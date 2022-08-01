Пескова спросили о дальнейшем продвижении войск России на Украине

Эксперты: Морская доктрина России – это ответ на амбиции США в Арктике

«Россия показывает всему миру, что будет защищать себя всеми доступными способами», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России Илья Козлов, комментируя подписание Владимиром Путиным новой Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ.

«Утвержденная президентом доктрина – правильный и своевременный документ. Она дает единственный сигнал – мы будем защищать свою Родину всеми доступными средствами. Родина у нас большая, омывается практически всеми океанами, поэтому защита наших морских границ – приоритетная задача», – сказал Илья Козлов, Герой Российской Федерации, контр-адмирал, командир 10-й дивизии подводных лодок Краснознаменного Тихоокеанского флота с 1994 по 2000 год.

Особое внимание собеседник обратил на ракеты «Циркон», которые вскоре появятся на фрегате «Адмирал Горшков». «Как сказал президент, для этих ракет нет никаких преград. А поставки начнутся уже в ближайшее время. И не удивительно, что первым их получит именно «Адмирал Горшков». Корабль для этого готов. И он будет направлен в тот регион, где потребуется наибольшая защита нашей страны на фоне исходящих извне угроз», – подчеркнул Козлов.

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Василий Дандыкин. «Корабельный устав и Морская доктрина ВМФ отвечают велению времени», – рассказал газете ВЗГЛЯД капитан 1-го ранга запаса.

«Если говорить о Морской доктрине, то это наш ответ тем угрозам, которые создают США и НАТО на всех направлениях, включая Артику, Средиземное море, Балтику и Калининградскую область. Здесь также следует учитывать вероятное включение Финляндии и Швеции в НАТО, – перечислил собеседник. – В Морской доктрине утверждается, что при необходимости Россия может создать свои базы в других странах мира, где это целесообразно с точки зрения защиты коммуникаций, гражданских лиц и наших интересов в Африке, Азии и Латинской Америке».

Дандыкин указал, что в Морской доктрине также обозначены зоны национальных интересов, прежде всего – на Курилах и в Арктике. Он напомнил, что Министерство обороны России предложило обязать иностранные военные и государственные суда заходить в акваторию Северного морского пути только по дипломатическому разрешению. «Таким образом будет поставлена точка в амбициозных попытках США создать нам неприятности на этом направлении», – подчеркнул военный эксперт.

«Что касается Корабельного устава, то это документ служебного пользования, который отвечает новым реалиям. Сейчас строится целый ряд новых кораблей, поступают новые средства вооружения, – добавил Дандыкин. – Как сказал верховный главнокомандующий – это гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые не имеют аналогов в мире. Несмотря на большие усилия, военные США не смогли приблизиться к созданию чего-либо подобного».

Военно-морской флот, несмотря на санкции и давление со стороны Запада, будет получать и новые корабли, и новые средства вооружений. Дандыкин также напомнил, что Корабельный устав принимался в 90-е годы. «Сейчас назрела необходимость уточниться, «осмотреть в отсеках», как говорят моряки», – отметил капитан 1-го ранга запаса.

«Россия не только великая сухопутная держава, что очевидно по границам, но и великая морская держава. Наша страна отличается рекордной в мире площадью морской акватории – 8,6 млн км². Россию омывают три океана – Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый. Западным коллегам следует понять, что наступает эра многополярного мира и в этом мире политика России на морях и океанах будет иной», – резюмировал Дандыкин.

В воскресенье президент Владимир Путин утвердил новую Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ. Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости перед началом Главного военно-морского парада.

«В целях обеспечения реализации национальной морской политики Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемую Морскую доктрину Российской Федерации», – говорится в указе на сайте Кремля. При этом прошлый документ, который был принят в июне 2015 года, признан утратившим силу.

Указ о Корабельном уставе вносит изменения в уставы внутренней службы и гарнизонной и караульной служб российских вооруженных сил. Оба документа вступают в силу с момента подписания.

Выступая на Главном военно-морском параде, президент отметил: в новой Морской доктрине Россия обозначила, что будет обеспечивать задачи безопасности. «Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России – и экономических, и жизненно важных, стратегических. Прежде всего это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы. Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами», – сказал он.

Ключевым фактором глава государства назвал возможности Военно-морского флота. «Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу», – подчеркнул Путин.

В новой Морской доктрине также определены основные угрозы для безопасности Российской Федерации. «Основными вызовами и угрозами национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, являются: стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанные с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана», – говорится в документе.

Также к угрозам причислены продвижение инфраструктуры НАТО к российским границам и активизация натовских учений у морей, прилегающих к России.

В число ключевых рисков морской деятельности включены: существенная зависимость России от морских перевозок и функционирования морских трубопроводных систем; несоответствие состояния и состава научного-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач; международные санкции против судостроительных предприятий промышленного комплекса и нефтегазовых компаний и т. д.

Кроме того, рисками в доктрине называются труднопрогнозируемые пандемии.

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