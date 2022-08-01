Российские суды начали освобождать украинцев вместо депортации

Российские суды начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения». Речь идет о людях, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) – в основном по причине нарушения миграционного законодательства, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», после начала «военной операции» их высылка на территорию Украины стала физически невозможна, и более сотни человек застряли в ЦВСИГ. Эксперты Московской Хельсинкской группы рассказали изданию, что суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освобождены в Санкт-Петербурге.

Правозащитники отмечают, что суды принимают такие решения очень медленно, а некоторых украинских граждан вообще отказываются выпускать из ЦВСИГ.

Проблемой застрявших в ЦВСИГ украинцев занялись правозащитники из Московской Хельсинкской группы (МХГ). Они направили в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) запрос о том, как ведомство планирует решить этот вопрос.

В ответе столичного управления ФССП говорится, что проведение «специальной военной операции» «делает невозможным пересечение границы иностранными гражданами, которые содержатся в ЦВСИГ и имеют документы, удостоверяющие личность». Те украинцы, у которых отсутствуют необходимые для пересечения границы документы, даже не могут их оформить, поскольку консульства Украины в России закрыты. «В настоящее время решения судов не исполнены ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения, – констатировали в ФССП. – Рассматривается вопрос о возможности обращения с заявлениями в суды о прекращении исполнения решений в части принудительного выдворения».

По данным МХГ, с 1 июля из подмосковного ЦСВИГ в Сахарово был освобожден 21 гражданин Украины. Им отменили административное наказание в виде выдворения, но оставили штраф (от 4 тыс. до 7 тыс. руб.). Вместе с тем десять украинцев получили отказ.