Историк провел аналогию между украинской спецоперацией и Первой мировой войной

«В нынешнем противостоянии на Украине, как и той войне 108 лет назад, переплелись интересы множества государств. Например, за спиной Сербии тогда стояла Российская империя, которая, как сказали бы сейчас, «своих не бросает», – пояснил газете ВЗГЛЯД историк Владимир Путятин, комментируя очередную годовщину начала Первой мировой войны.

«За спиной Австро-Венгрии во время конфликта с Сербией тогда стояла Германия. Сейчас две славянские страны выясняют между собой отношения, и за спиной Украины опять стоит Германия, но теперь уже – не только она, но и в целом НАТО, и США», – пояснил заместитель заведующего кафедрой истории южных и западных славян истфака МГУ Владимир Путятин. «Одновременно агентура Германии и Австро-Венгрии активно действовала на территории Российской империи – в Польше и на Украине, пыталась дестабилизировать нашу страну по националистическим линиям», – детализировал историк.

В свою очередь Россия с начала ХХ века продвигала в Европе проекты, предполагающие гуманизацию системы международных отношений, считает Путятин. «Доказательство тому – две Гаагские конференции, созванные по инициативе Петербурга. Они заложили основы права в области ограничения вооружений и содержания военнопленных. На этих конференциях Россия указывала, что все конфликты должны решаться превентивно, не допуская эскалации. Николай II обращался к германскому императору Вильгельму II с призывом не допустить войны. Я вижу тут параллель с современностью. Перед началом украинской спецоперации мы тоже видели попытки начать переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва также до последнего пыталась уладить все разногласия за дипломатическим столом», – отметил аналитик.

Однако в итоге Германия и Австро-Венгрия все же развязали войну. «Главной причиной были колониальные устремления Берлина и Вены. Им требовалось расширение рынка сбыта для своей продукции, и в этом они особенно рассчитывали на Балканы. Их союзница Италия тоже хотела завоеваний, неслучайно ее власти называли Адриатическое море «своим», – напоминает Путятин.

«Первой мировой войне также предшествовала таможенная война, в ходе которой Сербия столкнулась с бойкотом – в частности, ей мешали экспортировать своих свиней в Германию. Тут опять напрашивается аналогия с нынешним санкционным противостоянием России и Запада», – добавил историк. «Сегодня мы видим колониальную экспансию США и Евросоюза в страны Центральной и Восточной Европы, включая Украину. И именно эта экспансия стала одним из главных факторов политики Киева, приведшей к началу спецоперации», – заметил он.

В целом, по словам Путятина, как Первая мировая война, так и нынешний конфликт на Украине стали маркером изменения существовавшей архитектуры миропорядка. «Такие конфликты – всегда показатель, что старые модели мироустройства и системы международных отношений больше не работают», – пояснил историк.

Первая мировая война началась 1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года. Это был вооруженный конфликт с участием 38 стран между двумя коалициями государств в Европе, при этом боевые действия распространились на Ближний Восток, Африку и некоторые районы Азии. Конфликт до сих пор остается одним из самых смертоносных в истории: около 9 млн человек погибли в боях и более 5 млн мирных жителей в результате оккупаций, бомбардировок, голода и болезней.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но пагубно отразились на самой Европе. Так, посетовал премьер, Европа потеряла уже четыре правительства и оказалась в экономическом и политическом кризисе. «Вполне возможно, что события на Украине положат конец западному господству, а в дверь постучится многополярный миропорядок», – приводит РИА «Новости» слова Орбана.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций парламента заявил о начале кардинального слома миропорядка по-американски. По его мнению, западные страны «должны были бы понять, что уже проиграли с самого начала нашей специальной военной операции, потому что ее начало означает и начало кардинального слома миропорядка по-американски». «Это начало перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к действительно многополярному миру – миру, основанному не на придуманных кем-то для себя эгоистических правилах, за которыми нет ничего, кроме как стремления к гегемонии, не на лицемерных двойных стандартах, а на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций, на их воле жить своей исторической судьбой, своими ценностями и традициями и выстраивать сотрудничество на основе демократии, справедливости и равноправия», – сказал российский лидер.