Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией

США находятся на грани войны с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер Wall Street Journal.

Экс-госсекретарь США отметил, что «все, что можно сделать, – это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель», передает РИА «Новости».

Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше «лучшей ролью» для этой страны он считал «что-то вроде Финляндии», которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь – из-за проводимой РФ спецоперации – он «считает, что, так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО».

Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией «Крым и части Донбасса», пишет газета.

Напомним, Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».

При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.

Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».

Между тем, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.

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