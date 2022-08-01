Появились сообщения о перестрелке на границе Косово и Сербии

В районе контрольно-пропускного пункта «Брняк» на административной линии между Косово и Метохией с Сербией несколько часов не смолкает перестрелка, сообщают СМИ.

Как передает Pink, стрельба из автоматического оружия слышится в селе Банье. Сербское население начало готовиться к отражению нападения косоваров, передает ТАСС.

Kurir пишет, что сирены, предупреждающие жителей об опасности, вновь включились в воскресенье в Косовска-Митровице после полутора часов тишины. Улицы города пусты, люди скрываются в своих домах, магазины, кафе и рестораны закрыты.

Газета сообщает, что сотрудники спецподразделения косовской полиции избили в воскресенье гражданина Сербии, пытаясь преодолеть баррикады, которые возвели сербы из Косовска-Митровицы.

Автомобильное движение на севере края блокировано. КПП на административной линии с Сербией перекрыла косовская полиция. Основные магистрали на севере края заблокированы сербами, которые возвели на дорогах баррикады.

Спецпредставитель и глава миссии ООН в самопровозглашенной республике Кэролайн Зиадэ обеспокоена событиями в крае, призывает не допускать дальнейшую эскалацию и восстановить свободное движение, передает РИА «Новости».

Тем временем «Вечерние новости» сообщают, что президент Сербии Александр Вучич прибыл в генштаб в свете напряженности на севере Косово и Метохии.