глубокое Харьковской области», – отметили в ведомстве.

По словам Конашенкова, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе в ЛНР ракета «Точка-У» и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР и Херсонской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии в воскресенье открыли огонь по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив пять снарядов.

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