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Появились сообщения о перестрелке на границе Косово и Сербии
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В районе контрольно-пропускного пункта «Брняк» на административной линии между Косово и Метохией с Сербией несколько часов не смолкает перестрелка, сообщают СМИ.
Как передает Pink, стрельба из автоматического оружия слышится в селе Банье. Сербское население начало готовиться к отражению нападения косоваров, передает ТАСС.
Kurir пишет, что сирены, предупреждающие жителей об опасности, вновь включились в воскресенье в Косовска-Митровице после полутора часов тишины. Улицы города пусты, люди скрываются в своих домах, магазины, кафе и рестораны закрыты.
Газета сообщает, что сотрудники спецподразделения косовской полиции избили в воскресенье гражданина Сербии, пытаясь преодолеть баррикады, которые возвели сербы из Косовска-Митровицы.
Автомобильное движение на севере края блокировано. КПП на административной линии с Сербией перекрыла косовская полиция. Основные магистрали на севере края заблокированы сербами, которые возвели на дорогах баррикады.
Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Кэролайн Зиадэ обеспокоена событиями в крае, призывает не допускать дальнейшую эскалацию и восстановить свободное движение, передает РИА «Новости».
Тем временем «Вечерние новости» сообщают, что президент Сербии Александр Вучич прибыл в генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии.
Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
Названо место атаки на штаб Черноморского флота
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе проводилась с территории города, а не извне, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
«Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», – сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».
Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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На родине Зеленского назвали цену на «русских шпионов»
Руководитель украинской администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил о награде в 1,3 тыс. долларов за информацию про шпионов и агитаторов.
«К сожалению, есть некоторые твари, кто подло работает на оккупантов. Они получают кровавые деньги и за это сдают дислокацию и перемещения подразделений ВСУ, сообщают о размещении складов, корректируют огонь оккупантов», – пожаловался Вилкул в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что намерен за информацию о подтвержденных «шпионах» лично выплачивать 50 тыс. гривен (более 1,3 тыс. долларов). За «агитаторов» Вилкул пообещал 10 тыс. гривен (270 долларов). Добавим, что Кривой Рог является малой родиной президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее губернатор Николаевской области Виталий Ким на фоне сообщений о готовящихся в Николаеве зачистках от нелояльных Киеву граждан заявил, что подозревает всех жителей города в сотрудничестве с Россией.
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Развожаев опубликовал фото с места атаки ВСУ по штабу ЧФ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл на место атаки украинской стороны на штаб Черноморского флота в городе, он опубликовал фотографии с места.
«Нахожусь с утра в Штабе флота. Повторю: На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Еще раз повторю: все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставайтесь дома», – написал Развожаев во «ВКонтакте».
Также он опубликовал снимки с места события. На одном из них запечатлен вход здание, на ступеньках к которому видны следы крови.
Ранее в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. По данным главы города Михаила Развожаева, пострадали пять человек.
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Власти Германии призвали принять «горькую правду» о России и газе
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Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в беседе с Die Zeit.
По его мнению, немецкому правительству следует принять эту «горькую правду». «Если мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять. <…> В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля», – приводит слова политика РИА «Новости».
Он издания отметил, что немцы еще не осознают последствий повышения цен на голубое топливо, и уточнил, что в стране стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы «людям не пришлось мерзнуть в своих квартирах».
«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», – предупредил премьер-министр Саксонии. Кречмер добавил, что считает ошибочной позицию «никогда больше не получать сырье из России».
Накануне председатель Ерокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с утверждением, что Россия якобы намеренно «обрубила» поставки газа 12 странам Евросоюза. В тот же день в МИД Германии во время переговоров министров иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и Греции Никоса Дендиаса после упоминания энергетического кризиса и России погас свет.
Ранее немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
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Захарова сравнила полет Пелоси в Азию с появлением ледокола на пляже
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила полет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) с атомным ледоколом, который вынесло на песчаный пляж.
«С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой – «полетами во сне и наяву». Настолько все происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол «Белый дом» давно вынесло на песчаные пляжи», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне появились сообщения, что спецборт ВВС США со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вылетел из Соединенных Штатов в сторону Азии.
Днем ранее Кремль выразил солидарность с позицией лидера КНР Си Цзиньпина, который выразил решительный протест президенту США Джо Байдену против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя». Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что позиция Москвы по Тайваню остается неизменной. Он выразил надежду, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе.
Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер Палаты представителей посетит Тайвань. В Китае допустили ускорение воссоединения Тайваня с КНР из-за намерения Пелоси посетить остров.
Британские СМИ писали, что Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера Палаты представителей на Тайвань. По их данным, Китай выразил готовность к военному ответу. Накануне предполагаемой даты поездки Пелоси руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало солдат готовиться к войне.
В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.
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В США раскрыли, куда уходят выделенные Украине деньги
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Средства Вашингтона, выделенные в качестве «помощи» Украине, на самом деле возвращаются обратно в США, не достигнув получателя, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Мы не должны забывать о деньгах. Все эти миллиарды долларов, где они? Большая часть просто не доходит до Украины. Огромные суммы оседают у Пентагона в качестве компенсации вооруженным силам за то, что техника и ресурсы были переброшены в Европу», – цитирует его РИА «Новости».
Возвращенные обратно деньги оплачивают изготовление новой техники и вооружения на замену отправленного на Украину, объяснил Макгрегор, назвав эту схему «замкнутым кругом» и «жульничеством».
В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму до 175 млн долларов. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Для High Mobility Artillery Rocket Systems создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, ОТРК). По словам министра обороны США Ллойда Остина, США пока не намерены поставлять Украине снаряды для РСЗО HIMARS с дальностью стрельбы более 80 км.
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Пушков объяснил выходку сотрудницы консульства Норвегии
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Сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен, заявившая в российской гостинице о ненависти к русским, выразила мнение многих своих коллег, заявил сенатор Алексей Пушков, напомнив, об антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада.
«Сотрудница консульства Норвегии в Мурманске заявила в российской гостинице, что ненавидит русских. Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег – с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада. Ответ не должен быть политкорректным: ее следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
В субботу в Сети появилось видео, на котором сотрудница консульства Норвегии Элисабет Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет русских. В МИД России обвинили сотрудницу консульства Норвегии в национализме, ксенофобии и ненависти к русским, пообещав проработать варианты реакции на этот возмутительный инцидент. После произошедшего в Госдуме призвали наказать сотрудницу консульства Норвегии за хамство, а также предложили выдворять из России иностранцев за русофобию. В МИД Норвегии выразили сожаление по поводу произошедшего, заверив, что слова консула не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу.
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В Госдуме прокомментировали удар по штабу ЧФ в Севастополе
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота ничего, кроме раздражения и желания выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, не вызывает, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Меры, которые были предприняты – отмена мероприятий – вполне объяснимы. Руководство флота, города, конечно, не хочет рисковать населением», – цитирует его РИА «Новости».
Затулин добавил, что преследуемая украинскими властями цель «запугать» не будет достигнута, атаки вызывают обратную реакцию во всей России.
«Такого рода наскоки, атаки ничего, кроме раздражения и желания довести до конца цели в ходе этой специальной военной операции, ни в Севастополе, ни в России вообще не вызывают. То есть они достигают обратного эффекта – если они рассчитывали запугать, то, как мне кажется, вызывают обратную реакцию. Обратная реакция уже превратила СВО по сути в отечественную войну, учитывая, что мы воюем не только с Украиной, но и со всем Западом, который и поставляет эти средства нападения украинским вооруженным силам», – пояснил он.
Напомним, в Севастополе отменили праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ из-за атаки украинских беспилотников. Глава города Михаил Развожаев публиковал фотографии с места событий. Позже он сообщил, что количество пострадавших при взрыве во дворе севастопольского штаба ЧФ увеличилось на одного.
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Эксперты оценили данные о гибели «зернового короля» Украины Вадатурского
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Заявление о причастности российских военных к гибели украинского бизнесмена Алексея Вадатурского вызывает сомнения, заявил политолог Марат Баширов. Отметим, что Вадатурского считают одним из «зерновых королей» страны.
«Зерновая сделка» начинает пожирать своих участников. Якобы в Николаевской области российская ракета попала в дом Алексея Вадатурского – и он погиб. Но, думаю, что это ложная версия», – написал Баширов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что Вадатурский был в числе владельцев ООО «Нибулон» – аграрной компании страны, одной из крупнейших сельхозпроизводителей и экспортеров. Предприятие в основном экспортирует продукцию водным транспортом.
К началу 2022 года флот компании составлял 81 корабль, у нее есть свое судоремонтное предприятие, перегрузочные терминалы, комплексы хранения и отгрузки по всей Украине.
«А это 27 перегрузочных терминалов и комплексов, на которых размещено 445 зернохранилищ силосного типа – наибольшее количество на Украине. Мощности каждого предприятия: 5-7,5 тыс. тонн/сутки приема с автотранспорта; 2-3 тыс. тонн/сутки объемы сушения; 4-8 тыс. тонн/сутки отгрузка на водный транспорт; 4 тыс. тонн/сутки отгрузка на железнодорожный транспорт; 56 тыс. тонн/сутки общая мощность предприятий компаний по сушению кукурузы», – добавил эксперт.
Одним из главных терминалов является узел в Николаеве, где есть комплексы приемки, отгрузки, сушения и очищения зерна, «Нибулон» может принимать и экспортировать продукцию с гарантированным качеством на уровне мировых стандартов.
«И вот его убили. Моя версия, что ракета или мина украинские, а Вадатурского убрали конкуренты или рейдеры. С украинской стороны он был слишком влиятельным предпринимателем, напрямую участвовавшим в «зерновой сделке», заключенной в Стамбуле», – подчеркнул Баширов.
В то же время блогер Денис Селезнев отметил в своем Telegram-канале, что в свое время Вадатурский «изображал из себя друга России», но в 2014 году «перебежал» на сторону ставшего тогда президентом Петра Порошенко. «Вадатурский типичный куркуль. В 80-х был начальником областного государственного управления хлебопродуктов, после чего в 90-х это управление плавно переросло в его зерновую компанию», – отмечает блогер. «Высосавший соки из родного региона и погибший в темные для Николаева дни. Такая вот эпитафия», – добавил Селезнев.
По данным Telegram-канала МИГ, Вадатурский погиб случайно, от упавшей на его дом украинской зенитной ракеты С-300.
Ранее стало известно, что украинский предприниматель Алексей Вадатурский погиб, по словам украинской стороны, он умер «во время обстрела» Николаева.
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Анатолий Чубайс попал в реанимацию
Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре, сообщила Ксения Собчак.
«Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (Смирновой, женой Чубайса – прим. ВЗГЛЯД). Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно, начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», – написала Собчак в своем Telegram-канале.
Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. После этого Чубайс уехал из России.
Раскрыты детали атаки на штаб ЧФ в Севастополе
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«За нападением стоит либо агентура СБУ, либо ГУР Минобороны Украины. Именно эти люди несут ответственность за все диверсионные действия на территории Крыма с 2014 года», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя атаку беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе.
«У каждого малоразмерного дрона есть определенный радиус действия. И взлететь с территории Украины он просто не мог. Таким образом, запуск дрона состоялся либо в самом городе, либо с прилегающих к нему территорий», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Собеседник также отметил, что оперативная работа по факту инцидента уже началась. «Вероятно, сегодня-завтра мы сможем увидеть обломки этого беспилотника, а также определить тип и вес взрывного устройства», – добавил он.
«Но уже сейчас очевидно, что за атакой стоит либо агентура СБУ, либо ГУР Минобороны Украины. Именно эти люди ответственны почти за все диверсионные действия на территории Крыма с 2014 года. Плюс они периодически отлавливались нашим ФСБ при попытках организовать теракты, некоторые уже сидят», – уверен Рожин.
Эксперт также заверил, что есть целый комплекс мер, который позволит избежать подобных атак в будущем. «Нам сейчас необходимо усилить контртеррористическую и контрразведывательную работы против агентуры противника и потенциальных диверсионно-разведывательных групп на территории Крыма», – пояснил собеседник.
«С точки зрения борьбы с малоразмерными БПЛА надо задуматься об установке глушилок на важных объектах. Естественно, с оглядкой на гражданскую инфраструктуру. Кроме того, возможно наличие дежурных операторов с антидрон-ружьями, которые нацелены на борьбу с подобными устройствами в городских условиях. Если на крыше будет дежурить пара расчетов, то при обнаружении дрона они смогут оперативно его уничтожить», – заключил Рожин.
Ранее в Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. «Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В целях безопасности власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в рамках празднования Дня ВМФ, сообщил глава региона. «Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его бесспорно отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий. Сегодня еще спортивное мероприятие было запланировано – соревнования по хайдайвингу, их, скорее всего, перенесем на день, возможно, на два. Переноса официального празднования не предполагается», – цитирует губернатора ТАСС.
Позднее Развожаев уточнил, что число пострадавших увеличилось до шести. «Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные – в легкой. Вся помощь необходимая оказывается», – передает ТАСС.
В Госдуме отметили, что атака беспилотника на штаб ЧФ вызывает лишь желание выполнить цели спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
Также стало известно о том, что атака беспилотника проводилась с территории города, а не извне. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. «В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены», – сказала Ковитиди в беседе с РИА «Новости».
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Штаб ЧФ в Севастополе подвергся атаке беспилотника
Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной, предположительно, с использованием беспилотника, пострадали пять человек, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
«Работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать», – сообщил губернатор.
Напомним, 10 июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны и располагают примерно 1 миллионом бойцов для выполнения этой и других задач командования. Позже Резников заявил, что его заявление о контрнаступлении на юге якобы неправильно поняли.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял территориальные претензии президента Украины Владимира Зеленского, опубликовав карту Европы, составленную западными аналитиками, где Украина существенно уменьшилась в размерах.
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Роскосмос показал кадр со спутника с изображением парада в День ВМФ
Госкорпорация Роскосмос опубликовала снимок военно-морского парада в Балтийске, который сделали из космоса российским спутником «Канопус-В».
Парад прошел в акватории Калининградского морского канала – традиционном месте проведения военно-морского парада и военно-спортивного праздника в День ВМФ, передает ТАСС.
Парадную линию в этом году составили флагман флота эскадренный миноносец «Настойчивый», сторожевой корабль «Неустрашимый», малый противолодочный корабль «Калмыкия», судно связи «Федор Головин», малый ракетный корабль «Серпухов», ракетный катер «Заречный», пограничный сторожевой корабль «Надежный», рейдовый тральщик «Василий Поляков», катер связи «Андрей Первозванный».
В воскресенье для участия в параде в Кронштадт прибыл президент России Владимир Путин. Президент на катере «Раптор» вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главкомом ВМФ Николаем Евменовым обошел парадную линию боевых кораблей.
Путин поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу, преданность отчизне и народу, поздравив их и всех россиян с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Он также сообщил, что первым носителем гиперзвуковых ракетных комплексов «Циркон» станет фрегат «Адмирал Горшков», и утвердил Морскую доктрину России.
Путин, говоря о принятом документе, указал, что в новой Морской доктрине обозначены границы и зоны национальных интересов России. По его словам, ВМФ России готов молниеносно ответить всем, кто посягнет на суверенитет и свободу России.
В США назвали ключевой для Украины город
Украинская сторона в случае потери Одессы проиграет в спецоперации, заявил полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.
Одесса еще во времена Советского союза стала важным курортом, взятие этого города под контроль России может произойти не в результате боевых действий, но из-за событий в самом городе, заявил Донован в публикации для журнала American Thinker, передает РИА «Новости».
«И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», – предположил специалист.
Украине, Соединенным Штатам и Европе, которые вскоре ощутят политическую и экономическую бурю «эпических масштабов», нужно будет перенести грядущую зиму.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что сейчас настало время «освобождать русские города», такие как Киев, Чернигов, Полтава, Одесса.
Митингующие в Молдавии выступили за укрепление сотрудничества с Россией
Жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии Молдавии вышли на митинги против роста цен и за укрепление молдавско-российских отношений.
Акции прошли в Комрате (столица автономии), Вулканештах и Чадыр-Лунге, они были организованы гражданскими активистами и депутатами Народного собрания (местный парламент) Гагаузии. Митинги транслировались онлайн в социальных сетях, передает РИА «Новости».
Манифестанты скандировали «Долой Майю Санду!», «Нет росту цен!», «Гагаузия за дружбу с Россией», «Гагаузы и молдаване – братья», «Молдавия, Россия!».
Выступающие высказывали критику в адрес руководства страны, обвиняя правительство в бездействии на фоне роста цен.
В Комрате участники акции приняли общую резолюцию, в которой обозначили ряд требований к властям страны.
В четверг депутаты продлили до 8 августа режим чрезвычайного положения, который подразумевает запрет на проведение массовых акций протеста и манифестаций. В это же самое время у стен парламента под лозунгом «Долой режим!» митинговали сторонники Партии социалистов, которую до недавнего времени возглавлял бывший глава государства Игорь Додон. Митингующие обвиняли молдавского президента Майи Санду и ПДС в том, что они довели республику до инфляции в 32% и ввели тарифы на газ и электричество, которые не по карману простым гражданам.